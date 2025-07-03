Momentos-chave
- "É difícil acreditar", diz André Silva, antigo colega de Diogo Jota
- Família escocesa deixou ramo de flores no estádio do Paços de Ferreira, em homenagem a Diogo Jota
- A nova homenagem do Liverpool a Diogo Jota (que não esquece André Silva)
- Andrew Robertson deixa homenagem ao "companheiro" que era "cheio de amor pelas pessoas de quem gostava"
- Bernardo Silva: "Para sempre connosco"
- Jorge Mendes: "Ainda não acredito... É muito difícil"
- Parlamento vai aprovar sexta-feira voto de pesar de homenagem
- Fernando Santos: "Jota era um miúdo muito humilde, firme e muito convicto do que tinha de fazer”
- "Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis." A reação de Roberto Martínez
- Diogo Jota era "a essência do que um jogador do Liverpool deve ser", diz Arne Slot
- Funeral de Diogo Jota e do irmão marcado para as 10h00 deste sábado em Gondomar. Velório começa sexta-feira, às 16h00
- "Perdemos alguém verdadeiramente insubstituível." Liverpool emite comunicado e promete "tributos" nos próximos dias
- Corpos de Diogo Jota e André Silva já se encontram a caminho de Portugal
- "O sacrifício em nome da Seleção", o problema pulmonar e o apoio do irmão: fisioterapeuta respiratório acompanhou Jota nos últimos dias
- Bruno Fernandes lembra o "amigo, colega e companheiro de mil batalhas"
- Roberto Firmino: "Quando as palavras faltam, sobram apenas os gemidos inexprimíveis"
- "Que descanse em paz." A reação de Lionel Messi
- João Cancelo: "Estarás sempre nos nossos corações, campeão"
- Leitão Amaro deixa "profundo lamento pela trágica morte" de Diogo Jota e André Silva
- Wimbledon abre exceção e permite laço negro a todos os que queiram homenagear Diogo Jota
- "Descansem em paz, Diogo e André." A reação de Mbappé
- Infantino: "A perda de ambos será sentida por todos aqueles que os conheceram"
- Príncipe William "profundamente triste" pelas mortes de Diogo Jota e André Silva
- Klopp: "Deve haver um propósito maior, mas não o consigo ver"
- Rúben Neves: "Nunca te vou esquecer"
- Governo regional ativa apoio psicológico à família de Diogo Jota
- Wolverhampton: "As memórias que Diogo Jota criou nunca serão esquecidas"
- "Desaparece um campeão, um talento nato, um dos ídolos da sua geração", diz ministra do Desporto
- Ceferin: "A sua paixão, energia e espírito em campo inspiravam todos os que o rodeavam"
- Autópsia. Realizados testes de ADN para identificar corpos
- Luís Montenegro: "Diogo Jota e André Silva foram exemplo de dedicação, simplicidade e estímulo à prática desportiva"
- Ricardinho: "Representou sempre o nosso país da melhor maneira e é uma das maiores bandeiras do desporto da nossa terra"
- Vídeo do incêndio provocado pelo despiste do carro de Diogo Jota mostra instantes após acidente
- Jamie Carragher: "Era muito sossegado e humilde, um homem de família de verdade"
- "Hoje não importa que equipa de futebol apoiamos, estamos do mesmo lado e unidos pelo luto." A homenagem do metro de Londres
- "Havia muito para dizer, mas está muito difícil." A reação do Penafiel
- "Quem amamos nunca irá desaparecer enquanto permanecer vivo nos nossos corações": a mensagem da Gestifute, de Jorge Mendes
- Real Madrid "junta-se à imensa dor de todos os adeptos de futebol"
- Aguiar-Branco manifesta profunda consternação e salienta grande perda para o futebol
- PSG lamenta morte de Diogo Jota e André Silva
- Gonçalo Paciência diz-se "sem palavras": "Descansa em paz meu amigo"
- "Que notícia triste e dolorosa", diz Rafael Nadal
- Rui Tavares diz-se "em choque" e destaca "contributos que [irmãos] deram ao desporto e a Portugal"
- Diogo Jota tinha sido desaconselhado a fazer viagens de avião
- LeBron James lamenta morte de Diogo Jota
- Primeiro-ministro britânico lamenta morte de Diogo Jota: "É uma notícia devastadora.
