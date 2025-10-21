Histórico de atualizações
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    23:13
    Tiago Gama Alexandre

    Encerramos assim este liveblog, depois do desaire do Benfica frente ao Newcastle. Voltamos esta quarta-feira para seguirmos o Sporting, diante do Marselha. Obrigado pela companhia, boa noite!

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    23:12
    Tiago Gama Alexandre

    "Tivemos quatro oportunidades de golo. É difícil criar tanto e não fazer": Mourinho diz que "equipa quis" até ao 2-0, mas "quebrou" no fim

    Desde 2008 que o Benfica não tinha tão poucos golos ao cabo de 17 jogos. Águias somaram 14.ª derrota em Inglaterra. Mourinho diz que “este era o jogo mais difícil” e acredita no apuramento.

    “Tivemos quatro oportunidades de golo. É difícil criar tanto e não fazer”: Mourinho diz que “equipa quis” até ao 2-0, mas “quebrou” no fim

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    22:04
    Tiago Gama Alexandre

    Gordon quis ser um gentleman e liderou o assalto à fortaleza de uma águia sem nobreza (a crónica do Newcastle-Benfica)

    Depois de uma primeira parte em que até criou mais, o Benfica eclipsou-se depois do intervalo e o Newcastle fez o que quis, com mais cabeça e intensidade. Gordon deu show em casa de um senhor (3-0).

    Gordon quis ser um gentleman e liderou o assalto à fortaleza de uma águia sem nobreza (a crónica do Newcastle-Benfica)

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    22:02
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas da partida

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    21:53
    Tiago Gama Alexandre

    Final do jogo! O Newcastle goleia o Benfica (3-0)

    O Benfica continua em plano negativo na Liga dos Campeões, somando a terceira derrota em três jogos. Águia acabou goleada pelos magpies, depois de uma segunda parte muito aquém (3-0).

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Trubin... uma vez mais

    Na sequência do canto, Burn atira de longe para nova defesa do guardião.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Outra vez Trubin

    O Newcastle continua a fazer o que quer, Joelinton recebe à entrada da área e atira colocado, para um grande voo de Trubin.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Dois minutos de compensação

    Vão jogar-se mais dois minutos.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Quase o quarto golo

    Canto na direita, Botman cabeceia para defesa apertada de Trubin e, na sequência da jogada, Willock falha o cabeceamento para a baliza deserta.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Última alteração nos magpies

    Sai Bruno Guimarães, entra Joe Willock.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Newcastle volta a mexer

    Saem Anthony Gordon e Nick Woltemade, entram Anthony Elanga e William Osula.

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    21:41
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Grande jogada do Newcastle, Gordon vai para dentro, combina com Woltemade e serve Barnes que, só com Trubin pela frente, não desperdiça.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Newcastle! 3-0 por Barnes

    Nova perda de bola, novo golo! Goleada em Newcastle.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Joelinton perto do terceiro

    Canto na direita, a bola perde-se para o lado oposto, Burn cruza para a área e, de costas para a baliza, Joelinton cabeceia ao lado.

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    21:29
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    O Benfica estava no ataque quando Pope agarrou a bola e lançou rapidamente para a frente, António Silva falhou a interceção, Barnes recebeu, cavalgou para a área e, de zona difícil, atira cruzado, de pé direito, para o segundo golo.

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    71'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Newcastle! 2-0 por Barnes

    Nova perda de bola e… golo!

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    65'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Ricardo Rocha

    O adjunto vê o cartão por protestar uma falta assinalada sobre Sudakov, que foi pisado por Trippier.

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    63'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla alteração no Newcastle

    Saem Jacob Murphy e Jacob Ramsey, entram Harvey Barnes e Joelinton.

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    62'
    Tiago Gama Alexandre

    Substituição forçada no Benfica

    Sai Amar Dedic, entra Franjo Ivanovic.

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    57'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho começa a mexer no banco

    Ivanovic, Schjelderup, Barreiro, Dahl e João Rego aquecem no lado encarnado. No Newcastle, aquecem Tonali e Elanga.

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