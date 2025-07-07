E por hoje é tudo! Portugal empatou com a Itália e mantém em aberto as aspirações de chegar aos quartos do Campeonato da Europa feminino, tendo para isso de ganhar à Bélgica, que a Espanha vença a Itália e que a desvantagem dos golos seja anulada. Voltamos na última ronda do grupo B, na próxima sexta-feira. Até lá, boa noite!