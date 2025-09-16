Momentos-chave
- O que se passou até agora
- As imagens dos exercícios Zapad, que juntaram forças russas e bielorussas e tiveram uma visita de Putin
- EUA aprovam primeira ajuda militar à Ucrânia sob a administração Trump (que é paga pela NATO)
- Numa visita surpresa aos exercícios Zapad, Putin diz que 100 mil tropas participaram ao todo
- Sobre possível encontro entre Putin e Zelensky, Trump diz que "parece que tem de se sentar na sala com eles"
- Quase três quartos dos ucranianos apoiam cessar-fogo sem devolução de terras ocupadas
- Comissão nega adiamento de novo pacote de sanções sobre a Rússia
- União Europeia adia discussão sobre novo pacote de sanções à Rússia depois de repto de Trump
- Refinaria de Saratov em chamas depois de ataque ucraniano
- Putin quer "enganar" os EUA e está a tentar "evitar" sanções americanas, acusa Zelensky
- Soldados russos entraram em vila de Donetsk vestidos de civis, em violação do direito internacional
- Ucrânia atinge postos de comando russos na região de Donetsk e causa várias baixas
- Guerra termina em 60 a 90 dias se Europa impuser tarifas aos países que compram petróleo russo, diz Secretário do Tesouro dos EUA
- Ataque russo à cidade de Zaporíjia faz pelo menos um morto e deixa crianças feridas
- NATO está em "guerra com a Rússia", diz o Kremlin
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Durante cinco dias, ocorreram exercícios militares conjuntos entre a Rússia e a Bielorrússia, envolvendo cerca de 100 mil tropas, segundo Vladimir Putin. O Presidente russo, numa visita surpresa aos exercícios, agradeceu aos observadores estrangeiros presentes, sublinhando o alto nível de confiança e amizade. Observadores norte-americanos estiveram presentes, confirmou o Pentágono.
- Os Estados Unidos aprovaram a primeira ajuda militar para a Ucrânia sob a administração de Donald Trump, como parte de um novo mecanismo financeiro transatlântico em que as armas são norte-americanas, mas financiadas por fundos europeus. Esta nova remessa de equipamento militar está avaliada em 500 milhões de dólares.
- De acordo com um inquérito realizado pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, a maioria dos ucranianos aceitaria, embora de forma relutante, uma ocupação russa de facto das regiões já ocupadas, em troca de um cessar-fogo e garantias de segurança. Em contrapartida, um cenário de paz que implique a ocupação total do Donbass e a negação do acesso da Ucrânia à NATO é fortemente rejeitado pela população.
- A União Europeia negou relatos sobre o adiamento da discussão de um novo pacote de sanções à Rússia, afirmando que as discussões ainda estão a decorrer. No entanto, fontes não identificadas mencionaram que o adiamento visa alinhar as sanções com as prioridades do G7, especialmente após declarações do Presidente Trump sobre a imposição de sanções caso a NATO continue a adquirir petróleo russo.
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Bom dia, este liveblog fica por aqui, obrigada por nos ter acompanhado.
Continue a par dos desenvolvimentos no conflito na Ucrânia ao longo desta quarta-feira neste novo liveblog.
Drones russos atingem centro da Ucrânia. Região de Kirovohrad sem energia
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As imagens dos exercícios Zapad, que juntaram forças russas e bielorussas e tiveram uma visita de Putin
Treinos militares realizaram-se durante cinco dias e envolveram 100 mil homens (segundo Putin) em várias zonas da Rússia e da Bielorrússia. Presidente russo agradeceu aos observadores estrangeiros.
As imagens dos exercícios Zapad, que juntaram forças russas e bielorussas e tiveram uma visita de Putin (e não só)
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EUA aprovam primeira ajuda militar à Ucrânia sob a administração Trump (que é paga pela NATO)
É o primeiro envio de ajuda de Trump a Kiev e é feito debaixo de um novo mecanismo que envolve os aliados da NATO.
A remessa de ajuda militar dos Estados Unidos da América da administração Trump foi aprovada e segue em breve para o país invadido pela Rússia há mais de três anos e meio.
Segundo a Reuters esta nova leva de equipamento militar no valor de 500 milhões de dólares segue ao abrigo de um novo acordo financeiro transatlântico. Basicamente as armas são norte-americanas e os fundos são europeus. Este novo mecanismo chama-se PURL Prioritized Ukraine Requirements List (Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia).
