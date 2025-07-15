Antes de terminar a sessão, e depois de Sócrates se ter mostrado agastado com o prolongar da mesma, o arguido perguntou que horas eram e pediu para terminar o julgamento às 16h45, em vez das 17h que tinham sido apontadas pela juíza.

Susana Seca disse que o tribunal “tem compreensão relativamente ao cansaço”, motivo pelo qual tem “estado a fazer alguns intervalos”, assegurando, assim, a qualidade dos depoimentos, mas conseguindo “rentabilizar o tempo”.

“Há mais arguidos que pretendem exercer a sua defesa”, prosseguiu a juíza. “São perguntas de enquadramento que não custam assim tanto”, continuou, ouvindo Sócrates responder: “o melhor é calar-me”.

“Eu estou a olhar para as pessoas e parece que o Governo vai cair, mas de sono”, ironizou, novamente, provocando risos gerais dos presentes.

Retomando as respostas, esclareceu: “Decidi fazer um pedido sabático e o plano era o seguinte: vamos viver para Paris, os dois [filhos] vão terminar os secundário. Eu fui fazer o primeiro ano de mestrado. Decidi retirar-me da vida política, fazer um investimento em mim próprio” e na família e na “relação com os meus filhos”.

O procurador Rómulo Mateus questionou Sócrates sobre o pagamento de uma pensão de alimentos, na sequência do divórcio com Sofia Fava. “Sim, pagava. Paguei regularmente a educação dos meus filhos, não me furtava a isso”.

Não satisfeito, o procurador, que distinguiu ajuda com os estudos do pagamento, obrigado, de uma pensão de alimentos numa fase em que não tinha rendimentos regulares.

“Todos entendemos bem”, começou por responder Sócrates. “Quando saí do Governo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. 50 mil euros para viver em Paris”. Assume que viveu numa casa alugada, que dividia com uma prima.

“O meu contributo para as despesas dos meus filhos era pagar tudo isso. Isso deu-me para viver durante um ano”, até receber uma ajuda de 450 mil euros da mãe.