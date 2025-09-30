Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Flotilha de Gaza perto de entrar na zona de alto risco
- Ataque israelita perto de Jerusalém faz dois feridos palestinianos
- Greenpeace apela à proteção da flotilha que está a caminho da Faixa de Gaza
- Papa considera plano para Gaza proposta realista e espera que Hamas aceite
- Governo de Israel aprova por unanimidade a nomeação de David Zini como diretor do Shin Bet
- Governo reitera apelo a portugueses na flotilha para que fiquem em águas internacionais
- Governo palestiniano pronto para assumir responsabilidades em Gaza e na Cisjordânia
- "Estamos já muito perto de Gaza". Flotilha continua viagem, para já sem sinais das autoridades israelitas
- 59 palestinianos foram mortos em Gaza desde o amanhecer, incluindo uma criança e um jornalista
- "A flotilha deve parar agora". Meloni apela à suspensão da missão de ajuda que está a caminho de Gaza
- Marinha israelita preparada para intercetar flotilha humanitária a caminho de Gaza
- "É alguém que conhece o sistema, mas não faz parte dele". Primeiro-ministro de Israel elogia novo diretor do Shin Bet
- Netanyahu vai explicar o plano de Trump para Gaza ao Governo israelita na reunião desta terça-feira
- Ucrânia retirou 57 pessoas da Faixa de Gaza "no meio de combates intensos". Nove são cidadãos palestinianos
- Itália pede a Israel para evitar violência contra flotilha a caminho de Gaza
- Israel diz que tem provas que ligam o Hamas à flotilha que está a caminho de Gaza
- Qatar diz que plano de Trump para Gaza precisa de ser "discutido", apesar de atingir o objetivo de "pôr fim à guerra"
- Netanyahu regressa a Israel e convoca reunião para aprovar novo diretor do Shin Bet
- Guterres apela a "todas as partes" para que se comprometam com o plano de Trump para Gaza
- Hamas tem "três ou quatro dias" para responder à proposta dos EUA, diz Trump
- Flotilha chega hoje à noite a zona de risco e avisa que não vai parar
- 42 pessoas mortas e 190 feridas em ataques israelitas em Gaza nas últimas 24 horas
- Turquia vai reunir-se hoje com o Hamas. Grupo está inclinado a aceitar plano de Trump para Gaza, diz a CBS
- Hamas está a analisar plano de Trump mas decisão pode demorar "vários dias"
- Chanceler alemão saúda plano de Trump para Gaza, que diz ser "melhor oportunidade de pôr fim à guerra"
- "Tudo terminará em lágrimas". Ministro extremista de Israel critica acordo para Gaza
- Netanyahu nega ter acordado com Trump a criação do Estado da Palestina. "Isso nem está no acordo"
- Pais de soldados israelitas dizem que não deixarão Netanyahu "sabotar" o plano de Trump
- Erdogan elogia esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza
- Von der Leyen saúda plano de Trump para Gaza e diz que UE está pronta a contribuir
- Grupo de congressistas pede a Trump que proteja flotilha de Gaza
- Ataques israelitas fazem 11 mortos em Gaza
- Netanyahu de regresso a Israel após viagem aos EUA
- Plano de paz de Trump: o que está em causa?
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O plano de cessar-fogo proposto por Donald Trump para a Faixa de Gaza, que já recebeu aprovação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a ser analisado pelo Hamas. No entanto, a decisão final pode demorar devido às dificuldades de comunicação entre os líderes do movimento. O plano visa a paz sustentável na região e é apoiado por diversas figuras internacionais, incluindo o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
- A flotilha humanitária Global Sumud, que transporta ajuda para Gaza, está prestes a entrar na zona de risco israelita. Israel declarou ter provas de uma ligação entre a flotilha e o Hamas, o que poderá influenciar ações de interceção por parte da marinha israelita. O governo português reiterou avisos aos ativistas portugueses a bordo da flotilha para permanecerem em águas internacionais.
