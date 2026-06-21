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Muito boa tarde a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os congressistas, delegados e observadores que participaram nos trabalhos deste 43º Congresso Nacional do PSD e cumprimentar, por via deles, todos os militantes de base do Partido Social-Democrata, que são o fundamento, que são a inspiração e que são a alma deste grande partido da democracia portuguesa. Quero saudar todos os companheiros e companheiras que foram eleitos para os órgãos nacionais do partido, desejar-lhes um bom mandato, um mandato ao serviço de Portugal e quero também expressar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento àqueles que agora cessaram funções. Quero igualmente dirigir uma palavra de agradecimento pela presença de todos os nossos convidados. Cumprimentar, em primeiro lugar, a chefe da Casa Civil, doutora Cláudia Ribeiro, em quem deposito uma mensagem de total disponibilidade e empenho na colaboração construtiva e estratégica que mantemos com Sua Excelência, o senhor Presidente da República.

Cumprimentos institucionais, a abrir a intervenção, primeiro para a representação da Presidência da República.

Quero igualmente cumprimentar o senhor Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, nele dirigindo também uma saudação a todos os 230 deputados da Assembleia da República, que representam a vontade política do povo português. Vontade política também expressa através dos partidos políticos, cujos representantes aqui presentes também quero cumprimentar. A sua presença, pra nós, significa a maturidade da nossa democracia e o respeito pela liberdade e diversidade de pensamento político. Neste particular, quero saudar de uma forma ainda mais especial o CDS, o nosso parceiro preferencial e permanente, a quem deixo uma palavra de profundo reconhecimento pela cooperação impecável que temos mantido.

Não deixa de ser curiosa a utilização da expressão parceiro preferencial.

Agradeço também a presença do presidente do Conselho Económico e Social e de todos os parceiros sociais, com quem efetivamos de forma permanente o diálogo e a concertação social. Nas delegações da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da Associação Nacional das Assembleias Municipais e da Associação Nacional das Freguesias, dirijo uma calorosa saudação aos autarcas portugueses, eles que também são parceiros preferenciais e permanentes da execução das políticas públicas.

Foi uma das conquistas de Luís Montenegro, a recuperação da presidência da Associação Nacional de Municípios, liderada por Pedro Pimpão, de Pombal.

Aos representantes do setor social, das associações profissionais e ao movimento cooperativo, transmito também a nossa disponibilidade pra uma colaboração empenhada e consequente. À Liga dos Bombeiros Portugueses, reitero, em nome do PSD, a nossa gratidão pelo serviço insubstituível e abnegado que prestam ao país e a todos nós.

E numa fase em que a época de incêndios começa a gerar maior preocupação, este cumprimento especial de Luís Montenegro.

E aos diplomatas aqui presentes, deixo uma palavra de amizade e de confiança. A nossa recente eleição para o Conselho de Segurança das Nações Unidas revela a intensidade do nosso compromisso com a paz, com os direitos humanos, com a sustentabilidade e com a promoção do diálogo e da diplomacia como instrumentos pra resolução de conflitos. Obrigado também pela vossa presença.

Foi uma das conquistas mais recentes também do governo, essa eleição de Portugal como membro não permanente.

