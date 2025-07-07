Momentos-chave
- Final do jogo! 1-1 em Genebra
- Ana Borges vê vermelho
- Golo de Portugal! 1-1 por Diana Gomes
- Diana Silva marca mas golo é anulado
- Golo da Itália! 0-1 por Girelli
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-0 em Genebra
- Severini marca mas golo é anulado
- Salvai acerta na trave!
- E rola a bola, início do jogo
- Andrea Soncin não faz alterações na equipa
- Onze inicial da Itália
- Francisco Neto faz cinco alterações na equipa
- Onze inicial de Portugal
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Portugal empatou com a Itália e mantém em aberto as aspirações de chegar aos quartos do Campeonato da Europa feminino, tendo para isso de ganhar à Bélgica, que a Espanha vença a Itália e que a desvantagem dos golos seja anulada. Voltamos na última ronda do grupo B, na próxima sexta-feira. Até lá, boa noite!
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"Foi um jogo à Diogo Jota, sempre a acreditar. Esta exibição é para ele e para a família", destaca Francisco Neto
Portugal quebrou série de quatro jogos sem marcar, aumentou sequência sem vitórias para sete encontros mas mantém ainda esperança de chegar aos quartos em dia de nova homenagem a Diogo e André Silva.
“Foi um jogo à Diogo Jota, sempre a acreditar. Esta exibição é para ele e para a família”, destaca Francisco Neto
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O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo, em números: Itália rematou mais, Portugal teve mais bolas, final chegou com empate
O resumo estatístico do empate entre Portugal e Itália: a Seleção ???????? teve + bola mas rematou pouco – e o único remate enquadrado entre os postes deu em golo pic.twitter.com/OxTLFqLVgR
— Playmaker (@playmaker_PT) July 7, 2025
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As Navegadoras recuperaram um rumo que só não conheceu o destino final (a crónica do Portugal-Itália)
Mudança de sistema, de jogadoras, de atitude, de quase tudo: Portugal melhorou, soube reagir à adversidade depois de ficar em desvantagem e manteve viva a esperança de um apuramento histórico (1-1).
As Navegadoras recuperaram um rumo que só não conheceu o destino final (a crónica do Portugal-Itália)
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Final do jogo! 1-1 em Genebra
Final do jogo em Genebra! Portugal empata com Itália a um, com golos de Ginelli e Diana Gomes, e mantém esperança no apuramento para a fase seguinte, necessitando para isso de ganhar à Bélgica, que as transalpinas percam com a Espanha e que a diferença de golos seja anulada
⏹️ 90+8' FIM DO ENCONTRO! ⏰
Acreditar. ???? #FazHistória | #WEURO2025 pic.twitter.com/nSoVNtrbUr
— Portugal (@selecaoportugal) July 7, 2025
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Ana Borges vê vermelho
Ana Borges faz falta sobre Bonansea numa saída rápida, vê o segundo amarelo e é expulsa
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Bergamaschi fica perto do golo
Grande oportunidade para a Itália logo depois do golo nacional, com Bergamaschi a surgir sozinha ao segundo poste para cabecear e Patrícia Morais fazer nova grande defesa
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Golo de Portugal! 1-1 por Diana Gomes
E é golo de Portugal! Depois de uma bola ao poste de Carole Costa, Dolores Silva assiste Diana Gomes e central faz o 1-1 em cima do minuto 90
Diana Gomes empatou a partida ????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #UEFAWomensEuro #Portugal #Italia pic.twitter.com/nV0gHbm2C4
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Mais duas substituições da Itália
Itália esgota também as alterações, com as saídas de Boattin e Girelli para as entradas de Bergamaschi e Bonansea
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Mais duas substituições de Portugal
Mais duas alterações na equipa nacional, com as saídas de Kika Nazareth e Diana Silva para as entradas de Dolores Silva e Telma Encarnação
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Diana Silva marca mas golo é anulado
Diana Silva marca na sequência de um livre lateral batido por Kika Nazareth, com o primeiro remate ao poste antes da recarga para a baliza, mas golo acaba por ser anulado por fora de jogo
Diana Silva marcou, mas o golo foi anulado ????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #UEFAWomensEuro #Portugal #Italia pic.twitter.com/CiB8XuuDrL
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Mais uma substituição de Portugal
Nova alteração de Francisco Neto, com a saída de Andreia Norton para a entrada de Andreia Jacinto
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Mais uma substituição da Itália
Itália volta a mexer, com a entrada de Oliviero para o lugar de Di Guglielmo
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Golo da Itália! 0-1 por Girelli
E é golo da Itália! Naquele que estava a ser o melhor momento de Portugal no jogo, formação transalpina consegue uma saída rápida, Girelli recebe fora da área e faz um golo fantástico ao ângulo para o 1-0
Girelli com um golaço. ????????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #UEFAWomensEuro #Portugal #Italia pic.twitter.com/cyGMgAdi2i
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Primeiras duas substituições de Portugal
Francisco Neto faz também duas mexidas na equipa, com as saídas de Joana Marchão (lesionada) e Ana Capeta para as entradas de Catarina Amado e Jéssica Silva
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Primeiras duas substituições da Itália
Dupla mexida na Itália, com as saídas de Cantore e Giugliano para as entradas de Greggi e Cambiaghi
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte
E volta a rolar a bola no Stade de Genéve, início da segunda parte do Portugal-Itália com o pontapé de saída a pertencer agora à Seleção. Francisco Neto não mexeu no período de descanso
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Intervalo! 0-0 em Genebra
Intervalo em Genebra! Portugal mantém nulo ao intervalo frente à Itália entre duas grandes defesas de Patrícia Morais, uma bola na trave e um golo anulado às transalpinas
⏸️ 45+2' FIM DA PRIMEIRA PARTE ⏰
Primeiros 45 minutos ✔️ #FazHistória | #WEURO2025 pic.twitter.com/97RFvwl2aN
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Mais uma grande defesa de Patrícia Morais
Mais uma grande intervenção de Patrícia Morais a evitar o golo, desta vez com Cantore a trabalhar bem na esquerda para fazer o cruzamento rasteiro atrasado e Girelli rematar na passada para defesa da guarda-redes nacional
Patrícia Morais ????#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #UEFAWomensEuro #Portugal #Italia pic.twitter.com/kdVmTY1Guu
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Giugliano vê primeiro amarelo do jogo
Giugliano vê o primeiro amarelo do jogo após agarrar de forma ostensiva Kika Nazareth a meio-campo
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