- O governo de Israel anunciou a nomeação de David Zini como o novo diretor do Shin Bet, a sua agência de segurança interna. Esta decisão surge no contexto de uma realidade pós-7 de outubro que requer uma nova liderança capaz de adaptar o sistema às mudanças e desafios atuais. O primeiro-ministro Netanyahu expressou total confiança nas capacidades de Zini para liderar a agência.
- Os recentes ataques israelitas na Faixa de Gaza resultaram na morte de 59 palestinianos desde o amanhecer de um determinado dia. Entre as vítimas estão uma criança e um jornalista, destacando a gravidade da situação humanitária na região. O Crescente Vermelho Palestiniano relatou feridos em diversas áreas, sublinhando a contínua escalada de violência no território.
[O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
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Bom dia, este liveblog fica vai ser encerrado, obrigada por nos ter acompanhado.
Continue a par dos desenvolvimentos no conflito entre Israel e o Hamas neste novo liveblog.
“Navios não identificados” aproximam-se da flotilha de Gaza durante a madrugada
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"Um ataque total à Primeira Emenda". Medidas de Trump para expulsar estrangeiros nos protestos por Gaza são inconstitucionais
Presidente dos EUA é acusado de ter lançado um “esforço coordenado para atingir estudantes e académicos que criticaram Israel”. Juiz distrital de Boston defende que deportação viola a Primeira Emenda.
“Um ataque total à Primeira Emenda”. Medidas de Trump para expulsar estrangeiros nos protestos por Gaza são inconstitucionais
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Flotilha de Gaza perto de entrar na zona de alto risco
A flotilha que pretende levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza espera chegar nas próximas horas na zona de risco israelita, adiantou à Lusa a coordenador do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que está integrada na missão.
Em resposta à agência Lusa através da rede social WhatsApp, Mariana Mortágua referiu que a flotilha prevê chegar à zona vermelha na madrugada de quarta-feira e à Faixa de Gaza na madrugada seguinte (quinta-feira).
O Governo português reiterou hoje o apelo aos ativistas portugueses a bordo da flotilha para que se mantenham em águas internacionais, alertando para “riscos muito sérios”.
A Lusa tentou obter uma reação a Mariana Mortágua à posição do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, mas não foi possível.
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Ataque israelita perto de Jerusalém faz dois feridos palestinianos
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) realizaram esta terça-feira um ataque à cidade de Kafr Aqab, a norte de Jerusalém, que deixou pelo menos dois palestinianos feridos.
Segundo a Al Jazeera, que cita o Crescente Vermelho Palestiniano, uma das vítimas foi atingida com um tiro na mão e transferida para o hospital, enquanto a segunda sofreu ferimentos causados por uma bala de borracha, recebendo tratamento no local.
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Greenpeace apela à proteção da flotilha que está a caminho da Faixa de Gaza
A Greenpeace Internacional pediu esta terça-feira aos líderes mundiais que garantam a segurança da flotilha Global Sumud, que se aproxima de Gaza com o objetivo de quebrar o bloqueio imposto por Israel.
A organização ambiental afirmou que a flotilha representa “uma tábua de salvação e um símbolo de esperança em ação”, apelando à comunidade internacional para assegurar a passagem segura aos voluntários e à ajuda humanitária que está a ser transportada.
Num comunicado citado pela Al Jazeera, a Greenpeace acusou, ainda, os governos de terem falhado nas suas obrigações de prevenir o genocídio e os crimes de guerra em Gaza, defendendo que “as pessoas estão a intervir onde os líderes viraram as costas”.
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Papa considera plano para Gaza proposta realista e espera que Hamas aceite
O Papa Leão XIV sublinhou hoje que o plano de paz para Gaza apresentado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, parece ser uma “proposta realista” e manifestou a sua esperança de que o Hamas aceite o dentro do prazo estabelecido.
Em conferência de imprensa na sua residência em Castel Gandolfo (perto de Roma), o papa realçou que o plano “contém elementos muito interessantes”, lançando o apelo ao movimento islamita palestiniano para que o aceite.
Em relação à missão da Flotilha Global Sumud, os barcos ativistas que tentam levar ajuda a Gaza e romper o bloqueio naval imposto por Israel, que se “pode ver o desejo de responder a uma verdadeira emergência humanitária”.