- "É um momento de profunda tristeza para as suas famílias e para o desporto nacional", diz Inês Sousa Real
- Câmara de Gondomar decreta dia de luto municipal esta sexta-feira
- UEFA decreta minuto de silêncio nos jogos de hoje e amanhã do Europeu feminino
- Nuno Melo fala em "morte prematura e injusta" e "uma perda irreparável para o desporto em Portugal e no mundo"
- Villas-Boas: "Dois jovens perderam a vida de maneira trágica. O futebol perdeu dois grandes homens"
- Identidades dos corpos confirmadas por documentos encontrados no carro, diz consulado de Portugal em Madrid
- Pedro Proença: "O Diogo era aquilo que todos queremos ser, uma referência para o futebol português"
- Cristiano Ronaldo: "Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção"
- Marcelo Rebelo de Sousa fala em momento de "choque" e recorda "abraço" a Diogo Jota em Munique
- Arsenal, Aston Villa e Manchester City também prestam condolências
- Chelsea reage à "trágica morte de Diogo Jota e do seu irmão, André"
- "Toda a gente na Premier League está chocada e devasta"
- Rui Rocha lamenta "trágico falecimento"
- "A sua perda é irreparável e profundamente sentida", salienta Confederação
- Fernando Santos: "Estou chocado, sem palavras. [Diogo Jota] começou comigo na Seleção"
- Comité Olímpico de Portugal lamenta morte de Diogo Jota e do irmão
- Ventura: "Diogo Jota, que sempre tão bem representou as cores da nossa bandeira, partiu cedo demais"
- "Perdemos um símbolo de humildade e garra, um orgulho nacional", diz ex-ministro Pedro Duarte
- UEFA reage a "perda desoladora"
- Atlético de Madrid "consternado pela trágica notícia"
- Informações preliminares apontam para rebentamento de pneu como causa do acidente
- Bandeiras à entrada da Cidade do Futebol estão a meia haste
- Liga Portuguesa de Futebol Profissional fala em momento de “profunda consternação”
- "Devastados": a primeira reação do Liverpool
- As imagens do acidente em que morreram Diogo Jota e o irmão
- Pepe fala em "perda prematura, dolorosa, que nos deixa a todos mais pobres"
- Rui Abreu, presidente do Paços de Ferreira, diz que clube perdeu "dois familiares"
- Paulo Futre diz-se "devastado": "Descansem em paz, campeões"
- Ministra do desporto fala em "dia triste para o futebol, para o desporto, mas sobretudo para o país"
- FPF solicitou à UEFA minuto de silêncio esta quinta-feira antes de jogo contra Espanha
- "Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados", diz Pedro Proença
- Primeiro-ministro fala em notícia "inesperada e trágica". "É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional"
Histórico de atualizações
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Bom dia, vamos seguir as cerimónias fúnebres dos jogadores Diogo Jota e André Silva neste outro artigo em direto.
Diogo Jota e André Silva. Velório é hoje às 16h00. Marcelo vai estar presente
Obrigada por nos acompanhar, até já.
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Futebol Clube do Porto faz homenagem a Diogo Jota nos ecrãs gigantes do estádio
Diogo Jota jogou no Futebol Clube do Porto entre 2016 e 2017 e os dragões homenagearam o jogador com imagens suas transmitidas através dos ecrãs gigantes do estádio.IGOR MARTINS/OBSERVADORIGOR MARTINS/OBSERVADOR
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"É difícil acreditar", diz André Silva, antigo colega de Diogo Jota
André Silva, antigo colega de Diogo Jota no FC Porto e na Seleção e atualmente a jogar no Red Bull Leipzig, partilhou uma foto de Jota com uma homenagem a ele e ao seu irmão, André.
“É difícil acreditar. Descansem em paz, Jota e André”, disse o jogador numa história do Instagram.
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Família escocesa deixou ramo de flores no estádio do Paços de Ferreira, em homenagem a Diogo Jota
Uma família escocesa adepta do Liverpool deixou um ramo de flores no relvado do estádio do FC Paços de Ferreira, revelou o clube nas redes sociais.
“Uma admiração que não encontra fronteiras”, escreveu o Paços de Ferreira na publicação com um vídeo do momento.
Uma admiração que não encontra fronteiras. ????
Uma família escocesa, adepta do Liverpool, deixou esta tarde um ramo de flores no centro do relvado do Estádio Capital do Móvel, em homenagem a Diogo Jota. pic.twitter.com/BHhx9bmaoV
— FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 3, 2025
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A nova homenagem do Liverpool a Diogo Jota (que não esquece André Silva)
O Liverpool FC partilhou nas suas redes sociais mais uma homenagem a Diogo Jota, jogador do clube desde 2020, que incluiu o seu irmão, André Silva.
