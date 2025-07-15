A "combinazione", a "Inquisição" do MP e o dinheiro da mãe. As irritações de Sócrates na última sessão antes das férias

Disposto a abrir “a porta do absurdo” e exaltando-se com o dedo em riste, José Sócrates refutou ainda a tese de ter pressionado e conformado as regras do procedimento para garantir a inclusão de uma cláusula de indemnização ao consórcio face a uma eventual recusa de visto do TdC ao projeto — como veio a ocorrer, reclamando mais de 150 milhões de euros. Com base num acórdão do Tribunal Arbitral que analisou a matéria e que — citando várias passagens do documento — garantiu a legalidade e a defesa do interesse do Estado no contrato, o antigo líder do PS invocou ainda a decisão instrutória de Ivo Rosa, proferida em 9 de abril de 2021, para sustentar os seus argumentos.

Depois de comparar negativamente a inexistência de ligação ferroviária de alta velocidade em Portugal com as realidades mais desenvolvidas de Espanha e de Marrocos, Sócrates considerou que, com a acusação do MP, “nunca mais se falou de TGV em Portugal”. Enquanto a alta velocidade não chega, o antigo governante acelerou nos ataques ao MP, assumindo proporções quase bíblicas.

“Em 2017, o MP apresentou a sua acusação, onde diz que eu instrumentalizei ministros… era essa a minha técnica. Diz que eu não interferia nos concursos de forma a evitar suspeitas, mas interferia nas regras de procedimento e conformação dos contratos. Esta linguagem tão ‘vaticanica’ do MP mostra o que está por detrás! Alguma intenção oculta lá teria… Como na Inquisição, ‘lá estarás possuído pelo demónio‘. Os procuradores não estão a julgar uma conduta, estão a julgar uma intenção”, atirou.

Dos tempos da Europa medieval e renascentista até à União Soviética foi um pequeno salto para Sócrates no julgamento, com uma referência a um antigo procurador da União Soviética, Andrey Vichinsky, citando uma frase célebre que é atribuída por alguns a este magistrado (embora outras fontes aleguem também que talvez possa pertencer ao antigo chefe da polícia secreta de Stalin, Lavrenty Beria): “Deem-me o homem, eu descobrirei o crime“.

Uma reunião que “viola as regras da Bíblia” com um relatório já feito

Um dos pontos alegados pelo MP é a importância de uma reunião que José Sócrates teve com o presidente do júri do concurso do TGV, Vilaça Moura, e o ministro das Obras Públicas, Mário Lino. Para a acusação, a reunião teria servido para supostamente influenciar o relatório final do concurso, algo que o antigo governante refutou, com críticas à visão do MP. “Eu não sabia que o eng. Vilaça Moura era o presidente do júri. Mas depois há a reunião, que para o MP viola as regras da Bíblia“, ironizou.

Sobre a reunião realizada em outubro de 2009, José Sócrates argumentou que tal só ocorreu por Mário Lino estar de saída do Governo e querer preparar alguns pontos para a transição sobre o tema do TGV, num momento em que se cruzavam as preocupações com um eventual chumbo do TdC ao projeto e o deflagrar da crise do subprime em Portugal. “Estávamos no pico da crise financeira do subprime, em 2009. Era uma grande preocupação para nós pôr isso a andar, para dar emprego às pessoas e ter a economia a crescer”, indicou.

De seguida, admitiu que já conhecia Vilaça Moura do passado, mas que tinha estado mais de 10 anos sem o ver, tendo cumprimentado o responsável quando entrou na sala. Segundo Sócrates, Vilaça Moura também estava inquieto com uma possível recusa do visto do TdC, mas o antigo primeiro-ministro garantiu só ter emitido uma recomendação: “Tenham em conta toda a jurisprudência do Tribunal de Contas, por mais ridícula ou menos fundamentada que vos possa parecer, e sigam-na”. Acrescentou que Vilaça Moura saiu ao fim de 20 minutos e que ficou apenas com Mário Lino na dita reunião.

Quanto à tese de que a reunião teria servido para influenciar o relatório preliminar sobre o projeto, o antigo governante salientou que isso “também é falso”, uma vez que esse documento já estaria fechado: “Não podia influenciar o que já estava feito. E o relatório final, no essencial, é igual ao preliminar”.