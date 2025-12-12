As notas do debate. Mendes, o candidato que também tem "bom coração", bateu Catarina "com uma pedra no sapato" só por meio ponto

Helena Matos — Não sei se foi o debate que foi desinteressante ou se eu começo a sofrer duma espécie de fadiga não dos materiais mas de tanta conversa para fazer tempo. Há ainda outra explicação: estes dois candidatos já não têm muitas mais oportunidades para causar uma segunda impressão. Cada um deles só vai ter mais debate e em ambos os casos debates difíceis porque na mesa área política: Catarina Martins vai debater com Jorge Pinto e Marques Mendes com Gouveia e Melo. Assim, no debate desta noite, quer Catarina Martins quer Marques Mendes pareciam aqueles praticantes de exercício nas cidades que nos semáforos ficam a correr no mesmo sítio à espera que abra o verde para os peões.

Em resumo, seja como for e pelo que for, dei comigo a pensar que Marques Mendes não estava interessado em ganhar. Para ganhar tinha de ser claro em matérias como a legislação laboral, coisa de que Marques Mendes foge como o diabo da cruz. Marques Mendes já se está a ver na segunda volta e não quer criar anticorpos: se a segunda volta for com André Ventura pode vir a ter o BE entre o seu eleitorado. O mais que Marques Mendes arriscou foi criticar o fim das PPP na saúde, assunto que é hoje uma evidência. Quanto a Catarina Martins precisava de colar Marques Mendes ao governo o que fez com alguma habilidade e por isso e só por isso dou-lhe a vitória. Portanto os dois cumpriram o tempo sem sofrerem danos mas também sem obterem ganhos de maior.

A luta a sério ficou adiada para o encontro com outros adversários.

Miguel Santos Carrapatoso — Um debate inteligente de parte a parte, entre dois candidatos que, estando num dia bom, controlam muito bem o ritmo neste tipo de formatos. Apesar de tudo, Luís Marques Mendes, que partia com alguma desvantagem teórica, saiu vencedor. Um dia depois da greve geral, e tendo em conta que é o candidato oficial da AD, seria de esperar que Catarina Martins tentasse colar o social-democrata aos aspetos menos populares da reforma laboral — e foi isso que a bloquista fez.

Mas Mendes, sem violentar o próprio eleitorado, não só conseguiu definir uma distância de segurança face a Montenegro (“Eu não sou o Governo”), como ainda foi particularmente eficaz a destrunfar a alegada superioridade moral da adversária (”Não tem melhor coração do que eu”) e a desafiar o Governo a aproximar-se dos trabalhadores.

Em cima disso, conseguiu com relativo sucesso corresponsabilizar Catarina Martins pela crise política de 2022 e pelo estado a que chegou a Saúde, não deixando de lembrar o apoio da bloquista ao governo de António Costa (cativações como pano de fundo) e ao fim das Parcerias Público-Privadas (PPP). Catarina Martins não sofreu nenhum K.O., foi-se aguentando com contra-argumentos com alguma validade e ainda conseguiu piscar o olho a uma ala mais à esquerda do PS, nomeadamente com um rasgado elogio a Marta Temido.

Ainda assim, fica o filme do debate: Mendes baralhou, deu o jogo, acompanhou as apostas da adversária e, finalmente, recolheu as fichas, levitando, sem grande dificuldade, durante todo o frente a frente.

Pedro Jorge Castro — Maravilhoso Coração Maravilhoso — o de Luís Marques Mendes, claro. A adversária desta noite também foi uma boa alma: não o desmentiu, nem o contrariou, e até se indignou com a hipótese (alvitrada pelo próprio) de não achar que ele tem um bom coração.

A ex-líder do Bloco precisaria de muito mais para deixar o 7º lugar nas sondagens. O candidato apoiado pela AD vence por ter saído deste debate com grande tranquilidade. Atirou a Catarina Martins com o fim das PPP na saúde, colou-a à imagem irritante dos falsos moralismos e superioridades morais, acusou-a de ter provocado instabilidade política quando deitou abaixo o governo de Costa e resistiu a mudar de posição e a estampar-se sobre a lei laboral.