“Esperemos que não haja violência e que as pessoas sejam respeitadas”, acrescentou o líder da Igreja Católica, perante a provável intervenção de Israel para impedir a flotilha de chegar à costa de Gaza.
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Governo de Israel aprova por unanimidade a nomeação de David Zini como diretor do Shin Bet
O Governo israelita aprovou por unanimidade a nomeação de David Zini como diretor do Shin Bet, a agência de serviços secretos internos do país.
The Government unanimously approved the appointment of Maj.-Gen. David Zini as Director of the ISA for a five-year term. Maj.-Gen. Zini will assume office on 5 October 2025.https://t.co/H5lxTxWFga
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2025
“O primeiro-ministro, [Benjamin] Netanyahu, felicitou o major-general Zini pela sua nomeação como diretor do Shin Bet e disse que a realidade pós-7 de outubro exige um novo diretor que venha de fora das fileiras da agência”, pode ler-se no comunicado que dá conta do resultado da votação.
“Zini nos vários cargos que ocupou, teve a capacidade de pensar fora da caixa, de adaptar o sistema a uma realidade em mudança, juntamente com a considerável experiência operacional na construção e operação de forças. Isto levou à conclusão de que ele é a pessoa mais adequada para liderar o Shin Bet neste momento”, acrescenta a nota.
David Zini assumirá o cargo de diretor do Shin Bet no dia 5 de outubro de 2025.
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Governo reitera apelo a portugueses na flotilha para que fiquem em águas internacionais
O Governo reiterou hoje o apelo aos ativistas portugueses a bordo da flotilha que pretende levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza para que se mantenham em águas internacionais, alertando para “riscos muito sérios”.
“Dada a informação disponível sobre a localização atual da flotilha, fazemos um novo apelo a que não deixem as águas internacionais; sair desse espaço comporta riscos muito sérios de que estarão decerto cientes”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, à líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, à atriz Sofia Aparício e ao ativista Miguel Duarte.
Na mensagem, a que a agência Lusa teve acesso, o chefe da diplomacia portuguesa recorda que as fragatas italianas que se disponibilizam para prestar ajuda consular e humanitária não sairão das águas internacionais.
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Governo palestiniano pronto para assumir responsabilidades em Gaza e na Cisjordânia
O primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Mustafá, afirmou hoje estar disposto a assumir as suas responsabilidades no futuro de Gaza e da Cisjordânia, seja nas tarefas de socorro e reconstrução da Faixa seja na continuação das reformas nacionais.
Mohamed Mustafá expressou esta disponibilidade hoje no início da reunião semanal do seu Governo, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter divulgado o seu plano para pôr fim ao conflito em Gaza, que já recebeu a aprovação do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, aguardando agora a resposta do grupo islamista Hamas.
No entanto, Mustafá não fez referência no seu discurso a esse roteiro que contempla o desarmamento total do Hamas, que ficaria excluído da governação do território de Gaza, e o estabelecimento de um governo de transição formado por tecnocratas palestinianos e especialistas internacionais, supervisionado por um Conselho da Paz.
Nesta proposta, a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), à qual preside Mahmud Abbas, e da qual Mustafá é primeiro-ministro, ficaria a administrar Gaza depois de passar por um processo de reforma interna, sem detalhar os seus objetivos e sem estabelecer prazos.
O primeiro-ministro palestiniano mostrou, em contrapartida, o seu apoio explícito à chamada Declaração de Nova Iorque, uma resolução adotada em setembro na Assembleia Geral da ONU que, entre outros pontos, pedia que o Hamas fosse excluído de um futuro Governo em Gaza para dar lugar à ANP.
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"Estamos já muito perto de Gaza". Flotilha continua viagem, para já sem sinais das autoridades israelitas
Num direto através do Instagram, a atriz Sofia Aparício, que faz parte da representação portuguesa na flotilha humanitária a caminho de Gaza, conseguiu transmitir — com muitas dificuldades devido a problemas técnicos — que estão “muito perto de Gaza”.
Para já não há sinais da presença das autoridades israelitas e também não foram avistados drones junto aos barcos da missão humanitárias.
