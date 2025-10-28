Operação Lex. A mancha na justiça, os avanços e recuos e a expectativa de um julgamento num ano

Luís Filipe Vieira: O ex-presidente do Benfica está pronunciado para este julgamento por um crime de recebimento indevido de vantagem, igualmente imputado a Fernando Tavares, atual vice-presidente do clube da Luz para as modalidades, e Jorge Barroso, advogado também ligado aos ‘encarnados’. Na base dessa imputação estava a oferta de bilhetes e viagens a Rui Rangel entre 2014 e 2017, com vista a criar proximidade e procurar a obtenção de favores. Uma dessas contrapartidas seria uma preocupação de Vieira com um processo que tinha pendente no Tribunal Administrativo de Sintra e sobre o qual ainda não tinha decisão. Rangel terá tentado ajudar Vieira, procurando informação sobre o estado dos autos junto dos serviços daquele tribunal.

O ex-presidente do Benfica está pronunciado para este julgamento por um crime de recebimento indevido de vantagem, igualmente imputado a Fernando Tavares, atual vice-presidente do clube da Luz para as modalidades, e Jorge Barroso, advogado também ligado aos ‘encarnados’. Na base dessa imputação estava a oferta de bilhetes e viagens a Rui Rangel entre 2014 e 2017, com vista a criar proximidade e procurar a obtenção de favores. Uma dessas contrapartidas seria uma preocupação de Vieira com um processo que tinha pendente no Tribunal Administrativo de Sintra e sobre o qual ainda não tinha decisão. Rangel terá tentado ajudar Vieira, procurando informação sobre o estado dos autos junto dos serviços daquele tribunal. José Veiga: O empresário está pronunciado por apenas um crime, mas um crime que o coloca no centro do processo: corrupção ativa. Com efeito, Rui Rangel e Luís Vaz das Neves terão sido alegadamente corrompidos por José Veiga a propósito de um recurso do chamado caso João Vieira Pinto, no qual o ex-empresário de jogadores de futebol foi absolvido pela segunda instância. Segundo a acusação, Veiga funcionou como uma espécie de “patrocinador” da campanha de Rui Rangel à presidência do Benfica em 2012, pagando todas as despesas da candidatura. O juiz que foi expulso da magistratura terá recebido uma contrapartida de 350 mil euros para alegadamente favorecer José Veiga.

O empresário está pronunciado por apenas um crime, mas um crime que o coloca no centro do processo: corrupção ativa. Com efeito, Rui Rangel e Luís Vaz das Neves terão sido alegadamente corrompidos por José Veiga a propósito de um recurso do chamado caso João Vieira Pinto, no qual o ex-empresário de jogadores de futebol foi absolvido pela segunda instância. Segundo a acusação, Veiga funcionou como uma espécie de “patrocinador” da campanha de Rui Rangel à presidência do Benfica em 2012, pagando todas as despesas da candidatura. O juiz que foi expulso da magistratura terá recebido uma contrapartida de 350 mil euros para alegadamente favorecer José Veiga. Os restantes arguidos: Fernando Tavares (ex-vice-presidente do Benfica, um crime de recebimento indevido de vantagem), Jorge Barroso (advogado, um crime de recebimento indevido de vantagem), Octávio Correia (oficial de justiça, três crimes: corrupção passiva, abuso de poder e fraude fiscal), José Santos Martins (advogado, 13 crimes: dois crimes de corrupção para ato ilícito, um de abuso de poder, três de falsificação de documento, seis de fraude fiscal e um de branqueamento), Bernardo Santos Martins (assistente de administração, 7 crimes: seis de fraude fiscal e um de branqueamento), Rita Figueira (seis crimes de fraude fiscal), Bruna Amaral (advogada, 5 crimes: um de abuso de poder e quatro de fraude fiscal), Elsa Correia (um de fraude fiscal), Nuno Ferreira (dois crimes de fraude fiscal), Albertino Figueira (seis crimes de fraude fiscal) e Oscar Hernandez (três de falsificação de documento).

Uma acusação que começou nos negócios, passou ao futebol e atingiu a justiça

O que hoje é a Operação Lex começou a partir de uma certidão extraída do inquérito Rota do Atlântico (ainda sem acusação ou arquivamento), que tem como principal arguido o empresário José Veiga. As buscas nesse caso revelaram documentação comprometedora para o ex-juiz desembargador Rui Rangel, levando à instauração deste novo inquérito em setembro de 2016. Rangel é o elo em comum que une magistrados, advogados e ex-dirigentes desportivos numa aparente teia de cumplicidades, que se traduziu na alegada viciação da distribuição de processos na Relação de Lisboa, segundo a visão do MP no despacho de acusação.

Num processo complexo e com várias ramificações, um dos casos na sua origem diz respeito ao recurso no processo relacionado com o ex-jogador João Vieira Pinto e que tinha o empresário José Veiga como um dos arguidos. No centro do caso caso estava a transferência daquele jogador, representado por José Veiga, do Benfica para o Sporting. A 10 de setembro de 2012, o futebolista, Veiga e mais dois dirigentes sportinguistas foram condenados pelos crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, sendo que no caso do empresário lhe foi aplicada uma pena de prisão de quatro anos e seis meses e o pagamento de cerca de 170 mil euros de impostos em falta.