Portugueses, Portugal vive hoje um momento que exige a todos uma especial confiança. Confiança nas nossas capacidades, confiança nas pessoas, confiança no futuro. Durante demasiado tempo, habituamo-nos a discutir as limitações do país. Habituamo-nos a falar das dificuldades, dos constrangimentos, das oportunidades perdidas. Habituamo-nos a olhar quase exclusivamente pra aquilo que nos faltava, em vez de encararmos o muito de bom que Portugal tem para criar e pra oferecer Hoje, mais do que nunca, Portugal está perante uma realidade diferente. Temos uma economia robusta, temos empresas mais internacionalizadas, temos universidades que formam talento reconhecido em todo mundo. Temos gerações altamente qualificadas, sobretudo as dos jovens que agora se estão a lançar no mercado de trabalho. Temos capacidade científica, tecnológica e empresarial para competir com os melhores. O grande desafio do nosso tempo consiste em transformar todo este potencial em prosperidade, em bem-estar e qualidade de vida para todos. Consiste em criar condições para que os portugueses possam concretizar, em Portugal, os seus projetos de vida. Consiste em fazer de Portugal um país onde o trabalho é valorizado, onde o mérito é recompensado e onde cada geração pode viver melhor do que a geração anterior. E é esse o nosso projeto. O PSD nunca escolheu o imobilismo. O PSD nunca escolheu o cálculo cínico de esperar pelo melhor momento para agir. O PSD escolheu sempre a responsabilidade da transformação. E essa continua a ser a nossa missão. Ao longo dos últimos meses, fomos confrontados com uma realidade política que todos conhecem. Sempre que surge uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis para travar, por vezes até obstinadas em fazer com que tudo fique na mesma. Algumas dessas forças políticas continuam presas a modelos que pertencem ao passado e não têm futuro. Outras parecem preferir quase sempre a conveniência do momento à responsabilidade do longo prazo. Nós, no Governo, na AD, fizemos uma escolha diferente.

A primeira farpa para Chega e Partido Socialista e a tentativa de colocar o PSD noutro patamar.

Escolhemos apresentar propostas. Escolhemos dialogar. Escolhemos a procura do entendimento. Escolhemos construir soluções. Escolhemos governar, porque governar significa olhar para além do momento mais mediático. Governar significa pensar nas consequências das decisões, a curto, a médio e a longo prazo. Governar significa proteger o interesse nacional, mesmo quando isso exige não tomar decisões simpáticas no presente, até eventualmente capazes de gerar alguma incompreensão, mas que constituem uma opção de futuro pelos interesses de Portugal e pelos interesses dos portugueses. É essa mentalidade e é esse projeto que estamos a executar. Na política de diminuição dos impostos e de valorização dos salários, na opção por apostar nos jovens e na família, na promoção de uma economia dinâmica, produtiva e competitiva, assente na inovação, na tecnologia e na capacidade exportadora, na formação profissional, no conhecimento científico e na investigação, num país moderno, conectado pelas vias digitais, mas também pela ferrovia, pela rodovia e pelas nossas capacidades portuárias e aeroportuárias. Um país seguro, onde a justiça funciona, ligado à Europa e ao mundo e capaz de defender o seu povo, a sua democracia e o seu território. Um país com autonomia estratégica na energia, nas comunicações, nas infraestruturas críticas, mas também na segurança alimentar e na sustentabilidade ambiental. Um país coeso cá dentro e ligado de forma umbilical às suas comunidades espalhadas pelo mundo e unido pela nossa língua e pela nossa cultura, que são a nossa identidade e a essência de ser português. E um país também solidário e justo socialmente, que combate a pobreza e a exclusão e que garante o acesso universal à saúde, à educação e à habitação. Um país com solidariedade entre gerações, cuidando do bem-estar dos que aqui estão, mas também cuidando dos vindouros. Este é mesmo um princípio e um valor inegociáveis. Eu vou repetir: cuidar do bem-estar de quem cá está, mas cuidar também dos vindouros é um princípio que, do nosso ponto de vista, é inegociável.

A referência à proposta do Chega de baixar a idade da reforma e porque que o PSD não a uniu nessa estratégia.

É por isso que para nós, e para mim particularmente, as pensões são sagradas. Não aceito e não deixo, a troco de nada Que se faça o que quer que seja que ponha em causa o pagamento das pensões hoje e no futuro.

E a resposta que vários ministros já foram ensaiando, até em entrevistas aqui ao Observador durante o Congresso, de que a questão das reformas é sagrada para o Primeiro-Ministro.

A esse propósito, quero também dizer aos portugueses que não se deixem enganar. Baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã.

E a continuar a explicar o porquê desta opção do Governo de não ter chegado a entendimento com o partido Chega na questão da reforma laboral.

Ainda antes de ser investido nas funções de Primeiro-Ministro, declarei, em campanha eleitoral, de forma solene e categórica, que no dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora este compromisso de honra.