“O nosso rapaz de Liverpool. Para sempre”, escreveu ainda o clube na descrição da publicação do vídeo.
Our lad from Portugal. Forever ❤️ pic.twitter.com/opXUCmJqKq
— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025
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Corpos de Diogo Jota e de André Silva já chegaram a Gondomar
Os corpos de Diogo Jota e de André Silva acabaram de chegar à Igreja Matriz de Gondomar, onde ficarão até ao início das cerimónias fúnebres esta sexta-feira.
À espera dos carros funerários encontravam-se dezenas de pessoas que homenagearam os dois jogadores com uma salva de palmas. Estavam também presentes elementos da claque do FC Porto Super Dragões.
Os pais de Diogo e André e a mulher de Jota, juntamento com o agente Jorge Mendes, acompanharam a viagem dos corpos de Zamora a Gondomar.
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Andrew Robertson deixa homenagem ao "companheiro" que era "cheio de amor pelas pessoas de quem gostava"
Andrew Robertson, colega de Diogo Jota no Liverpool, deixou uma sentida homenagem ao seu amigo e companheiro no Instagram.
O lateral-esquerdo escocês deixou uma mensagem à família, lamentando “que tenham perdido duas almas tão preciosas – o Diogo e o André”.
Sobre Jota, Robertston escreveu que “podia falar dele como jogador durante horas, mas nada disso parece ter importância neste momento”.
“O que importa é o homem. A pessoa. Ele era um tipo tão bom. O melhor. Tão genuíno. Normal e real. Cheio de amor pelas pessoas de quem gostava. Cheio de diversão”, lê-se na homenagem do jogador a Diogo Jota, o homem que Roberson amava e de quem sentirá “muitas saudades”.
“Era o jogador estrangeiro mais britânico que alguma vez conheci. Costumávamos brincar com o facto de ele ser mesmo irlandês… Eu tentava dizer que ele era escocês, obviamente. Até lhe chamava Diogo MacJota”, brincou ainda Robertson, relembrando o último encontro com Jota, há poucos dias.
“A última vez que o vi foi no dia mais feliz da sua vida – o dia do seu casamento. Quero recordar o seu sorriso incessante desse dia mágico. O quanto ele estava a transbordar de amor pela sua mulher e família”, contou Robertson.
“Não acredito que nos estamos a despedir. É demasiado cedo e dói muito. Mas obrigado por estares na minha vida, companheiro – e por a teres tornado melhor. Adoro-te, Diogo”, concluiu o jogador.
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Bernardo Silva: "Para sempre connosco"
Bernardo Silva, colega de Diogo Jota na Seleção Nacional, partilhou uma homenagem com uma foto de ambos abraçados num jogo entre o Liverpool, onde jogava Jota, e o Manchester City, onde joga Bernardo.
“Para sempre connosco”, lê-se na descrição da publicação de Bernardo Silva no Instagram.
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António Martins, o tratador dos relvados do Gondomar que puxou Jota para o futebol e a quem o avançado tratava por "doutor"
Antes de triunfar pelo Liverpool, Diogo Costa andou pelos campos do Gondomar Sport Clube. Deixou uma marca de “humildade” e de “raça”. E inaugurou ali, em 2022, a Academia com o próprio nome.
António Martins, o tratador dos relvados do Gondomar que puxou Jota para o futebol e a quem o avançado tratava por “doutor”
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Jorge Mendes: "Ainda não acredito... É muito difícil"
Jorge Mendes esteve esta tarde em Puebla de Sanabria, Espanha, na casa mortuária onde se encontravam os corpos de Diogo Jota e André Silva. À saída do local, mostrou-se bastante emocionado em declarações aos jornalistas. “Perdeu-se uma pessoa exemplar como marido, como filho e como profissional. Ainda não acredito… É muito difícil”, partilhou o agente.
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Parlamento vai aprovar sexta-feira voto de pesar de homenagem
O presidente da Assembleia da República anunciou hoje que o parlamento vai aprovar na sexta-feira um voto de pesar por si proposto pela morte do futebolista internacional português Diogo Jota e do seu irmão, André Silva.
