Momentos-chave
- Ministro da Defesa israelita diz que recuperação do corpo de Ran Gvili é "momento doloroso de encerramento"
- Israel deverá reabrir a passagem de Rafah após ter recuperado corpo do último refém que estava em Gaza
- Netanyahu classifica como "conquista extraordinária" a devolução do corpo de Ran Gvili
- Corpo do último refém em Gaza localizado e identificado pelo exército israelita
- Forças de Defesa de Israel dizem ter atingido membro do Hezbollah
- Von der Leyen avisa que Holocausto está a ser distorcido para alimentar antissemitismo
- Itália vai pressionar a UE a classificar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista
- Camboja aceita convite de Trump e junta-se ao Conselho da Paz
- Ucrânia abateu 110 dos 138 drones russos de vaga de ataques na madrugada de segunda-feira
- Rússia garante que vai manter relações com autoridades venezuelanas
- Zelensky diz que acordo de segurança dos EUA para a Ucrânia está "100% pronto"
- Exército israelita anuncia operação no norte da Faixa de Gaza para recuperar corpo do último refém
- Ataque ucraniano com drones atinge refinaria russa na região de Krasnodar
Histórico de atualizações
-
O que aconteceu até agora
- As negociações de paz entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos deverão ser retomadas no próximo domingo, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O processo visa discutir questões militares e o fim do conflito com ênfase na responsabilidade da Rússia pela continuidade da guerra.
- Os Estados Unidos concluíram a identificação e recuperação do último corpo de um refém israelita em Gaza, o sargento Ran Gvili, permitindo assim a reabertura da passagem de Rafah entre Gaza e o Egito. O Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerou esta devolução como uma conquista extraordinária para Israel.
- A União Europeia aprovou formalmente a proibição gradual das importações de gás russo, com o objetivo de diversificar o abastecimento energético e reduzir a dependência da Rússia. Esta medida encontra-se no âmbito das sanções a serem aplicadas a infratores dos acordos energéticos.
-
-
Bom dia!
Fica por aqui a cobertura das notícias desta segunda-feira relacionadas com as tensões geopolíticas internacionais.
Vamos continuar a acompanhar tudo o que se passa nesta terça-feira neste novo liveblog.
Fique connosco!
“Coisas muito boas estão a acontecer na Ucrânia e na Rússia”, diz Trump
-
Hezbollah diz que apresentador de televisão ligada ao grupo foi morto no ataque israelita
O Hezbollah disse que o ataque israelita às posições do grupo no sul do Líbano esta segunda-feira. matou Ali Nour al-Din, apresentador da televisão Al-Manar, ligada ao grupo islamita do país, noticiou a Reuters.
Esta morte, segundo um comunicado do grupo, mostra “o perigo das escaladas prolongadas” no Líbano, que também incluem “a comunidade dos media”.
-
-
Trump aumentou tarifas à Coreia do Sul, a quem acusou de não cumprir acordo de comércio
Na rede Truth Social, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que iria aumentar as tarifas à Coreia do Sul, por ainda não ter ratificado o acordo comercial com Washington
“Os nossos acordos comerciais são muito importantes para a América. Em cada um destes acordos, agimos rapidamente para reduzir as nossas tarifas em linha com acordado. Esperamos, claro, que os nossos parceiros comerciais façam o mesmo”, afirmou.
“A legislatura da Coreia do Sul não está a cumprir o acordo com os Estados Unidos. O Presidente Lee [Jae-myung] e eu chegámos a um grande acordo para ambos os países a 30 de julho de 2025 e reafirmámos esses termos enquanto eu estava na Coreia em 29 de outubro de 2025. Por que é que a legislatura coreana não o aprovou?”, escreveu Trump.
Devido a esta falta de apoio do parlamento, Trump anunciou que iria “aumentar as tarifas sul-coreanas sobre automóveis, madeira, produtos farmacêuticos e todas as outras tarifas recíprocas, de 15% para 25%”.
-
-
PAM e UNICEF veem esperança em Gaza apesar da frágil situação
O vice-diretor do Fundo da ONU para Infância (UNICEF), Ted Chaiban, denunciou a “situação extremamente precária” das crianças em Gaza e na Cisjordânia, após uma viagem à região na qual constatou que “centenas de milhares de famílias continuam a viver em abrigos temporários, expostas ao frio, à chuva e à desnutrição”.
