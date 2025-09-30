Israel diz que tem provas que ligam o Hamas à flotilha que está a caminho de Gaza

O primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Mustafá, afirmou hoje estar disposto a assumir as suas responsabilidades no futuro de Gaza e da Cisjordânia, seja nas tarefas de socorro e reconstrução da Faixa seja na continuação das reformas nacionais.

Mohamed Mustafá expressou esta disponibilidade hoje no início da reunião semanal do seu Governo, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter divulgado o seu plano para pôr fim ao conflito em Gaza, que já recebeu a aprovação do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, aguardando agora a resposta do grupo islamista Hamas.

No entanto, Mustafá não fez referência no seu discurso a esse roteiro que contempla o desarmamento total do Hamas, que ficaria excluído da governação do território de Gaza, e o estabelecimento de um governo de transição formado por tecnocratas palestinianos e especialistas internacionais, supervisionado por um Conselho da Paz.

Nesta proposta, a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), à qual preside Mahmud Abbas, e da qual Mustafá é primeiro-ministro, ficaria a administrar Gaza depois de passar por um processo de reforma interna, sem detalhar os seus objetivos e sem estabelecer prazos.

O primeiro-ministro palestiniano mostrou, em contrapartida, o seu apoio explícito à chamada Declaração de Nova Iorque, uma resolução adotada em setembro na Assembleia Geral da ONU que, entre outros pontos, pedia que o Hamas fosse excluído de um futuro Governo em Gaza para dar lugar à ANP.