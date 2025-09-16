É o primeiro envio de ajuda de Trump a Kiev e é feito debaixo de um novo mecanismo que envolve os aliados da NATO.

A remessa de ajuda militar dos Estados Unidos da América da administração Trump foi aprovada e segue em breve para o país invadido pela Rússia há mais de três anos e meio.

Segundo a Reuters esta nova leva de equipamento militar no valor de 500 milhões de dólares segue ao abrigo de um novo acordo financeiro transatlântico. Basicamente as armas são norte-americanas e os fundos são europeus. Este novo mecanismo chama-se PURL Prioritized Ukraine Requirements List (Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia).

Até aqui, recorda a Reuters, Trump tinha vendido armas ou enviado doações que já tinham sido autorizadas pelo seu antecessor, Joe Biden.