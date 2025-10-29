Além da defesa de Vaz das Neves, somente a defesa de José Veiga exerceu o direito de usar das exposições introdutórias, com o advogado Rogério Alves a censurar a acusação e a pronúncia na base deste julgamento.

“Queria recordar que partimos de uma acusação e uma pronúncia que tem a circunstância chave de se considerar que o pagamento feito pelo meu cliente a Rui Rangel na sua qualidade de candidato a presidente do Benfica foi uma forma encapotada de lograr influência num processo. Trata-se de uma confabulação teórica desprovida de factos”, realçou.

De acordo com o mandatário do empresário, “esta acusação morre de morte natural à nascença”, ao considerar que a atribuição do recurso do caso João Vieira Pinto — no qual José Veiga era arguido e que terá sido atribuído ao juiz desembargador Rui Gonçalves por combinação entre Rui Rangel e Vaz das Neves — ao então desembargador Rui Gonçalves não tem importância, uma vez que este magistrado “não foi contactado ou pressionado” sobre esse caso e nem é arguido aqui neste julgamento.

“Como a pronúncia reconhece, houve um financiamento a uma campanha à presidência do Benfica que pode ser questionável, mas não há nenhum nexo de causalidade entre o meu cliente e Rui Rangel, Vaz das Neves ou o funcionário Octávio Correia. Trata-se de uma especulação inconsequente”, resumiu.