Até aqui, recorda a Reuters, Trump tinha vendido armas ou enviado doações que já tinham sido autorizadas pelo seu antecessor, Joe Biden.
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Putin agradeceu em inglês aos representantes estrangeiros nos exercícios Rússia-Bielorrússia
Na sua visita ao último dia dos exercícios conjuntos, Vladimir Putin falou aos representantes estrangeiros, agradecendo-lhes pela sua presença, terminando mesmo com um “thank you” em inglês, segundo a RIA Novosti.
“Gostaria de vos agradecer pela participação. Espero que tenha sido útil do ponto de vista profissional”, disse o líder, sublinhando o “alto nível de confiança e amizade” com os países presentes.
????????Putin thanked representatives of foreign countries invited to the ZAPAD-2025 exercises https://t.co/yoIwLwzzoC pic.twitter.com/fRtPWrpGKU
— Lisa Singh (@YakushinaLisa) September 16, 2025
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Pentágono confirma presença de oficiais norte-americanos a assistirem aos exercícios Zapad
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, conhecido pelo nome da sede Pentágono, confirmou a presença de oficiais norte-americanos a assistirem aos exercícios conjuntos Zapad, que juntaram tropas russas e bielorrussas.
“A Embaixada dos EUA em Minsk, Bielorrússia, recebeu um convite para que o nosso adido de Defesa participasse no exercício militar ZAPAD-2025 na Bielorrússia, no âmbito do Dia do Visitante Notável, e aceitámos o convite tendo em conta os recentes compromissos bilaterais produtivos entre os nossos países”, disse o porta-voz Sean Parnell, citado pela Reuters.
O porta-voz norte-americano acrescentou que assistir a dias assim é “uma prática comum entre militares, e o adido de Defesa dos EUA faz parte de um grupo maior de participantes militares internacionais. Devido ao calendário, o novo adido de Defesa pôde participar em conjunto com o cessante”.
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Numa visita surpresa aos exercícios Zapad, Putin diz que 100 mil tropas participaram ao todo
O Presidente russo, Vladimir Putin, visitou de surpresa os exercícios militares conjuntos da Rússia e da Bielorrússia, naquele que é o último dia dos treinos conhecidos pelo nome Zapad.
Segundo o líder, citado pela RIA Novosti, os eventos dos exercícios “estão a ter lugar em 41 campos de treino, 100 mil tropas estão a participar e cerca de dez mil armas vão ser e já estão a ser usadas”.
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Sobre possível encontro entre Putin e Zelensky, Trump diz que "parece que tem de se sentar na sala com eles"
Questionado sobre um possível encontro entre os Presidentes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Donald Trump sublinhou que ambos se odeiam mutuamente e “é preciso dois para dançar o tango”.
“Parece que tenho de me sentar na sala com eles, porque não conseguem estar juntos na mesma sala”, acrescentou o líder, sublinhando que “há ali um grande ódio” entre ambos.
Trump: Putin meeting "accomplished a lot" but "takes two to tango."
Translation: peace talks require both sides to participate.
Shocking concept in 2025 where everything is either total war or total surrender ????pic.twitter.com/SUuegqpwmE
— Stuff Jamie Found (@FansJre) September 16, 2025
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Quase três quartos dos ucranianos apoiam cessar-fogo sem devolução de terras ocupadas
Um novo inquérito do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev revela que a maior parte dos ucranianos aceita, de forma relutante, uma ocupação russa de facto das regiões já ocupadas, em troca de um cessar-fogo e de garantias de segurança dadas pelos aliados ocidentais. Segundo os resultados, citados pelo Kyiv Independent, 74% dos ucranianos disse aceitar este cenário, mas 56% declarou que seria “difícil mas aceitável”. O cenário baseia-se, ainda que de forma simplificada, num dos cenários em cima da mesa para o fim da guerra.
Por outro lado, os ucranianos rejeitam de forma expressiva o cenário de paz proposto pela Rússia, que contempla a ocupação total do Donbass e a recusa do acesso de Kiev à NATO — 75% dos inquiridos consideraram que esta proposta é “completamente inaceitável”.
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Comissão nega adiamento de novo pacote de sanções sobre a Rússia
A Comissão Europeia negou os relatos feitos por vários meios de comunicação de que a discussão sobre um novo pacote de sanções à Rússia tinha sido adiada. “Vimos relatos sobre o atraso, mas a verdade é que nunca anunciámos uma data concreta, por isso não há nenhum atraso, certo?”, declarou a porta-voz da Comissão Europeia.