“Falo-vos com esperança e preocupação após esta visita. (…) Pela primeira vez em muitos meses, há sinais de que um cessar-fogo, imperfeito, frágil, mas vital, está a fazer a diferença na vida de mais de um milhão de crianças. Desde que o acordo entrou em vigor, temos assistido a melhorias que têm impacto na vida das crianças”, disse, numa conferência de imprensa, em Nova Iorque.
Na mesma conferência de imprensa, o diretor-executivo adjunto do Programa Alimentar Mundial (PAM), Carl Skau, observou que a agência conseguiu “estabilizar a crise alimentar” e entregou produtos alimentares a mais de um milhão de pessoas por mês, fornecendo 400 mil refeições quentes diariamente e lanches para crianças em 250 centros educacionais temporários.
“Mas acho igualmente importante dizer que ainda há um longo caminho a percorrer. A situação ainda é extremamente frágil. Os avanços que conquistamos podem ser facilmente revertidos. E muito, muito mais precisa ser feito agora”, alertou Skau.
-
-
Cortejar como Rutte ou desafiar como Macron? A "divisão" da NATO para lidar com Trump
Rutte causa certa “vergonha alheia” na NATO e entre líderes europeus nos elogios que faz a Trump. Alguns líderes destoam e criticam líder dos EUA. Divisão na Aliança existe; mas é profunda?
Cortejar como Rutte ou desafiar como Macron? A “divisão” da NATO para lidar com Trump
-
Orbán acusa Ucrânia de tentar interferir nas eleições do país e chamou embaixador
O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, acusou so a Ucrânia de estar a tentar interferir nas eleições legislativas de abril e ordenou para que o embaixador ucraniano fosse chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, num vídeo publicado nas redes sociais.
Response to Ukrainian threats against Hungary and its government.
We will not allow anyone to endanger Hungary’s sovereignty or the integrity of our elections. Today, I instructed @FM_Szijjarto to summon Ukraine’s ambassador to Hungary for a meeting at the Ministry of Foreign… pic.twitter.com/qTcUjFBjaS
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 26, 2026
Orbán, no vídeo, acusa vários “líderes políticos” e “até mesmo o próprio presidente”, Volodymyr Zelensky, de fazerem “declarações extremamente ofensivas e ameaçadoras contra a Hungria e o governo húngaro”, sem elaborar quais
“Os nossos serviços de segurança nacional avaliaram este último ataque ucraniano e determinaram que o que aconteceu faz parte de uma série coordenada de medidas ucranianas para interferir nas eleições húngaras”, acrescentou, prometendo defender “os interesses e a soberania da Hungria”.
Na semana passada, Zelensky acusara Orbán em Davos de viver “do dinheiro europeu enquanto tenta vender os interesses europeus”. “Se ele se sente confortável em Moscovo, isso não significa que devemos deixar as capitais europeias se tornarem pequenas Moscovos”, acrescentou.
-
Após a entrega do corpo do último refém, Trump diz que Hamas "trabalhou muito" mas que agora é hora de pousar as armas
Após a entrega do corpo do refém israelita Ran Gvili, o Presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao órgão noticioso Axios que agora é a altura de “desarmar o Hamas como eles prometeram”.
O líder sublinhou que o processo de identificação foi “muito difícil”, tendo de procurar entre centenas de corpos na área. Ainda assim, o Presidente deu créditos ao Hamas pelo seu trabalho, sublinhando que “eles trabalharam muito para recuperar o corpo”.
“Estavam a trabalhar com Israel nisso. Pode imaginar como foi difícil”, sublinhou.
-
-
Zelensky diz que negociações Ucrânia-Rússia-EUA devem ser retomadas no domingo
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, indicou que irá haver uma nova reunião entre delegações de Kiev, Washington e Moscovo no próximo domingo.
Falando no seu discurso diário publicado no site da Presidência, o ucraniano disse ter recebido o relato da primeira ronda decorrida nos passados dias, num encontro com os membros da delegação que esteve em Abu Dhabi.
