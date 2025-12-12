Greve. Carneiro pede que Governo “deixe de estar cheio de si próprio” e oiça os trabalhadores

Catarina Martins diz que “propôs a autonomia dos hospitais”, uma “oportunidade que foi dada aos privados e nunca ao público”. A candidata diz “as PPP são geridas por homens, como o dono da PPP de Cascais, que agora em Espanha pediu para os doentes menos rentáveis serem afastados. O SNS tem de tratar toda a gente”.

Catarina Martins critica “esta tentação de dar aos privados o papel que o Estado tem de assegurar”. Diz que “os privados têm um papel”, mas não deve substituir-se ao SNS.

A candidata bloquista diz que “há muitos pensionistas também a verem este debate e é preciso saber que há um projeto europeu, da comissária Maria Luís Albuquerque, que quer que uma parte da pensão vá automaticamente para fundos privados que comportam muito mais riscos para as pensões.” E acrescenta: “Quando chegar a Portugal estas regras europeias, é preciso uma Presidente que tenha independência relativamente ao Governo.”

Sobre Defesa, Catarina Martins diz que “vivemos uma situação internacional complexo” e “por isso seria um erro ver a situação com as lentes do passado”. A candidata diz que “Trump quer impor um plano à Ucrânia, que é a de Putin” e que é por isso que “na Europa precisamos de ter posição sobre a própria Defesa Europeia.”

Depois lembra que esteve em Kiev, registando a resistência do povo ucraniano, e defende que “os ativos russos sejam utilizados para a reconstrução da Ucrânia”.