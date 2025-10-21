Momentos-chave
- As estatísticas da partida
- Final do jogo! O Newcastle goleia o Benfica (3-0)
- Golo do Newcastle! 3-0 por Barnes
- Golo do Newcastle! 2-0 por Barnes
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Magpies em vantagem (1-0)
- Golo do Newcastle! 1-0 por Gordon
- Lukebakio atira ao poste!
- Começa o Newcastle-Benfica!
- Mourinho lança mais um central
- O onze inicial do Benfica
- O onze inicial do Newcastle
Histórico de atualizações
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Encerramos assim este liveblog, depois do desaire do Benfica frente ao Newcastle. Voltamos esta quarta-feira para seguirmos o Sporting, diante do Marselha. Obrigado pela companhia, boa noite!
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"Tivemos quatro oportunidades de golo. É difícil criar tanto e não fazer": Mourinho diz que "equipa quis" até ao 2-0, mas "quebrou" no fim
Desde 2008 que o Benfica não tinha tão poucos golos ao cabo de 17 jogos. Águias somaram 14.ª derrota em Inglaterra. Mourinho diz que “este era o jogo mais difícil” e acredita no apuramento.
“Tivemos quatro oportunidades de golo. É difícil criar tanto e não fazer”: Mourinho diz que “equipa quis” até ao 2-0, mas “quebrou” no fim
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Gordon quis ser um gentleman e liderou o assalto à fortaleza de uma águia sem nobreza (a crónica do Newcastle-Benfica)
Depois de uma primeira parte em que até criou mais, o Benfica eclipsou-se depois do intervalo e o Newcastle fez o que quis, com mais cabeça e intensidade. Gordon deu show em casa de um senhor (3-0).
Gordon quis ser um gentleman e liderou o assalto à fortaleza de uma águia sem nobreza (a crónica do Newcastle-Benfica)
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As estatísticas da partida
⚽️ FINAL ✅
???????????????????????????? Newcastle 3 – 0 Benfica ????????
◉ Águia continua a zero, após pesada derrota
◉ Segunda parte inglesa desgovernou o plano de Mourinho, com Trubin a evitar males maiores
◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG#NUFCSLB #SLBenfica #UCL pic.twitter.com/guN7iJIwir
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 21, 2025
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Final do jogo! O Newcastle goleia o Benfica (3-0)
O Benfica continua em plano negativo na Liga dos Campeões, somando a terceira derrota em três jogos. Águia acabou goleada pelos magpies, depois de uma segunda parte muito aquém (3-0).
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Trubin... uma vez mais
Na sequência do canto, Burn atira de longe para nova defesa do guardião.
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Outra vez Trubin
O Newcastle continua a fazer o que quer, Joelinton recebe à entrada da área e atira colocado, para um grande voo de Trubin.
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Dois minutos de compensação
Vão jogar-se mais dois minutos.
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Quase o quarto golo
Canto na direita, Botman cabeceia para defesa apertada de Trubin e, na sequência da jogada, Willock falha o cabeceamento para a baliza deserta.
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Última alteração nos magpies
Sai Bruno Guimarães, entra Joe Willock.
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Newcastle volta a mexer
Saem Anthony Gordon e Nick Woltemade, entram Anthony Elanga e William Osula.
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Anatomia de um golo
Grande jogada do Newcastle, Gordon vai para dentro, combina com Woltemade e serve Barnes que, só com Trubin pela frente, não desperdiça.
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Golo do Newcastle! 3-0 por Barnes
Nova perda de bola, novo golo! Goleada em Newcastle.
Bis de Harvey Barnes ????#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UefaChampionsLeague #Newcastle #SLBenfica pic.twitter.com/Ta7UFUDzGA
— sport tv (@sporttvportugal) October 21, 2025
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Joelinton perto do terceiro
Canto na direita, a bola perde-se para o lado oposto, Burn cruza para a área e, de costas para a baliza, Joelinton cabeceia ao lado.
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Anatomia de um golo
O Benfica estava no ataque quando Pope agarrou a bola e lançou rapidamente para a frente, António Silva falhou a interceção, Barnes recebeu, cavalgou para a área e, de zona difícil, atira cruzado, de pé direito, para o segundo golo.
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Golo do Newcastle! 2-0 por Barnes
Nova perda de bola e… golo!
Assistência do guarda redes Nick Pope para o segundo do Newcastle ????#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UefaChampionsLeague #Newcastle #SLBenfica pic.twitter.com/1x3j5AO0d4
— sport tv (@sporttvportugal) October 21, 2025
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Amarelo para Ricardo Rocha
O adjunto vê o cartão por protestar uma falta assinalada sobre Sudakov, que foi pisado por Trippier.
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Dupla alteração no Newcastle
Saem Jacob Murphy e Jacob Ramsey, entram Harvey Barnes e Joelinton.
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Substituição forçada no Benfica
Sai Amar Dedic, entra Franjo Ivanovic.
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Mourinho começa a mexer no banco
Ivanovic, Schjelderup, Barreiro, Dahl e João Rego aquecem no lado encarnado. No Newcastle, aquecem Tonali e Elanga.