“As discussões ainda estão a decorrer de forma a ter uma pacote sólido que será apresentado assim que estiver pronto”, rematou, citada pelo The Guardian.
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União Europeia adia discussão sobre novo pacote de sanções à Rússia depois de repto de Trump
A União Europeia terá adiado os planos para apresentar e discutir o 19º pacote de sanções à Rússia, escrevem a Bloomberg e o Politico, citando fontes não identificadas. O novo pacote de sanções deveria ser apresentado esta quarta-feira, 17 de setembro.
Segundo o Politico, que cita uma autoridade diplomática, o objetivo do adiamento é alinhar o pacote de sanções com as prioridades do G7. A confirmar-se o adiamente da apresentação do pacote, a decisão da cúpula europeia surge pouco depois de o presidente norte-americano ter dito que imporia sanções à Rússia caso os países da NATO deixassem de comprar petróleo a Moscovo.
Originalmente, o 19º pacote de sanções deveria incidir sobre a frota fantasma de barcos russos e o setor energético e medidas contra empresas chinesas e indianas que ajudem a Rússia a vender o petróleo.
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Refinaria de Saratov em chamas depois de ataque ucraniano
As forças ucranianas lançaram um ataque contra uma refinaria de petróleo russa de Saratov na madrugada desta terça-feira, causando um incêndio de grandes proporções, escreve o Kyiv Independent, citando o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.
A refinaria (que produz 2o tipos diferentes de combustíveis) tem capacidade para processar anualmente cerca de 4,8 milhões de toneladas métricas de petróleo e é importante para o abastecimento das forças russas.
????The General Staff of the Armed Forces of Ukraine announced a strike on the Saratov Oil Refinery
On Tuesday night, Ukraine struck the Saratov Oil Refinery. Explosions and a fire were recorded in the area of the facility.
The volume of processing at the Saratov Oil Refinery… pic.twitter.com/zBXKuxBIWC
— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025
A refinaria de petróleo de Saratov fica no sudoeste da Rússia, a cerca de 600 quilómetros da linha de frente na Ucrânia e já tinha sido atacada há cerca de um mês (a 10 de agosto). Na altura, foi forçada a interromper as operações.
Esta noite, o governador da região de Saratov, Roman Busargin, disse que os serviços de emergência estavam em alerta máximo devido a um possível ataque de drones.
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Putin quer "enganar" os EUA e está a tentar "evitar" sanções americanas, acusa Zelensky
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou Vladimir Putin de querer “enganar” os EUA e tentar evitar as sanções norte-americanas.
Em entrevista à Sky News, Zelensky referiu que Putin está a tentar evitar que os EUA apliquem sanções à Rússia. “Ele [Putin] quer mesmo enganar os EUA […] Está a fazer tudo o que pode para evitar sanções, para impedir que os EUA e Trump imponham sanções [à Rússia]”, disse o chefe de estado ucraniano, criticando a demora na aplicação de sanções a Moscovo.
“Se vocês continuarem a adiar a aplicação de sanções, os russos estarão mais bem preparados”, disse Zelensky.
O presidente da Ucrânia criticou também a cimeira do Alaska entre Putin e Trump. “Acho que isso deu muito a Putin“, disse Zelensky. “Acredito que, se fosse uma reunião trilateral [com a Ucrânia incluída], teríamos tido algum resultado”, sublinhou.
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Soldados russos entraram em vila de Donetsk vestidos de civis, em violação do direito internacional
Vários soldados russos infiltraram-se na vila de Yampil, na região ucraniana de Donetsk, vestidos à civil, em violação do direito internacional — que obriga os soldados a envergaram um uniforme militar.
Os soldados russos esconderam-se em casas e caves, abriram fogo sobre as forças ucranianas e usaram civis como “escudos humanos”, escreve o jornal Ukrainska Pravda, citando o 11º Exército da Ucrânia.
No entanto, as forças armadas de Kiev garantem que a vila de Yampil, e as áreas adjacentes estão sob controlo total das forças de defesa. “O inimigo não conseguiu obter nenhum resultado tático e todas as suas tentativas de conduzir operações de reconhecimento e sabotagem foram bloqueadas”.
A vila de Yampil localiza-se na zona norte da região de Donetsk, uma zona ainda controlada pela Ucrânia.
