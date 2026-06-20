Montenegro anuncia fundo soberano do Estado que terá participações em empresas estratégicas

Santana Lopes prossegue recordando que não concordava de todo com Rui Rio, contra quem concorreu em 2018, e “adivinhava” que estava para aparecer uma nova direita e que seria um erro o PSD encostar-se ao centro-esquerda.

“Lembram-se do pacto com António Costa? Eu disse que era um erro crasso. E sabemos o que aconteceu à nossa direita”.

Diz não saber “adivinhar o futuro”, e evoca a memória de quem diz que tinha essa capacidade: Francisco Sá Carneiro. Depois, volta a 2005, quando disse o famoso “eu vou andar por aí” — “uma frase que ficou, já lá vão 20 anos”.

“A responsabilidade que temos para com Portugal é tão forte que quando olhamos para trás pensamos muito no que ficou por fazer e falta fazer no país que amamos. E é aqui que entra o presente”.

Agradece a Montenegro por ter feito “tudo” para que Santana regressasse, incluindo ter ido à Figueira da Foz para lho pedir logo no primeiro dia como líder. Dizendo que não quer viver de rancores mas de energias positivas, fala ainda assim de quem nem lhe atendia o telefone quando saiu de primeiro-ministro (sugerindo que dois desses casos foram os de Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa).

“Temos de nos orgulhar do caminho que o PPD-PSD fez sob a liderança de Luís Montenegro”. Santana frisa que passa a fazer parte do congresso e do conselho nacional (com direito a voto neste último), de acordo com os estatutos, por ser ex-líder.

Santana graceja dizendo que não está nas suas intenções candidatar-se à presidência, mas que tem a certeza de que “se candidatasse quem se candidatasse” Montenegro ganhava “por largo”. Diz que não é um ataque a Pedro Passos Coelho.