José Pedro Aguiar-Branco falava aos jornalistas em Berna, na Suíça, antes de assistir ao jogo entre Portugal e Espanha do Campeonato Europeu de Futebol Feminino.
“Este é um dia muito triste para o desporto nacional e internacional. Foi com enorme consternação que tivemos conhecimento do falecimento do Diogo Jota e do seu irmão André Silva”, referiu o presidente do parlamento, lamentando, depois, o acidente de viação “brutal”, em Espanha, que “ceifou a vida a jovens promissores”.
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Fernando Santos: "Jota era um miúdo muito humilde, firme e muito convicto do que tinha de fazer”
O antigo selecionador nacional assumiu estar em “choque tremendo” com a morte de Diogo Jota e do irmão André Silva. “Agora que as coisas começam a equilibrar-se, penso neles os dois e peço que as almas deles possam descansar em paz. É um momento extremamente doloroso para aquela família. Os pais perderam os filhos, a mulher perdeu o marido, os filhos perderam o pai… que Deus ajude esta família a tentar recordar. Só o tempo irá acalmar a dor”, começou por dizer Fernando Santos à Rádio Observador.
“O Diogo era um jogador que já estava enquadrado nas nossas observações. O Ilídio Vale conhecia-o muito bem. Esteve na Liga das Nações [de 2019] e não teve oportunidade de jogar. Enquadrou-se muito bem no espírito da Seleção, como fez ao longo da sua carreira. Subiu a pulso, conquistou as coisas a pulso, chegou ao FC Porto… a carreira fala por si. Na Seleção fez exatamente o mesmo percurso: chegou, adaptou-se e conseguiu o seu lugar. Era um miúdo muito humilde, firme e muito convicto do que tinha de fazer”, recordou.
Foi com Fernando Santos que Diogo Jota se estreou na Seleção e marcou na estreia, à Croácia, no Dragão. “O Jota entrou muito bem. O Cristiano não estava e o Diogo aproveitou bem esse espaço. Jogar o primeiro jogo oficial e fazer um golo foi um grande momento de celebração. Cresceu nessa Liga das Nações e afirmou-se até ao Europeu de 2021. Foi uma afirmação natural. Era alguém que fazia golos com alguma naturalidade”.
Quando ao Mundial de 2022, que ditou o seu despedimento, o treinador lembrou a lesão sofrida por Jota. “Não esteve em 2022 no Qatar devido a uma lesão. Perante essa adversidade, o Diogo foi lá ter connosco e esteve três ou quatro dias em Doha connosco, durante a fase de grupos. Assistiu a um ou dois jogos e ia ao hotel ter connosco. Isso mostra muito o que era o Diogo”, disse, acrescentando que mantinha “uma relação próxima” com o futebolista.
“Neste momento o país está — e bem — dorido pelo que aconteceu, até pela forma trágica. O sentimento é diferente. Espero que o Diogo Jota seja sempre recordado”, concluiu.
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"Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis." A reação de Roberto Martínez
Roberto Martínez, que está nos Estados Unidos a assistir ao Mundial de Clubes, enviou um vídeo ao Canal 11 a reagir à morte de Diogo Jota.
“Fomos todos atingidos por esta tragédia, estamos todos desolados. Os nossos pensamentos vão para a esposa, Rute, os três filhos, e a restante família e amigos do Diogo Jota e André Silva. Criámos na Seleção uma família que vai muito além do futebol. O Diogo é parte importante dela, dentro e fora do campo. O seu profissionalismo e crença eram contagiosos e exemplares. No relvado, o Diogo vestia a camisola com orgulho e o seu trabalho na área é de nível mundial. Sentimos a dor da família e esta tragédia faz-nos questionar a vida em geral. Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis”, disse o selecionador nacional.
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Diogo Jota era "a essência do que um jogador do Liverpool deve ser", diz Arne Slot
Na sequência do comunicado da liderança do futebol no Liverpool, o clube inglês também partilhou uma carta escrita por Arne Slot. “O que dizer? O que é que alguém pode dizer numa altura destas, quando o choque e a dor são tão incrivelmente crus? Gostaria de ter palavras, mas não tenho. Tudo o que tenho são sentimentos que sei que tantas pessoas podem partilhar sobre uma pessoa e um jogador que adorávamos tanto e uma família por quem nos importamos”, começa o treinador neerlandês.
