Donald Trump recusa-se a dizer que a hipótese de uma operação militar no Irão foi descartada, mesmo após afirmar que as execuções no Irão foram canceladas. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o presidente norte-americano foi pressionado sobre quem exatamente lhe disse que as mortes de manifestantes foram interrompidas, mas Trump disse apenas: “Fomos informados por fontes muito, muito importantes do outro lado, e elas disseram que as mortes foram interrompidas e que as execuções não acontecerão”.

“Era suposto haver muitas execuções hoje, e [essas] não vão ocorrer”, afirma Trump. “Fomos informados por fontes fidedignas, e espero que seja verdade, [mas] quem sabe.”

Pressionado sobre se isso significa que os ataques militares estão fora de questão, Trump evita responder de forma definitiva. “Vamos observar e ver como é o processo, mas recebemos uma declaração muito boa de pessoas [que] estão cientes do que está a acontecer.”