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Ucrânia atinge postos de comando russos na região de Donetsk e causa várias baixas
As forças armadas da Ucrânia atingiram há poucos dias pelo menos dois postos de comando russos na parte ocupada na região de Donetsk, causando várias baixas, escreve o Kyiv Independent.
O ataque teve como alvo postos de comando do grupo de forças “Centro” da Rússia e do 41º Exército de Armas Combinadas, cujas unidades operam no setor de Pokrovsk, informou esta terça-feira o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.
“Foram confirmadas baixas entre o pessoal russo, incluindo membros do estado-maior de comando”, diz o comunicado do Estado-Maior.
Os ataques foram realizados por sistemas de mísseis e artilharia da Ucrânia, pela Força Aérea e pelas Forças de Sistemas Não Tripulados, em cooperação com outras unidades.
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Guerra termina em 60 a 90 dias se Europa impuser tarifas aos países que compram petróleo russo, diz Secretário do Tesouro dos EUA
A guerra na Ucrânia pode vir a terminar dentro de dois a três meses se os países da Europa impuseram tarifas aos países que compram petróleo russo, nomeadamente a China, diz o secretário do Tesouro dos EUA. Scott Bessent avisou ainda que os EUA não vão avançar com tarifas secundárias sem a Europa tomar medidas neste campo.
“Garanto que, se a Europa impuser tarifas secundárias substanciais aos compradores de petróleo russo , a guerra terminaria em 60 ou 90 dias”, disse Bessent, citado pela Reuters.
“Esperamos que os europeus façam a sua parte agora, e não avançaremos sem eles”, disse Bessent, quando questionado sobre se os EUA irão impor tarifas sobre produtos chineses devido à compra de petróleo russo por parte de Pequim.
As declarações de Bessent corroboram as afirmações de Trump, feitas a 14 de setembro, quando o presidente dos EUA exigiu à Europa que endurecesse as tarifas contra os países que compram petróleo russo. “Estou disposto a impor sanções. Mas eles ]a Europa] terão que endurecer as sanções”, disse Trump.
As receitas de petróleo e gás representam cerca de um terço do orçamento total da Rússia.
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Rubio diz que Trump e Zelensky deverão reunir-se na próxima semana
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que o Presidente norte-americano, Donald Trump vai provavelmente reunir-se com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na próxima semana.
Marco Rubio garantiu aos jornalistas em Israel que o líder dos Estados Unidos ainda espera negociar um acordo de paz que envolva o Presidente russo, Vladimir Putin.
Trump teve “várias ligações com Putin, várias reuniões com Zelensky e provavelmente novamente na próxima semana em Nova Iorque”, onde se realiza a Assembleia Geral da ONU, disse o secretário de Estado norte-americano.
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Ataque russo à cidade de Zaporíjia faz pelo menos um morto e deixa crianças feridas
A Rússia lançou um ataque em larga escala contra a cidade de Zaporíjia na última noite, causando pelo menos um morto e 13 feridos, escreve o Kyiv Independent.
Segundo o governador da região com o mesmo nome, Ivan Fedorov, as forças russas visaram pelo menos dez locais diferentes, entre zonas residenciais e não residenciais.
Um homem, de 41 anos, acabou por morrer e há ainda a registar mais de um dezena de feridos, entre os quais duas crianças.
Наслідки атаки нічної атаки РФ на Запоріжжя 16 вересня.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/6IwRQWYFgg
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2025
Segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia, citado pelo Ukrainska Pravda, foram atingidos pelos menos três edifícios residenciais, um parque de estacionamento e um posto de combustível.
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NATO está em "guerra com a Rússia", diz o Kremlin
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou os países da NATO de estarem em “guerra” com a Rússia, ao fornecerem apoio militar diretamente à Ucrânia.
“A NATO está em guerra com a Rússia: isso é óbvio e não precisa de provas. A NATO fornece apoio direto e indireto ao regime de Kiev”, disse Peskov, citado pelo Kyiv Indepedent, sublinhando que esse apoio (nomeadamente de cariz militar) equivale a uma participação direta da NATO no conflito.
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Bom dia,
Abrimos este liveblog para acompanhar os acontecimentos mais relevantes em torno do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Pode recordar o que se passou ontem neste outro artigo em direto, que agora arquivamos.
Polónia abateu um drone que sobrevoava edifícios do Governo. Dois bielorrussos foram detidos