“Os meus primeiros pensamentos não são os de um treinador de futebol. São os de um pai, um filho, um irmão e um tio e pertencem à família do Diogo e do André, que estão a experienciar uma perda tão inimaginável. A minha primeira mensagem para eles é muito clara — nunca caminharão sozinhos. Os jogadores, o staff, os adeptos do Liverpool estão todos com vocês e, daquilo que já vi hoje, o mesmo pode ser dito da restante família do futebol”, continua.
“Para nós, enquanto clube, a sensação de choque é absoluta. O Diogo não era apenas nosso jogador. Era um ente querido para cada um de nós. Era um companheiro, um colega, um amigo, e era muito especial em todos esses papéis. Poderia dizer muito mais sobre o que ele trazia à nossa equipa, mas a verdade é que todos os que viam o Diogo jogar podiam vê-lo. Trabalho árduo, desejo, compromisso, grande qualidade, golos. A essência do que um jogador do Liverpool deve ser”, continua.
“Também existiam as partes que nem todos viam. A pessoa que nunca procurou popularidade, mas encontrou-a na mesma. Não era amigo de duas pessoas, era amigo de todos. Era alguém que fazia com que os outros se sentissem bem com eles mesmos apenas por estar com eles. Uma pessoa que se preocupava profundamente com a família”, revela.
“Na última vez em que falámos, dei-lhe os parabéns por ganhar a Liga das Nações e desejei-lhe sorte para o casamento. De várias maneiras, foi um verão de sonho para o Diogo e para a família, o que só torna ainda mais devastador que tenha terminado assim. Quando cheguei ao clube, um dos primeiros cânticos que aprendi foi o do Diogo. Nunca tinha trabalhado com ele, mas percebi logo que se os adeptos do Liverpool, que viram jogadores tão bons ao longo dos anos, tinham um cântico tão único para ele, teria de ter qualidades especiais”, diz, antes de terminar.
“No tempo certo, vamos celebrar o Diogo Jota, vamos lembrar os golos dele e vamos cantar a música dele. Por enquanto, vamos recordá-lo como um ser humano único e fazer o luto da sua perda. Nunca será esquecido. O nome dele é Diogo”, conclui.
Arne Slot statement:
— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025
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Funeral de Diogo Jota e do irmão marcado para as 10h00 deste sábado em Gondomar. Velório começa sexta-feira, às 16h00
O funeral de Diogo Jota e do irmão André Silva vai decorrer na Igreja Matriz de Gondomar este sábado, às 10h00, avança a SIC Notícias.
O velório decorre esta sexta-feira na Capela da Ressurreição, também em Gondomar, a partir das 16h00, e contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.
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"Perdemos alguém verdadeiramente insubstituível." Liverpool emite comunicado e promete "tributos" nos próximos dias
Depois de uma curta reação inicial, ainda de manhã e assim que a notícia surgiu, o Liverpool emitiu agora um comunicado mais longo em nome de Michael Edwards e Richard Hughes, diretor para o futebol e direto desportivo do Liverpool.
“Não há nada que possamos dizer neste momento para amenizar a dor de uma tragédia tão devastadora. Todos nos sentimos totalmente desolados neste momento. Em circunstâncias tão trágicas, é nossa responsabilidade reconhecer o luto coletivo que estamos a experienciar, prestar tributo ao nosso Diogo e oferecer um apoio inabalável à sua família, que se mantém a nossa prioridade absoluta nesta altura”, pode ler-se.
“A mulher do Diogo, Rute, os seus três filhos lindos, os seus pais e a restante família estão a enfrentar uma perda inimaginável. Este acidente trágico levou não só o Diogo, mas também o irmão, André Silva. Estamos de luto pelos dois. Claro que nós, a sua família do Liverpool, também estamos a ter dificuldades para aceitar o que aconteceu”, acrescenta.
“Assim como os seus companheiros, amigos e colegas, que estão consumidos pelo choque e pela mágoa. Sabemos que os nossos adeptos, a sua Seleção Nacional, os clubes anteriores, os antigos colegas e a comunidade mais abrangente do futebol partilhar este luto. Esta é uma tragédia que transcende o Liverpool”, indica.
“Nos próximos dias, enquanto clube, vamos discutir como vamos honrar o nosso adorado número 20 com o respeito e o afeto que ele tanto merece. Vamos esforçar-nos para que estes tributos sejam significativos e inclusivos para os nossos adeptos, para quem o Diogo significava tanto. Por agora, expressamos um amor que está cheio de profunda mágoa e dor. Perdemos alguém que é verdadeiramente insubstituível. Descansa em paz, Diogo”, termina a nota.
