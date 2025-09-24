O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita acusou esta quarta-feira Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana, de sinalizar desejo de “apagar Israel” de forma subreptícia.

Numa publicação na rede social X, a conta oficial deste ministério justifica a acusação com o facto de Abbas ter sido visto com um pin em forma de uma chave na sua lapela quando discursou por vídeo na Assembleia Geral das Nações Unidas decorrida esta segunda-feira, encarado como um “símbolo inequívoco do seu objetivo de apagar Israel”.

The dangerous duplicity of Mahmoud Abbas. In his speech addressing the UN General Assembly he wore a “key” pin – an unmistakable symbol of his goal of erasing Israel. While Hamas called the October 7 massacre the “Al-Aqsa Flood”, Abbas wants his own flood under the guise of two… pic.twitter.com/ET1hqIGDfN — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 24, 2025

Em causa está o significado político deste pin em forma de chave, usado por vezes por descendentes dos palestinianos que abandonaram as suas casas durante a Guerra da Independência de Israel, entre 1947 e 1949. A ideia é que esta é a “chave” para regressarem às suas casas.

Este símbolo político corporiza uma discórdia antiga relacionada com o chamado “direito de retorno dos refugiados palestinianos”. Tal ideia é tida por Israel como uma ameaça à sua existência, considerando que o fluxo de palestinianos regressados ameaçaria o caráter judaico e democrático do seu Estado, explica o Times of Israel.

É por isso que há muito que Israel exige aos filhos e netos dos palestinianos que fugiram do território fruto das guerras de 1948 e 1967 que prescindam de ser reconhecidos como refugiados.

Pelo contrário, “já é mais do que tempo de os Estados árabes concederem cidadania aos descendentes daqueles que partiram em 1948”, lê-se na publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita. “A história é importante: em 1948, o mundo árabe declarou guerra a Israel, sendo que muitos mais judeus foram expulsos dos países árabes para Israel do que árabes que deixaram Israel”, argumenta ainda.

Por estas razões, o Governo israelita acusa Abbas de “perigosa duplicidade”, classificando o seu plano como a criação de “dois Estados para um povo palestiniano e a destruição do Estado judeu”.

Esta, no entanto, está longe de ser a primeira vez que Abbas usa a “chave” — o mesmo jornal israelita acima citado recorda que o líder da Autoridade Palestiniana tem usado este pin em quase todas as aparições públicas em que participa desde maio de 2023, quando a ONU assinalou os 75 anos da “Nakba”, termo dado pelos palestinianos à criação de Israel e à perda das suas casas e que significa “catástrofe”.