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Gabinete de guerra especial sobre a Venezuela. Fazemos um ponto de situação com o historiador e comentador da Rádio Observador, Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno.

Olá, boa tarde e bom ano a todos.

Bom ano pra ti também. Vamos começar com o conselheiro do Donald Trump, Stephen Miller. Vai ser responsável por coordenar a transição na Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro. Para começar, quem é este homem? E já agora acrescento uma segunda pergunta, Bruno: tem provas dadas para liderar este processo?

Acho que tem provas dadas dentro do universo trumpista. Mas realmente é uma nomeação muito estranha. Steven Miller é o vice-chefe do chefe de gabinete do Donald Trump, o número dois de Susie Wiles. São figuras realmente muito importantes, geralmente estão mais nos bastidores, mas são as pessoas que estão mais próximas do presidente, controlam a agenda, o acesso ao presidente, a coordenação de todas as políticas, das principais prioridades. No caso Steven Miller, à partida, esse o número dois, ainda mais é uma figura de bastidores, mas isso não se aplica todo a ele. Ele antes era, sobretudo no primeiro mandato, um dos speechwriters, portanto, uma das pessoas responsáveis pelos discursos do Donald Trump, sempre com uma dimensão muito ideológica. Portanto, é visto como dos mais trumpistas dos trumpistas, muito nesta linha nacionalista e identitária. Neste segundo mandato, reforçou muito o seu papel, mas tinha especificamente também a pasta dos assuntos internos, inclusive da segurança interna e da política interna, da política doméstica e não da política externa. Portanto, à partida, eu diria que isto significa algo que também já estávamos a perceber, que isto é sobretudo uma questão de política interna para Donald Trump. Está sobretudo ligado a preocupações com o controle da alegada tentativa de controlar o tráfico de drogas, embora a Venezuela seja pouco relevante. A questão do controle das migrações, ou pelo menos a percepção disso. Obviamente, a Venezuela é um país que, por causa da disfunção do regime, realmente levou milhões de pessoas a sair e muitos para os Estados Unidos. Depois também sobretudo esta questão do controle de recursos. Petróleo, exatamente. À partida, ele não teria as qualificações habituais, mas foi também uma das figuras que apareceu nos últimos dias a defender de forma mais acérrima a política de Donald Trump, a dizer que não percebia quais eram as dúvidas sobre o fato de que os Estados Unidos e Donald Trump controlavam a Venezuela. Como ele disse, estou a citá-lo: "Quando afastarmos Maduro, isso de fato significa que nós controlamos a Venezuela". Isso está longe de ser a realidade, mas provavelmente mostrou, mais uma vez, deu provas a Donald Trump de que era o mais leal dos leais, que era o mais capaz de explicar em termos fortes aquilo que são as declarações muitas vezes pouco compreensíveis de Donald Trump. Isso aparentemente levou a que ele fosse designado com essas funções, o que também não quer dizer exatamente muita coisa, porque sabemos que a administração muitas vezes é bastante desorganizada, esta em particular. Mas é pelo menos um sinal que aparentemente é ele que estará a liderar agora o processo em nome do Donald Trump.

Entretanto, a Venezuela já tem oficialmente uma presidente interina, Delcy Rodriguez. As autoridades locais terão alguma capacidade de impedir esse controle norte-americano do petróleo?

À partida, capacidade de impedir o controle da extração de petróleo, tem. Embora também há sempre a sublinhar isto, estes paradoxos que tornam a política internacional mais interessante. Na verdade, há uma companhia americana que sempre continuou a trabalhar na Venezuela, a Chevron, que teve sempre exceções, quer do regime de Chávez e todos os sucessivos presidentes norte-americanos. Mas a verdade é que é responsável por volta de 25% do petróleo que é exportado pela Venezuela e tem licenças para isso, mas o resto, no essencial, a produção é controlada pela companhia nacional de petróleos venezuelana e nomeadamente pelos militares, que são quem controla muitas destas empresas nacionalizadas, também como forma de garantir, de comprar, se quisermos, a sua lealdade. Na produção, como eu dizia, realmente os norte-americanos, não tendo uma presença no terreno, não conseguem fazer esse controle. À partida, na exportação, ou seja, no tráfego marítimo, nos petroleiros, na circulação de petroleiros, isso aí já pode ser uma possibilidade mais real. Podem realmente manter, no fundo, esta espécie de bloqueio que estava a ser utilizado também como forma de pressão sobre o regime.

Entretanto, depois de ter tido ontem a primeira audiência em tribunal, Nicolás Maduro é ouvido nos Estados Unidos e por lá continua detido, só daqui a mais de dois meses, dia 17 de março. É estranho ou é natural, Bruno, este interregno entre a primeira e a segunda audiência?

Imagino que tenha a ver com o período de preparação das questões, mas eu não sou especialista em direito americano, portanto não sei dizer. Imagino que seja realmente um caso absolutamente complicado. Entretanto, os advogados de Maduro também deixaram claro que iam desafiar Que iam desafiar a jurisdição, portanto, a legalidade da captura de Maduro e até a legitimidade dos Estados Unidos para poderem avançar com o processo contra Maduro, alegando que ele tem imunidade como presidente da Venezuela. Portanto, isso também ajudará a explicar por que não foi pedido, por exemplo, que ele pudesse sair com algum tipo de fiança. Porque isso seria reconhecer a legalidade da jurisdição do tribunal e, portanto, para poderem desafiar essa jurisdição, não podiam fazer esse pedido. Além que era bastante provável que o pedido fosse negado, porque era óbvio o risco de fuga de alguém como Nicolás Maduro, que tem, obviamente, desde logo, um país para onde poderia voltar se conseguisse ser extraído dos Estados Unidos.