“Conseguiram discutir uma série de questões principalmente militares — aquelas relacionadas com medidas para acabar com a guerra e com o controlo e monitorização reais. Há questões que precisam de ser preparadas para a próxima reunião”, afirmou.
Para o Presidente, seria bom se a nova reunião “pudesse ser antecipada”.
“A Ucrânia estará o mais preparada possível em todas as questões que precisam de ser discutidas e acordadas. A Ucrânia sempre esteve e continuará do lado da paz, e a única razão pela qual esta guerra continua é a Rússia”, acrescentou, apelando à continuação da pressão sobre Moscovo.
-
"Israel pode encontrar pretexto para retomar ação militar"
Bruno Cardoso Reis considera “boa notícia” identificação do corpo de último refém em Gaza, mas avisa que pouco irá mudar no conflito. “Pode até tirar incentivos para cooperar com processo de paz”. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
-
-
Lula falou ao telefone com Trump sobre Venezuela e Conselho de Paz. Presidente do Brasil vai visitar Washington
O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falou ao telefone esta segunda-feira com o homólogo dos EUA, Donald Trump, informou o governo do país numa nota publicada no site.
A conversa, que durou cerca de 50 minutos, os dois líderes conversaram sobre vários temas, tendo acabado a combinar uma viagem do brasileiro à capital norte-americana, Washington D.C, que deverá ser marcada para depois da visita de Lula à Índia e à Coreia do Sul, em fevereiro.
Um dos temas abordados foi a questão da Venezuela, no qual Lula realçou “a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano”.
O tópico do Conselho de Paz, para o qual o Brasil foi convidado, também foi abordado na conversa, tendo Lula proposto “que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja um assento para a Palestina”.
“Nesse contexto, reiterou a importância de uma reforma abrangente das Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança”, lê-se ainda na nota.
Trump e Lula também discutiram questões económicas e ligadas ao “fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado” nos dois países.
-
Defesa da União Europeia sem os Estados Unidos? "Continuem a sonhar", diz Mark Rutte
Falando no Parlamento Europeu, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, avisou que a defesa da Europa sem ajuda de Washington D.C. é algo que “não é possível”.
“Se alguém aqui ainda pensa que a União Europeia, ou a Europa como um todo, pode defender-se sem os EUA, continuem a sonhar”, afirmou o secretário-geral.
JUST IN: Nato Chief Mark Rutte admits Europe cannot defend itself without the United States.
"Keep on dreaming, you can't." pic.twitter.com/ZhfA3IJiia
— SwanDesk (@SwanDesk) January 26, 2026
-
-
Mark Rutte diz há duas "linhas de trabalho" a surgir no que toca à Gronelândia
Numa sessão de perguntas e respostas com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte afirmou que, das últimas conversas que teve com os aliados europeus, surgiram duas novas “linhas de trabalho”.
Segundo o jornal The Guardian, a primeira linha liga-se às “atividades coletivas da NATO para reforçar a segurança no Ártico e proteger a região especificamente da Rússia e da China – tanto em termos militares como em termos de proteção da economia da Gronelândia”.
A segunda linha, indicou Rutte, tem que ver com “as relações entre a Dinamarca, a Gronelândia e os EUA”.
-
Trump dá os parabéns à sua "grande equipa de campeões" após a localização do corpo do último refém
O Presidente dos EUA, Donald Trump deu os parabéns à “sua grande equipa de campeões” por ter feito algo que “muitos achavam ser algo impossível de fazer”: a recuperação do “último corpo de um refém em Gaza”
“Assim, recuperámos TODOS os 20 reféns vivos e TODOS os mortos! TRABALHO INCRÍVEL!”, acrescentou, numa publicação na rede Truth Social
-
Ministro da Defesa israelita diz que recuperação do corpo de Ran Gvili é "momento doloroso de encerramento"
O ministro da Defesa, Israel Katz, considera a recuperação dos restos mortais do sargento-mor Ran Gvili enquanto “um momento doloroso de encerramento”.
“É um momento que ressalta o compromisso do Estado de Israel com os seus soldados e cidadãos: trazer todos de volta para casa, como prometemos às famílias e ao público israelita”, afirma Katz em comunicado divulgado pelo seu gabinete, citado pelo Times of Israel.