Os três membros da delegação portuguesa, que incluem a deputada Mariana Mortágua e o ativista Miguel Duarte, estão bem.
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59 palestinianos foram mortos em Gaza desde o amanhecer, incluindo uma criança e um jornalista
Pelo menos 59 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em Gaza desde o amanhecer, 20 dos quais procuravam ajuda nas partes sul e central do território, avança a Aljazeera.
O mesmo jornal detalha que pelo menos seis pessoas morreram num ataque de drone israelita em Deir el-Balah, no centro de Gaza. Fontes do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa disseram à Al Jazeera que uma criança e um jornalista estão entre as vítimas.
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"A flotilha deve parar agora". Meloni apela à suspensão da missão de ajuda que está a caminho de Gaza
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, apelou esta terça-feira à flotilha que está a caminho de Gaza para entregar ajuda humanitária que interrompa imediatamente a sua missão, noticia a agência Reuters.
Meloni alertou que insistir num confronto com Israel perturba o “atual frágil equilíbrio” que poderá conduzir à paz com base no plano proposto pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Muitos ficariam satisfeitos por sabotar este plano”, afirmou a chefe de Governo italiano.
“Temo que a tentativa da flotilha de violar o bloqueio naval israelita possa servir de pretexto para isso. Por esta razão, acredito que a flotilha deve parar agora”, acrescentou Meloni.
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Marinha israelita preparada para intercetar flotilha humanitária a caminho de Gaza
A Marinha israelita está pronta para intercetar a Flotilha Global Sumud, composta por mais de 50 embarcações com destino a Gaza e que entrará em breve numa zona de risco, informaram hoje fontes militares à estação pública israelita Kan.
Segundo as mesmas fontes, a operação contará com a participação da unidade especial “Shayetet 13”, encarregada de assumir o controlo das embarcações que integram a flotilha humanitária em alto mar, dentro da área de interceção do exército israelita.
A Marinha planeia transferir os ativistas para um grande navio militar e rebocar as embarcações para o porto de Ashdod, com a possibilidade de algumas serem afundadas no mar, indicaram as mesmas fontes.
Israel tem reiterado que não permitirá a entrada da flotilha nas águas de Gaza, mantendo o bloqueio imposto ao enclave palestiniano.
O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, revelou hoje ter pedido ao homólogo israelita, Gideon Sa’ar, para que não recorresse à violência contra os cidadãos italianos que integram a flotilha.
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"É alguém que conhece o sistema, mas não faz parte dele". Primeiro-ministro de Israel elogia novo diretor do Shin Bet
Quanto à nomeação de David Zini como novo diretor do Shin Bet, Netanyahu declarou que ficou “muito impressionado com ele ao longo dos anos e conhece-o há muito tempo”, noticia o Times of Israel.
“Vi a sua determinação, a sua liderança e a capacidade de pensar fora dos quadros convencionais, de antever situações antes de se desenvolverem. Acredito que é a pessoa certa para liderar o Shin Bet. É alguém que conhece o sistema, mas não faz parte dele”, sublinhou Netanyahu, acrescentando: “Não tenho dúvidas de que terá grande sucesso e estou certo de que todos apoiam esta decisão”.
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Netanyahu vai explicar o plano de Trump para Gaza ao Governo israelita na reunião desta terça-feira
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta terça-feira, no início da reunião onde aprovará o novo diretor do Shin Bet, que “chegou a um entendimento com o Presidente Trump sobre uma estrutura para a libertação de todos os reféns e para alcançar todos os objetivos da guerra que Israel definiu”, relata o Haaretz.
Netanyahu acrescentou, ainda, que irá explicar o plano de cessar-fogo de Trump ao Governo na reunião desta terça-feira.
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Ucrânia retirou 57 pessoas da Faixa de Gaza "no meio de combates intensos". Nove são cidadãos palestinianos
A Ucrânia retirou 57 pessoas da Faixa de Gaza, informou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, através do Telegram.
A evacuação de 48 cidadãos ucranianos (18 homens, 14 mulheres e 16 crianças) e nove cidadãos palestinianos (8 homens e uma mulher) da zona de guerra foi realizada em coordenação com os serviços de informação militar ucranianos nos últimos dois dias.