Como bónus, apesar de nem se saber se vai à segunda volta, já sugeriu a Montenegro uma saída para desbloquear as negociações com os sindicatos, juntando mais temas à mesa para baralhar e dar de novo. É ou não é um coração maravilhoso? Caso seja eleito, vamos ver se o primeiro-ministro algum dia irá a Belém cantar-lhe os últimos versos da música de Marco Paulo:

“Tu és a chama que se aninha no meu peito

Para que sempre exista amor

Para levá-lo onde eu for

Eu te agradeço todo o bem que me tens feito”.

Rui Pedro Antunes — Marques Mendes e Catarina Martins não disputam eleitorado e estavam, por isso, a aproveitar a oportunidade para falarem para os respetivos eleitores. A candidata apoiada pelo Bloco foi mais eficaz, quer pelo que disse, quer pelo que não disse. Catarina Martins conseguiu falar para os grevistas, onde tem muito potencial eleitorado e onde haverá, principalmente entre manifestantes, muitos indecisos à esquerda. Falou de temas que lhe interessam que vão desde a imigração ao SNS e ainda teve a sorte de Mendes falar nas PPP, que entram como sopa no mel no público-alvo para quem a bloquista se dirige. Ainda conseguiu assustar pensionistas — eleitorado onde o adversário que tem à frente é mais popular — ao abanar o fantasma da comissária Maria Luís Albuquerque, numa espécie de dois em um, já que lembrou um rosto da troika. É nos anti-troika que também está muita da esquerda que quer conquistar. Além disso, Catarina Martins também ganhou no que não disse: não caiu na tentação, como provavelmente cairia Mortágua (ou mesmo Louçã) de confrontar Mendes com Angola. Toda essa sensatez contribui para o seu PMEC, Processo de Moderação em Curso.

O ex-líder do PSD é daqueles candidatos que, mesmo quando está menos bem (e este foi, talvez, o seu pior debate), cumpre. Mendes trazia bem estudada a ideia de que Catarina Martins tinha uma “pedra no sapato” por ter provocado a queda de Costa em 2021 ao não aprovar o OE. No entanto, isso é contraditório com o que repetiu durante o debate, quando disse que há pouca probabilidade de Catarina ser eleita. Ora, precisamente por isso, quem vota na candidata apoiada pelo BE, pouco se importa com o que faria em Belém, porque sabe que não chegará lá.

Depois, foi forçado, pelas circunstâncias da greve, a pressionar o Governo a negociar e a alterar a legislação laboral. Mendes disse mesmo: “Eu não sou o Governo”. O candidato convenceu-se que a independência é um valor fundamental na campanha e quer muito contrariar a tese dos “ovos todos no mesmo cesto”, mas isso é conversa para a segunda volta. Mendes não se pode dar ao luxo de desperdiçar votos da AD — que vai ser a pedra-basilar da sua votação. E, cada vez que se afasta em demasia do Governo, corre esse risco. O ex-líder do PSD esteve melhor, no piscar de olho ao centro-direita, quando disse a Catarina Martins: “Você não tem mais coração que eu”. Atirar à esquerda com não superioridade moral, cai sempre bem junto da direita. Numa readaptação de um slogan de Guterres, Mendes safou-se melhor pelo coração do que pela razão.

Recorde aqui:

o debate entre André Ventura e Jorge Pinto

o debate entre António Filipe e Catarina Martins

o debate entre António José Seguro e Catarina Martins

o debate entre Catarina Martins e Cotrim Figueiredo

o debate entre António José Seguro e Marques Mendes

o debate entre António Filipe e Gouveia e Melo

o debate entre António José Seguro e Jorge Pinto

o debate entre Cotrim Figueiredo e António Filipe

o debate entre Luís Marques Mendes e Jorge Pinto

o debate entre André Ventura e Catarina Martins

o debate entre Jorge Pinto e Gouveia e Melo

o debate entre Marques Mendes e André Ventura

o debate entre Cotrim Figueiredo e Jorge Pinto

o debate entre Catarina Martins e Gouveia e Melo

o debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo

o debate entre André Ventura e António José Seguro

o debate entre Marques Mendes e António Filipe