Monte Negro que fez este compromisso em campanha para tentar responder ao afastamento dos pensionistas e reformados do PSD, desde o período de Pedro Passos Coelho, durante a troca, em que houve esse corte de pensões, a tentar essa reaproximação e a insistir agora que não o fará.

Caros portugueses, ao muito que estamos a fazer, juntam-se todas as semanas, é que é mesmo todas as semanas, novas decisões e novas transformações estratégicas e estruturantes para o nosso futuro. É também por isso que vai acontecer nos próximos tempos. Partilho convosco alguns exemplos. Em primeiro lugar, vamos criar um fundo soberano de Portugal junto do IGCP, nossa agência de gestão da dívida pública, que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos. Quero, dentro deste projeto, destacar que a intenção é de termos participações acionistas relevantes em empresas estratégicas para o desenvolvimento do país e para a sua resiliência, por forma a garantir um veículo de poupança para as gerações futuras e um instrumento de efetivar a soberania nacional.

Primeira proposta desta intervenção de encerramento do Congresso.

Estamos a falar de participações em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias, se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações.

São áreas onde o Estado já chegou a ter participações e as quais foram desfazer.

Irá congregar as participações já detidas pelo Estado e ainda outras que venham a ser consideradas estratégicas e com retorno financeiro para a administração pública. Em segundo lugar, porque a incerteza não emerge só da ação humana, mas também de fenômenos naturais, cada vez mais recorrentes e impactantes, vamos executar o fundo de catástrofes já anunciado, que possa permitir às pessoas e às empresas, às comunidades e autoridades locais e ao Estado central, gerir o impacto financeiro no território, nas infraestruturas, na economia destes eventos, através de um mecanismo de seguros e resseguros. Esse fundo será constituído por dois subfundos, um para atender a um risco que pode ser menor, mas de consequências muito gravosas, o risco sísmico, e um outro para eventos climáticos extremos que cada vez mais assolam o nosso país e para os quais tem de haver uma resposta estruturada. Não podemos continuar a correr atrás dos prejuízos. É mesmo a altura de, com planeamento e com ambição, transformarmos a vulnerabilidade numa nova força.

Este fundo das catástrofes já tinha sido anunciado, agora há a intenção de o executar com mais alguns detalhes.

Em terceiro lugar, na ferrovia. Vamos avançar com um modelo que permita aumentar a oferta, melhorar a qualidade do serviço e reforçar a eficiência do sistema sempre com a CP no centro da estratégia nacional. Mas, em complementaridade, a linha de Cascais será a primeira a avançar com uma subconcessão, salvaguardando o interesse público e garantindo que a CP mantenha o seu papel estratégico como operador público nacional. E o modelo será aplicado nas áreas metropolitanas para fomentar a mobilidade, para fomentar o transporte público e para melhorar, do ponto de vista ambiental, a nossa sustentabilidade. O nosso objetivo é simples Mais comboios, melhor serviço e mais mobilidade para quem trabalha, para quem estuda e para quem vive nas áreas metropolitanas. A nossa decisão histórica de adquirir 153 novos comboios, mais 20 comboios de alta velocidade, antecipando o respectivo prazo de entrega, é também um sinal da nossa aposta na ferrovia, onde agora já superamos mais de um milhão de subscrições do Passe Ferroviário Verde, que recordo, permite a todos os portugueses, por 20 € por mês, viajarem em todos os comboios em todo o território, com exceção do alfa pendular.

Vou aproveitar aqui também para recuperar esta ideia, que tem sido um sucesso no Ministério de Miguel Pinto Luz.

Em quarto lugar, a guerra à burocracia vai continuar com o novo Código da Contratação Pública, com vista a acelerar investimentos e a simplificar processos. Em quinto lugar, apresentaremos a reforma da justiça administrativa e fiscal, para que as empresas e os cidadãos não enfrentem as demoras intermináveis com que muitas vezes se defrontam judicialmente com o Estado. Este é um pilar essencial da segurança jurídica entre a relação dos cidadãos e o Estado e é um pilar essencial para atrair e para manter o investimento, dando aos empreendedores as garantias de que os seus conflitos são resolvidos de forma expedita.

A forma do Tribunal de Contas que está em discussão na Assembleia da República.

