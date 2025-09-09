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O exército israelita anunciou esta terça-feira a interceção de um míssil disparado do Iémen.

O ataque foi reivindicado pelos rebeldes houthis, que controlam grandes áreas do Iémen.

O míssil foi intercetado depois das sirenes de ataque aéreo tocarem na capital de Israel, Jerusalém, segundo a agência de notícias da Agence France-Press.

Os rebeldes apoiados pelo Irão disseram que atingiram “vários alvos sensíveis em redor de Jerusalém” com um míssil balístico.

Os houthis reportaram também ataques de drones contra o Aeroporto Ramon e a região de Eilat, no sul de Israel.

Na segunda-feira, o exército israelita intercetou três drones lançados do Iémen para o seu território, de acordo com um comunicado militar.

O ataque de segunda-feira ocorreu um dia depois de um drone cair no Aeroporto Internacional de Ramon, no sul de Israel, sem causar vítimas.

Apoiados pelo Irão, os houthis lançam frequentemente drones e mísseis contra território israelita, naquilo que descrevem como um gesto de “solidariedade” para com os palestinianos em Gaza, segundo a agência de notícias EFE.

Israel, por sua vez, bombardeou repetidamente a capital do Iémen, Sanaã, assim como outras regiões dos houthis.

Num dos ataques mais recentes, Israel matou o primeiro-ministro do Iémen, Ahmed al-Rahawi, e outros 11 membros do governo.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestiniano Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, os houthis têm intensificado os ataques contra Israel.

O conflito na Faixa de Gaza, em 2023, provocou perto de 1.200 mortos e cerca de 250 pessoas foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma vasta operação militar no território, que já provocou mais de 63 mil mortos, segundo as autoridades locais, a destruição de quase todas as infraestruturas do enclave e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.