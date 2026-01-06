A presidência de Donald Trump enviou um aviso a Diosdado Cabello, ministro da Administração Interna e “braço-direito” de Nicolás Maduro, que, se não ceder às exigências dos EUA, vai ser o próximo alvo das forças norte-americanas, noticiou a Reuters, citando três fontes próximas.

Uma da fontes indicou que Cabello é um dos líderes em que Trump decidiu apoiar-se para “manter a estabilidade durante um período de transição”. Porém, os EUA estão “especialmente preocupados” com o “historial de repressão” e de “rivalidade” com a Presidente interina, Delcy Rodríguez, algo que pode estragar os planos norte-americanos

Assim, notou uma fonte da agência, os EUA comunicaram a Cabello que, se desafiar Washington, pode ter um “destino parecido” ao de Maduro, que foi levado e vai ser julgado nos EUA.