A chegada do recurso desse caso à Relação de Lisboa no final de 2012 coincide com o plano de Rui Rangel se apresentar como candidato à presidência do Benfica. Segundo o MP, a “afinidade clubística pelo Benfica permitiu o adensar de um relacionamento entre José Veiga e Rui Rangel”, o que levou o juiz desembargador a formar um grupo restrito para pensar a candidatura. Nesse grupo estavam José Veiga, Fernando Tavares e Jorge Barroso. O papel de Veiga era simples: ‘patrocinar’ a campanha de Rangel, pagando todas as despesas.

No pagamento das despesas de campanha, refere a acusação que não havia uso da palavra dinheiro, mas sim palavras de código, como “fotos” ou “álbuns”. E foi assim que, entre outubro e novembro de 2012, todas as despesas da campanha “foram custeadas por José Veiga” que alimentou uma conta bancária de Fernando Tavares no Millenmium BCP, financiando a campanha em cerca de 55 mil euros através da sociedade International Services Congo. O MP diz que, nesta altura da campanha benfiquista, Rangel e Veiga já tinham feito o acordo para que o magistrado disponibilizasse uma “porta de entrada” na Relação de Lisboa.

Foi no contexto da campanha que Veiga conheceu José Santos Martins, amigo, advogado e alegado testa-de-ferro de Rui Rangel. E foi também aí que o empresário teve conhecimento das “dificuldades financeiras” de Rui Rangel que lhe terão sido transmitidas por Santos Martins. José Veiga disponibilizou-se para “ajudar” a suprir as “ditas ocasionais dificuldades” do ex-desembargador, segundo o despacho de acusação. Assim, Santos Martins ficou de receber as ajudas de Veiga para Rangel através da conta do seu filho Bernardo no BES, “com conhecimento e anuência de Rui Rangel”.

Em paralelo, o recurso do caso de João Vieira Pinto seguiu um caminho, na ótica da acusação, ao arrepio das regras, com Rui Rangel a enviar a informação processual a Vaz das Neves. Rui Rangel “estava interessado” em que o presidente da Relação “retirasse das listas de distribuição automática” o recurso de Veiga e “o viesse a distribuir manualmente ao magistrado Rui Gonçalves”, o que veio, efetivamente, a acontecer. E é por isso que o ex-presidente da Relação de Lisboa foi acusado de cometer uma “grosseira violação e desrespeito pelo princípio do juiz natural”, além dos deveres de “isenção e de imparcialidade que sobre si impendiam”.

Pelo meio, Rangel procurou ainda ajudar Veiga com um processo tributário, bem como Luís Filipe Vieira — de quem chegou a ser opositor na campanha eleitoral para o Benfica em 2012 —, num processo no tribunal de Sintra no qual este tinha interesse, sem deixar de fazer exigências por essas diligências.

Paralelamente, Fátima Galante é acusada de ter escrito centenas de acórdãos de Rui Rangel, tendo sido mesmo a verdadeira autora de um acórdão que deu uma vitória a José Sócrates na Operação Marquês, como também do acórdão que reduziu a pena de prisão efetiva de Duarte Lima de 10 para seis anos de prisão no chamado caso Homeland/BPN. Só por decidir um recurso terá mesmo recebido 100 mil euros, além de ter recebido juntamente com Rangel, durante anos, milhares de euros em ‘dinheiro vivo’ depositados nas suas contas, a somar a uma vida empresarial paralela e oculta de ambos através de ‘testas de ferro’.

Mas, segundo o MP, Fátima Galante nem terá sido a única a ajudar o ex-juiz desembargador ao longo deste tempo: a advogada Bruna Amaral — então estagiária no escritório de João Nabais, o mandatário de Rangel neste processo — terá igualmente ajudado o ex-juiz a redigir acórdãos que lhe eram atribuídos no Tribunal da Relação de Lisboa durante cerca de dois anos, recebendo dinheiro direta ou indiretamente por isso.

Já outra ex-namorada do ex-desembargador, Rita Figueira, terá registado nas suas contas bancárias depósitos (numerário, transferências e cheques) de mais de 139 mil euros entre 2007 e 2017, com grande parte das despesas a serem suportadas por Rangel ou por via do advogado José Santos Martins.

Demissões, aposentações compulsivas e um julgamento para “limpar a face”

A investigação da Operação Lex ficou concluída em setembro de 2020, quatro anos após a instauração do inquérito. No entanto, a justiça disciplinar não demorou tanto tempo e logo em 2019 traduziu em decisões as apreciações das infrações cometidas por Rui Rangel e Fátima Galante. Assim, o Conselho Superior da Magistratura aplicou a pena de demissão para Rui Rangel, que resultou na sua expulsão da magistratura, e a aposentação compulsiva de Fátima Galante.

Foram, respetivamente, a pena mais grave e a segunda pena mais grave na lista de sanções previstas no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Além destas duas penas disciplinares — as duas mais graves —, estavam então previstas mais cinco, da mais leve para a mais pesada: advertência, multa, transferência, suspensão de exercício e inatividade.