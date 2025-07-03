Na sequência do comunicado da liderança do futebol no Liverpool, o clube inglês também partilhou uma carta escrita por Arne Slot. “O que dizer? O que é que alguém pode dizer numa altura destas, quando o choque e a dor são tão incrivelmente crus? Gostaria de ter palavras, mas não tenho. Tudo o que tenho são sentimentos que sei que tantas pessoas podem partilhar sobre uma pessoa e um jogador que adorávamos tanto e uma família por quem nos importamos”, começa o treinador neerlandês.

“Os meus primeiros pensamentos não são os de um treinador de futebol. São os de um pai, um filho, um irmão e um tio e pertencem à família do Diogo e do André, que estão a experienciar uma perda tão inimaginável. A minha primeira mensagem para eles é muito clara — nunca caminharão sozinhos. Os jogadores, o staff, os adeptos do Liverpool estão todos com vocês e, daquilo que já vi hoje, o mesmo pode ser dito da restante família do futebol”, continua.

“Para nós, enquanto clube, a sensação de choque é absoluta. O Diogo não era apenas nosso jogador. Era um ente querido para cada um de nós. Era um companheiro, um colega, um amigo, e era muito especial em todos esses papéis. Poderia dizer muito mais sobre o que ele trazia à nossa equipa, mas a verdade é que todos os que viam o Diogo jogar podiam vê-lo. Trabalho árduo, desejo, compromisso, grande qualidade, golos. A essência do que um jogador do Liverpool deve ser”, continua.

“Também existiam as partes que nem todos viam. A pessoa que nunca procurou popularidade, mas encontrou-a na mesma. Não era amigo de duas pessoas, era amigo de todos. Era alguém que fazia com que os outros se sentissem bem com eles mesmos apenas por estar com eles. Uma pessoa que se preocupava profundamente com a família”, revela.

“Na última vez em que falámos, dei-lhe os parabéns por ganhar a Liga das Nações e desejei-lhe sorte para o casamento. De várias maneiras, foi um verão de sonho para o Diogo e para a família, o que só torna ainda mais devastador que tenha terminado assim. Quando cheguei ao clube, um dos primeiros cânticos que aprendi foi o do Diogo. Nunca tinha trabalhado com ele, mas percebi logo que se os adeptos do Liverpool, que viram jogadores tão bons ao longo dos anos, tinham um cântico tão único para ele, teria de ter qualidades especiais”, diz, antes de terminar.

“No tempo certo, vamos celebrar o Diogo Jota, vamos lembrar os golos dele e vamos cantar a música dele. Por enquanto, vamos recordá-lo como um ser humano único e fazer o luto da sua perda. Nunca será esquecido. O nome dele é Diogo”, conclui.