Vamos falar agora neste gabinete de guerra especial também sobre a Gronelândia, porque à boleia da Venezuela, a Gronelândia também está outra vez na ordem do dia. Parece cada vez mais ser o próximo alvo da administração Trump. O mesmo conselheiro de que falámos há pouco diz que o território dinamarquês pertence por direito aos Estados Unidos e que a Casa Branca pode fazer da Gronelândia um território semiautônomo dinamarquês. Reforça mesmo esta visão imperialista do Donald Trump, de que os Estados Unidos têm de dominar todo o hemisfério ocidental e podem derrubar governos nacionais que considerem incômodos. O precedente aberto com a Venezuela faz com que Trump se possa apoderar de outros países como um passeio no parque?

Poder, militarmente pode, sobretudo se estivermos a falar apenas da Dinamarca. A Dinamarca é um país com algumas capacidades militares avançadas e tem investido e tem reforçado até o investimento na proteção e na segurança da Gronelândia, muito mais, diga-se, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos já chegaram a ter 30 bases na Gronelândia a seguir à Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, e basicamente hoje isso está reduzido a uma base militar. Agora, poder em termos de poder bruto, de poder militar, pode. Em termos de ter algum tipo de legitimidade, essas declarações completamente delirantes de que a Gronelândia é território norte-americano, mas é território norte-americano por alma de quem? Desde logo, o território mais próximo da Gronelândia nem sequer é os Estados Unidos, é o Canadá, se quisermos ir por aí. Mas essa questão da proximidade nunca deu direito a território de países vizinhos. Senão todos os vizinhos podiam reclamar o território do vizinho do lado. Portanto, em termos de direito, não tem qualquer tipo de direito. Estas declarações insistentes são completamente inqualificáveis em relação a um país aliado como é a Dinamarca e realmente são até incompreensíveis deste ponto de vista, que todas as questões que os Estados Unidos levantam, realmente não têm nenhuma justificação nos fatos. Não é verdade que haja uma multiplicidade de navios chineses ou russos, mas sobretudo chineses, não há nenhuns, mas mesmo russos na Dinamarca. Além do mais, o presidente Trump informou a Europa toda que com a sua nova doutrina estratégica, que afinal a Rússia não era uma ameaça, portanto, não se percebe muito bem qual é afinal o problema, só é uma ameaça para a Gronelândia. Além do mais, como eu digo, há um acordo bilateral de defesa que permite aos Estados Unidos terem uma presença militar na Gronelândia, reforçarem essa presença, e a Dinamarca tem sido muito clara a esse respeito, ou até, eventualmente, sobre a questão de exploração de recursos, obviamente garantindo que haja o devido retorno para a população dessa região autônoma dinamarquesa. Mas realmente isto parece ser, sobretudo, uma questão de retórica nacionalista agressiva, de demonstração de poder, desta necessidade quase infantil de mostrar que os Estados Unidos é que são os maiores, é que têm mais poder, como se alguém tivesse dúvidas a respeito disso, sobretudo quando se compara o poder, a dimensão de um país como os Estados Unidos com a Dinamarca.

Entretanto, Portugal acompanhou esta tarde a declaração conjunta subscrita por França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido na defesa do Reino da Dinamarca, incluindo, lá está, da Gronelândia, sendo que nesta declaração, Luís Montenegro diz que os aliados europeus estão a reforçar a presença, atividades e investimentos para manter a segurança do Ártico e dissuadir adversários. Isto pode de algum modo dissuadir a administração Trump?

Bem, eu suponho que seja uma forma hábil de, no fundo, estar a responder, e se isso for perguntado pelos Estados Unidos, estar a responder às preocupações americanas. Portanto, a partir dos adversários não deviam ser os Estados Unidos. Basta pensar que estamos todos unidos por este compromisso de segurança mútua que é o Tratado do Atlântico Norte. Portanto, a partir dos Estados Unidos assumiram o dever de proteger a integridade territorial dos outros membros da NATO. Obviamente, o completo oposto disso é os próprios Estados Unidos ameaçarem essa integridade territorial, mas é uma forma hábil realmente de deixar claro que há aqui uma capacidade também de atender às preocupações razoáveis de segurança no Ártico, que são realmente reais. O Ártico está-se a tornar mais navegável e portanto, isso cria novas oportunidades, novos riscos também. Mas a mim parece-me que era importante que os europeus não ficassem só pelas palavras, ou seja, que houvesse aqui uma presença naval reforçada, não só da Dinamarca, mas de outros países europeus, obviamente não para uma batalha naval com os Estados Unidos, mas para, por um lado, permitir responder aos Estados Unidos. Não é verdade que não haja aqui capacidade de resposta a eventuais ameaças e, por outro, também implicitamente deixar aqui um sinal de que se houver algum tipo de ação hostil americana, não seria apenas a Dinamarca a ser alvo disso, mas os outros países europeus também estariam solidários com os Estados Unidos. Agora, este tipo de discussão que estamos a ter e que acho que devemos ter, e que a Dinamarca já insiste há bastante tempo que devemos ter, mostra bem a viragem radical a que assistimos ainda não é um ano, neste primeiro ano incompleto de mandato de Donald Trump. É realmente uma completa ruptura daquilo que tem sido a solidariedade em termos de segurança no seio do Ocidente Euro-Atlântico desde o final da Segunda Guerra Mundial.

A Venezuela pode ter aberto aqui um precedente em relação ao futuro das relações entre os Estados. Muito obrigada, Bruno Cardoso Reis, pela tua análise neste gabinete de guerra.

Obrigado.