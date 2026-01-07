"Uma grande honra". Trump falou ao telefone com Gustavo Petro, Presidente da Colômbia, e acabou a elogiar o seu "tom"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contou na rede Truth Social que falou ao telefone com o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

O líder norte-americano contou que o homólogo colombiano lhe tinha contactado para “explicar a situação das drogas e outras discordâncias” que já tiveram.

O tom do relato de Trump marca um contraste com as interações entre ambos os líderes no passado. O Presidente dos EUA disse ter sido “uma grande honra” conversar com ele e que tinha “apreciado a chamada e o tom” de Gustavo Petro, e que esperava encontrá-lo “no futuro próximo”.

“Estão a ser feitos preparativos entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Colômbia. A reunião terá lugar na Casa Branca, em Washington, D.C.”, revelou ainda.