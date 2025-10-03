O porta-voz do Livre considerou hoje que o primeiro-ministro “não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete” a polémica sobre a escala de caças F-35 para Israel nos Açores, e que tudo terá que ser “muito bem explicado”.

“Isto tudo vai ter que ser bem explicado, deveria ser explicado o quanto antes, mas se o Governo não o quer explicar certamente no parlamento vai servir para extrair a verdade e as necessárias consequências políticas”, defendeu Rui Tavares, à margem de uma iniciativa de campanha para as eleições autárquicas de dia 12, em Aveiro.

Na ótica de Rui Tavares, Luís Montenegro “não pode simplesmente varrer isto para debaixo do tapete e continuar como se nada fosse”, depois de ter sido noticiado que três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel.

Esta escala terá sido feita sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, uma “falha de procedimento” cujas responsabilidades o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) quer apurar.

Hoje, o primeiro-ministro lamentou que tenha havido “um erro processual”, mas recusou qualquer demissão no executivo por esta razão.

“Não se pode lidar com uma questão de armas para a continuação daquilo a que muitas organizações internacionais já chamam de genocídio como a passagem de outro tipo de material por território português”, defendeu Rui Tavares, que considera que está em causa uma “história muito mal contada”.