O vice-diretor do Fundo da ONU para Infância (UNICEF), Ted Chaiban, denunciou a “situação extremamente precária” das crianças em Gaza e na Cisjordânia, após uma viagem à região na qual constatou que “centenas de milhares de famílias continuam a viver em abrigos temporários, expostas ao frio, à chuva e à desnutrição”.

“Falo-vos com esperança e preocupação após esta visita. (…) Pela primeira vez em muitos meses, há sinais de que um cessar-fogo, imperfeito, frágil, mas vital, está a fazer a diferença na vida de mais de um milhão de crianças. Desde que o acordo entrou em vigor, temos assistido a melhorias que têm impacto na vida das crianças”, disse, numa conferência de imprensa, em Nova Iorque.

Na mesma conferência de imprensa, o diretor-executivo adjunto do Programa Alimentar Mundial (PAM), Carl Skau, observou que a agência conseguiu “estabilizar a crise alimentar” e entregou produtos alimentares a mais de um milhão de pessoas por mês, fornecendo 400 mil refeições quentes diariamente e lanches para crianças em 250 centros educacionais temporários.

“Mas acho igualmente importante dizer que ainda há um longo caminho a percorrer. A situação ainda é extremamente frágil. Os avanços que conquistamos podem ser facilmente revertidos. E muito, muito mais precisa ser feito agora”, alertou Skau.