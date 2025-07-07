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    23:05
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Portugal empatou com a Itália e mantém em aberto as aspirações de chegar aos quartos do Campeonato da Europa feminino, tendo para isso de ganhar à Bélgica, que a Espanha vença a Itália e que a desvantagem dos golos seja anulada. Voltamos na última ronda do grupo B, na próxima sexta-feira. Até lá, boa noite!

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    23:01
    Bruno Roseiro

    "Foi um jogo à Diogo Jota, sempre a acreditar. Esta exibição é para ele e para a família", destaca Francisco Neto

    Portugal quebrou série de quatro jogos sem marcar, aumentou sequência sem vitórias para sete encontros mas mantém ainda esperança de chegar aos quartos em dia de nova homenagem a Diogo e André Silva.

    “Foi um jogo à Diogo Jota, sempre a acreditar. Esta exibição é para ele e para a família”, destaca Francisco Neto

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    23:00
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo, em números: Itália rematou mais, Portugal teve mais bolas, final chegou com empate

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    22:23
    Bruno Roseiro

    As Navegadoras recuperaram um rumo que só não conheceu o destino final (a crónica do Portugal-Itália)

    Mudança de sistema, de jogadoras, de atitude, de quase tudo: Portugal melhorou, soube reagir à adversidade depois de ficar em desvantagem e manteve viva a esperança de um apuramento histórico (1-1).

    As Navegadoras recuperaram um rumo que só não conheceu o destino final (a crónica do Portugal-Itália)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-1 em Genebra

    Final do jogo em Genebra! Portugal empata com Itália a um, com golos de Ginelli e Diana Gomes, e mantém esperança no apuramento para a fase seguinte, necessitando para isso de ganhar à Bélgica, que as transalpinas percam com a Espanha e que a diferença de golos seja anulada

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    90'
    Bruno Roseiro

    Ana Borges vê vermelho

    Ana Borges faz falta sobre Bonansea numa saída rápida, vê o segundo amarelo e é expulsa

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    90'
    Bruno Roseiro

    Bergamaschi fica perto do golo

    Grande oportunidade para a Itália logo depois do golo nacional, com Bergamaschi a surgir sozinha ao segundo poste para cabecear e Patrícia Morais fazer nova grande defesa

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    89'
    Bruno Roseiro

    Golo de Portugal! 1-1 por Diana Gomes

    E é golo de Portugal! Depois de uma bola ao poste de Carole Costa, Dolores Silva assiste Diana Gomes e central faz o 1-1 em cima do minuto 90

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    87'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições da Itália

    Itália esgota também as alterações, com as saídas de Boattin e Girelli para as entradas de Bergamaschi e Bonansea

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    83'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições de Portugal

    Mais duas alterações na equipa nacional, com as saídas de Kika Nazareth e Diana Silva para as entradas de Dolores Silva e Telma Encarnação

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    80'
    Bruno Roseiro

    Diana Silva marca mas golo é anulado

    Diana Silva marca na sequência de um livre lateral batido por Kika Nazareth, com o primeiro remate ao poste antes da recarga para a baliza, mas golo acaba por ser anulado por fora de jogo

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    76'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição de Portugal

    Nova alteração de Francisco Neto, com a saída de Andreia Norton para a entrada de Andreia Jacinto

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    76'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição da Itália

    Itália volta a mexer, com a entrada de Oliviero para o lugar de Di Guglielmo

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    70'
    Bruno Roseiro

    Golo da Itália! 0-1 por Girelli

    E é golo da Itália! Naquele que estava a ser o melhor momento de Portugal no jogo, formação transalpina consegue uma saída rápida, Girelli recebe fora da área e faz um golo fantástico ao ângulo para o 1-0

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    66'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições de Portugal

    Francisco Neto faz também duas mexidas na equipa, com as saídas de Joana Marchão (lesionada) e Ana Capeta para as entradas de Catarina Amado e Jéssica Silva

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    58'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições da Itália

    Dupla mexida na Itália, com as saídas de Cantore e Giugliano para as entradas de Greggi e Cambiaghi

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte

    E volta a rolar a bola no Stade de Genéve, início da segunda parte do Portugal-Itália com o pontapé de saída a pertencer agora à Seleção. Francisco Neto não mexeu no período de descanso

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 0-0 em Genebra

    Intervalo em Genebra! Portugal mantém nulo ao intervalo frente à Itália entre duas grandes defesas de Patrícia Morais, uma bola na trave e um golo anulado às transalpinas

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    45'
    Bruno Roseiro

    Mais uma grande defesa de Patrícia Morais

    Mais uma grande intervenção de Patrícia Morais a evitar o golo, desta vez com Cantore a trabalhar bem na esquerda para fazer o cruzamento rasteiro atrasado e Girelli rematar na passada para defesa da guarda-redes nacional

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    40'
    Bruno Roseiro

    Giugliano vê primeiro amarelo do jogo

    Giugliano vê o primeiro amarelo do jogo após agarrar de forma ostensiva Kika Nazareth a meio-campo

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