-
Israel deverá reabrir a passagem de Rafah após ter recuperado corpo do último refém que estava em Gaza
Até agora, Israel tinha condicionado a reabertura total da passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, à conclusão da operação para localizar o corpo do último refém israelita em território palestiniano.
No domingo, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha informado que a condição para a reabertura seria a localização e identificação do corpo de Ran Gvili, que acabam de ser concluídas.
-
-
Netanyahu classifica como "conquista extraordinária" a devolução do corpo de Ran Gvili
Benjamin Netanyahu afirmou que a devolução do corpo do Sargento-Chefe Ran Gvili “é uma conquista extraordinária para Israel”, cita o Times of Israel.
“Prometemos, e eu prometi, trazer todos de volta, e trouxemos todos de volta, até ao último”, disse o primeiro-ministro de Israel, à margem de uma reunião no parlamento israelita.
“O Ran é um herói de Israel. Entrou primeiro, saiu por último”, afirmou Netanyahu.
-
Corpo do último refém em Gaza localizado e identificado pelo exército israelita
Após buscas num cemitério na zona leste da cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) afirmam que o corpo do sargento Ran Gvili foi localizado e identificado esta segunda-feira, avança o Times of Israel. Era o último refém cujo corpo ainda estava retido em território palestiniano.
The deceased hostage SFC Ran Gvili has been identified and will be returned for burial.
According to the information and intelligence available to us, SFC Ran Gvili, 24, who served in the Israeli Police Special Forces, fell in combat on the morning of Oct. 7, 2023, and his body… https://t.co/K4vFVsF60r pic.twitter.com/TN2CWMpKEM
— Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2026
As buscas do exército israelita decorreram num cemitério na zona leste da cidade de Gaza. De acordo com o The Times of Israel, a família de Gvili foi informada por representantes militares que o seu corpo está a ser levado de volta a Israel para ser enterrado.
Ran Gvili tinha 24 anos quando foi sequestrado. Tinha passaporte português, por parte dos bisavós maternos, Eduardo Nada e Esther Nada, ambos inscritos como “espanhóis protegidos” no Consulado de Espanha no Egipto na década de 1930, como recorda o presidente da comunidade judaica do Porto, Gabriel Senderowicz, num artigo de opinião no Observador em dezembro de 2025.
“Escudo de Alumim”. Quem é Ran Gvili, o refém que falta ser devolvido pelo Hamas
-
Forças de Defesa de Israel dizem ter atingido membro do Hezbollah
As Forças de Defesa de Israel (IDF) informam que atingiram um membro do Hezbollah na região de Tiro, no sul do Líbano, avançam o Haaretz e o The Times of Israel.
As forças iraelitas não adiantam mais detalhes, mas a comunicação social libanesa conseguiu captar imagens que mostram um veículo em chamas na sequência do mesmo ataque.
مشاهدٌ من استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة قرب عبد طحان في مدينة صور pic.twitter.com/7oQ620GxGu
— Lebanon Debate (@lebanondebate) January 26, 2026
-
Cinco ativistas de direita atacam defensores de direitos humanos perto de Nablus
Cinco ativistas de direita atacaram defensores dos direitos humanos perto da aldeia de Duma, junto a Nablus, na Cisjordânia, disse ao Haaretz um ativista de direitos humanos que se encontrava no local.
Testemunhas oculares afirmaram ao mesmo jornal que os cinco indivíduos, entre os quais os influencers de extrema-direita Roy Star e Mordechai David, tentaram invadir um edifício, arrombando a porta da frente.
פרחחי הימין הכהניסטים "רועי סטאר" ומרדכי דוד פרצו למתחם הבדוואי בדומא היום.
העבריינים ריססו בגז פלפל פעיל וכשהוא ברח למבנה, החיילים שלהם שברו את הדלת.
הרבבות בקפלן לא מבינים את מה שהם יודעים מזמן – הפיכה המשטרית היא אמצעי לטיהור האתני – והמאבק האמיתי על דמות המדינה מתחולל בגדה. pic.twitter.com/56n3MGboxN
— Herd of Justice (@JustHerds) January 26, 2026
“Eles pontapearam a porta, gritaram que tinham autorização para entrar e ameaçaram visitar-nos todos os dias”, acrescentou uma das testemunhas.