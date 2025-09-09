A porta-voz da Casa Branca transmitiu durante uma conferência de imprensa a posição da administração de Donald Trump sobre o ataque levado a cabo esta terça-feira pelas Forças de Defesa de Israel. Segundo Karoline Leavitt, a administração foi avisada esta manhã pelo exército norte-americano de que Israel estava a atacar o Hamas, acrescentando que “infelizmente” a operação estava a decorrer no território do Qatar.

“Bombardear unilateralmente o Qatar — uma nação soberana e um aliado próximo dos Estados Unidos que está a trabalhar muito e a tomar riscos corajosamente para connosco alcançar a paz — não promove os objetivos de Israel ou da América”, afirmou Leavitt, que lia perante os jornalistas um comunicado previamente preparado. “No entanto, eliminar o Hamas — que beneficiou da miséria daqueles que vivem em Gaza — é um objetivo digno”, acrescentou.

Leavitt garantiu que o líder norte-americano ordenou “imediatamente” que o enviado especial Steve Witkoff avisasse o Qatar do ataque. Ressalvou que Donald Trump vê o país como um aliado e amigo e “sente-se muito mal pela localização do ataque”.

Questionada por um jornalista, a porta-voz garantiu que quando o Presidente norte-americano alertou no sábado que tinha deixado um último aviso ao Hamas não se referia a este ataque.

Karoline Leavitt explicou que na sequência do ataque Trump falou com o primeiro-ministro israelita, que lhe garantiu que quer alcançar paz na região rapidamente. “O Presidente Trump acredita que este acidente infeliz pode servir como uma oportunidade para a paz”.

Trump também falou com o emir e o primeiro-ministro do Qatar, a quem garantiu que um ataque como este não voltará a acontecer.