Uma imagem partilhada pelo ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano mostra as pessoas retiradas da Faixa de Gaza.
A operação decorreu “no meio de combates intensos”, o que “complicou significativamente o processo”, afirmou Sybiha. Entre as pessoas retiradas estavam dois feridos que receberam assistência médica enquanto saíam de Gaza.
“Neste momento, o avião de evacuação com cidadãos ucranianos e os seus familiares aterrou no aeroporto de Chisinau [Moldávia], de onde seguirão viagem para casa”, informou ainda o governante ucraniano.
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Itália pede a Israel para evitar violência contra flotilha a caminho de Gaza
O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, informou hoje ter pedido ao homólogo israelita, Gideon Sa’ar, para que não recorra à violência para travar a Flotilha Global Sumud, que está a caminho de Gaza.
“Antes de subir ao palco, conversei com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita para lhe pedir que não recorressem à violência caso quisessem impedir a entrada dos italianos da flotilha”, disse Tajani, também líder do movimento político Força Itália, durante um comício em Lamezia Terme, na região da Calábria.
O chefe da diplomacia italiana sublinhou que os participantes não representam uma ameaça militar. “Não estão ali com intenções bélicas. Devemos evitar absolutamente qualquer problema com quem quer que seja”, acrescentou Tajani.
A Flotilha Global Sumud vai entrar hoje à noite na zona de risco israelita, e encontrava-se, ao fim da manhã, a 200 milhas náuticas (cerca de 370 quilómetros) da costa de Gaza, indicou Tony La Piccirella, um dos ativistas italianos que integra a flotilha, citado pelas agências internacionais.
Nas mesmas declarações, La Piccirella disse que as embarcações não vão parar.
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Israel diz que tem provas que ligam o Hamas à flotilha que está a caminho de Gaza
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou esta terça-feira ter descoberto documentos na Faixa de Gaza que mostram “uma ligação direta” entre o Hamas e os líderes da flotilha Sumud, que segue em direção ao enclave palestiniano com o objetivo de quebrar o cerco imposto por Netanyahu.
Num comunicado publicado na rede social X, o ministério referiu que um dos organizadores de flotilhas para Gaza nos últimos 15 anos está identificado como funcionário de uma organização chamada Conferência Popular para os Palestinianos no Estrangeiro (PCPA, na sigla inglesa), que, segundo Israel, “é subordinada ao Hamas e funciona como um braço do movimento”.
EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip – now revealed for the first time – prove Hamas’ direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza
Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the first… pic.twitter.com/arcbcqh2Kx
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025
Outro dos nomes referidos é o de Saif Abu Kashik, presidente executivo de uma empresa que “detém dezenas dos navios que participam na flotilha Sumud“. Por essa razão, sustenta o ministério, “estes navios pertencem secretamente ao Hamas“.
O comunicado recorda ainda que, numa carta de 2021, o então líder do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, “manifestou publicamente o seu apoio à organização PCPA”.
A Global Sumud Flotilla é composta por centenas de pessoas de 44 países e tem cerca de 50 embarcações que transportam ajuda humanitária para Gaza. Entre os participantes estão três portugueses: a dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.
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Qatar diz que plano de Trump para Gaza precisa de ser "discutido", apesar de atingir o objetivo de "pôr fim à guerra"
O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, afirmou à Al Jazeera que vários pontos do plano apresentado por Donald Trump para Gaza “necessitam de clarificação e negociação”, embora tenha manifestado esperança de que todas as partes “encarem o plano de forma construtiva e aproveitem a oportunidade para acabar com a guerra”.
O chefe de Governo revelou, ainda, ter explicado ao Hamas que o objetivo principal de Doha “é travar a guerra”. Segundo disse, “o Hamas agiu de forma responsável e prometeu estudar o plano“.
Al-Thani acrescentou, ainda, que o que foi apresentado “foi uma lista de princípios, cujos detalhes precisam de ser discutidos”, mas sublinhou que a proposta de Trump “atinge um objetivo fundamental: pôr fim à guerra”.