Statement on behalf of Michael Edwards and Richard Hughes:
— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025
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"O futebol está de luto. Descansem em paz”: clubes da segunda liga reagem à morte de Diogo Jota
O Sport Clube União Torreense manifesta o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento “trágico” de Diogo Jota e André Silva no seu site oficial. Na publicação, o clube escreve que “o futebol português perdeu dois dos seus talentos — atletas de excelência que deixaram a sua marca pela dedicação, caráter e paixão pelo jogo”. “Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sentidas condolências às famílias, amigos, colegas de equipa e a todos os que partilham esta perda irreparável”, continua.
“A partida precoce de dois jovens que tanto deram (…) deixa o país em luto e o futebol mais pobre”
Na rede social Facebook, o Grupo Desportivo de Chaves manifestou o seu “mais profundo pesar pelo” falecimento dos atletas Diogo Jota, internacional português, e André Silva, jogador do FC Penafiel, seu irmão. “Neste momento de imensa dor, o Chaves solidariza-se com a família, amigos, colegas de equipa e todos os que, de perto ou de longe, partilharam momentos com estes dois talentos do futebol nacional”, lê-se na publicação.
— Felgueiras: “O futebol está de luto. É com grande tristeza que recebemos a notícia da partida dos jogadores Diogo Jota (seleção nacional e Liverpool) e do irmão André Silva (Penafiel), vítimas de um trágico acidente de viação. À família e amigos, o Felgueiras endereça as maiores condolências”.
“Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos. Que descansem em paz”
O Leixões Sport Clube também não ficou indiferente à morte dos futebolistas, manifestando o seu “profundo pesar” na rede social Instagram.
“O futebol nacional está de luto”
Também o Lusitânia de Lourosa Futebol Clube mostrou “profundo pesar” no Instagram. “À família e amigos, endereçamos as mais sentidas condolências” lê-se na publicação.
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"Não faz sentido", diz Rúben Dias
As reações dos jogadores da Seleção Nacional sucedem-se e agora foi Rúben Dias a deixar uma mensagem a Diogo Jota e André Silva.
“Ganhaste a tua primeira Premier League, ganhámos juntos a Liga das Nações, casaste… Não faz sentido. Não vamos esquecer-te, pelo homem… Pelo pai… Pelo irmão… Pelo filho e pelo incansável e talentoso companheiro que sempre foste em campo. Descansem os dois em paz”, referiu o central do Manchester City.
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Bandeira a meia haste, camisolas e flores junto a Anfield Road após morte de Diogo Jota
Com a bandeira do Liverpool içada a meia haste, inúmeras pessoas têm depositado durante a manhã flores, camisolas e cachecóis junto aos portões de Anfield Road, casa do clube inglês, algumas horas após a morte de Diogo Jota.
Junto ao portão com a inscrição “You’ll never walk alone” [Nunca caminharás sozinho] — frase emblemática do clube —, têm sido colocadas lembranças em homenagem ao internacional português, que hoje morreu, aos 28 anos.
A imprensa inglesa tem divulgado algumas imagens de adeptos, abraçados, em contemplação, junto ao estádio, bem como várias coroas de flores, com mensagens sobre o avançado, cachecóis, camisolas com o nome e com o número 20, o que Diogo Jota envergava.
“Obrigada por tudo, Diogo. Descansa companheiro”, “O rapaz de Portugal”, “RIP Diogo”, “Oh, ele veste o número 20. RIP Diogo, YNWA. Para sempre, red”, são algumas das muitas inscrições que os adeptos têm deixado em Anfield Road.
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Olímpicos e desportistas lusos comocionados com a morte de Diogo Jota
Desportistas portugueses, como o campeão olímpico Rui Oliveira, uniram-se no pesar pela morte do futebolista Diogo Jota, com o tenista Francisco Cabral a dizer que quer jogar a segunda ronda de pares de Wimbledon com um ‘fumo’ negro.
“É impossível ficar indiferente à trágica perda [com] que nos deparamos esta manhã. A vida consegue ser cruel e injusta em formas das quais não esperamos. Um abraço solidário a toda família, mulher e filhos”, escreveu Miguel Oliveira, piloto português do MotoGP, numa publicação ilustrada com uma fotografia de Diogo Jota e do irmão André Silva, futebolista do Penafiel.
O internacional português de 28 anos e o seu irmão, futebolista do Penafiel de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.