Em sexto lugar, vamos criar um novo regime de incentivos ao desempenho na administração pública, com o enfoque na valorização do mérito e na obtenção do resultado. E dando também condições de atração aos jovens altamente qualificados para sentirem a vontade de servir o país também nos serviços públicos. Mudaremos os processos e a gestão do talento na administração pública, enquanto continuaremos as reformas orgânicas dos ministérios. A próxima será a reforma orgânica do Ministério da Saúde, que vai procurar reorientar o quadro institucional para a visão de sistema que temos, conciliando a centralidade no serviço à pessoa, ao cidadão, com o aproveitamento de toda a capacidade instalada, seja no setor público, seja no setor social, seja no setor privado. Em sétimo lugar, vamos completar a estratégia para a habitação que estamos a executar e implementar com a reforma do regime jurídico do arrendamento, porque precisamos de colocar todas as casas disponíveis no mercado, dando à relação entre os proprietários e os inquilinos o equilíbrio que pode precisamente motivar o aumento da oferta para o arrendamento. E quero também aqui lembrar que o vamos fazer já depois de termos diminuído os impostos sobre as rendas dos proprietários e as deduções sobre as rendas pagas pelos inquilinos.

Agora a habitação, depois da saúde, em especial nesta matéria, no mercado de arrendamento.

Finalmente, partilho um oitavo exemplo do que vamos decidir nas próximas semanas. No âmbito da nossa aposta na inovação, na investigação e na necessidade de nos capacitarmos na inteligência artificial, garantindo a nossa autonomia, a nossa competitividade, mas também a nossa identidade, avançaremos no modelo de inteligência artificial em português que anunciamos na Web Summit de 2024, o Amália. É, acima de tudo, uma ferramenta ao serviço dos cidadãos, que está pronta e será apresentada já no próximo mês. Será o coração da cultura portuguesa em visitas virtuais ao nosso património cultural. Vai ser o motor de um novo paradigma pro atendimento público, mais digital, mais proativo e mais eficiente. Vai, entre outras coisas, auxiliar e poupar tempo aos professores no planeamento das suas aulas. E vai até apoiar operações mais críticas, como nas Forças Armadas, na Marinha, em particular, através da análise segura de dados em tempo real. Sendo um modelo aberto e construído na nossa língua, é também um motor de inovação para as empresas e para as universidades E é um instrumento de afirmação no espaço da lusofonia, ao serviço dos mais de 260 milhões de falantes de português em todo o mundo. Falando de língua e da cultura portuguesa, também quero partilhar convosco que, no âmbito da respetiva valorização, vamos lançar em Guimarães, nas próximas semanas, as comemorações dos 900 anos de Portugal, uma das nações mais antigas da Europa e do mundo, que emergiu em 1128 com a Batalha de São Mamede. A estas iniciativas na esfera do Governo, juntam-se outras na esfera do nosso grupo parlamentar, das quais destaco, de uma forma especial, aquelas que visam a regulação da utilização das redes sociais, em particular dos mais novos, e as regras de utilização de equipamentos digitais e telemóveis no processo formativo e na aprendizagem nas escolas. Caros congressistas, convidados e portugueses. Como se percebe, e é inevitável ver, porque só não vê mesmo quem não quer, o PSD não nasceu para administrar apenas as circunstâncias do momento. O PSD nasceu para abrir caminhos novos. O PSD não nasceu para gerir expectativas de curto prazo. Nasceu para preparar e construir o futuro. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa responsabilidade. Essa é a confiança que temos e que sentimos dos portugueses. Essa é a missão que assumimos perante o país, com serenidade, mas também com muita firmeza para superar as dificuldades. Com coragem para tomar decisões, com ambição de transformar Portugal, com sentido de Estado para colocar sempre o interesse nacional, o interesse das pessoas, à frente de qualquer interesse individual. Quero assegurar-vos, assegurar ao país: o melhor de Portugal não pertence ao passado. O melhor de Portugal está para chegar. Vamos trabalhar para fazer Portugal maior e vamos fazer Portugal maior.

A intervenção de Luís Montenegro