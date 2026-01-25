A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou hoje que partilhará com as autoridades israelitas uma lista dos seus funcionários palestinianos, condição exigida para continuar a trabalhar em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

Em comunicado, a organização lamenta que Israel “tenha deliberadamente colocado” a organização e os seus colegas palestinianos “na posição impossível de fornecer esta informação ou abandonar as centenas de milhares de palestinianos que necessitam de cuidados médicos vitais”.

No final do ano passado, Israel anunciou a revogação das licenças de funcionamento das ONG internacionais por não cumprirem novos requisitos que os trabalhadores humanitários descreveram como praticamente impossíveis de cumprir.

As autoridades israelitas tinham solicitado às ONG que apresentassem, no prazo de dez meses, uma série de documentos sobre a sua organização e operações, incluindo uma lista de todos os funcionários, no âmbito de um novo regulamento de registo que permite a rejeição de licenças se houver suspeita, por exemplo, de colaboração com “organizações terroristas” designadas como tal por Israel, como o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas).

Agora, e como “medida excecional”, a MSF informou que vai fornecer a Israel “uma lista definida com os nomes dos funcionários palestinianos e internacionais, sujeita a parâmetros claros, dando prioridade à segurança do pessoal”.

“Esta decisão é o resultado de extensas discussões com os nossos colegas palestinianos e só será adotada com o consentimento expresso das pessoas envolvidas”, acrescenta a MSF, na mesma nota, citada pela Europa Press.

A organização não-governamental explica ainda o motivo para a sua relutância: “Estamos legitimamente preocupados em fornecer esta informação num contexto em que 1.700 profissionais de saúde foram mortos, incluindo 15 membros da equipa da MSF, desde outubro de 2023”.

A decisão de partilhar a informação já foi saudada pelo Governo israelita. “O anúncio da MSF é um passo na direção certa”, afirmou o ministro israelita dos Assuntos da Diáspora e da Luta contra o Antissemitismo, Amichai Chickli, em comunicado hoje divulgado, citado pela agência EFE.

“Temos pelo menos dois casos documentados de ativistas da MSF que estiveram diretamente envolvidos em terrorismo, nas organizações Hamas e Jihad Islâmica Palestina”, acrescentou.