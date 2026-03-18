Carneiro teve "reunião leal e prática" com Montenegro, mas "não foi conclusiva"

O atual líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje reeleito para o cargo que desempenha desde 2014, nas internas da estrutura regional do partido, numas eleições sem adversário, nas quais obteve 2.063 votos num universo de 2.098 votantes.

Segundo a informação divulgada pelo partido, neste ato eleitoral que decorreu entre as 17h30 e as 20h30, nas sedes do partido na região, estavam aptos a votar 2.497 militantes, tendo 2.098 exercido este seu direito, tendo sido ainda contabilizados 19 votos brancos e 16 nulos.

Assim, “a lista única, liderada por Miguel Albuquerque, alcançou 2.063 votos, num universo de 2.098 votantes, estando inscritos 2.497 militantes para este ato eleitoral”, diz o secretário-geral, José Prada, citado no documento.

“Mais uma vez, os nossos militantes compareceram em força nestas Internas, reiterando a sua confiança na liderança do Presidente Miguel Albuquerque à frente do PSD/Madeira e dando provas de que o nosso partido está unido, mobilizado e focado em ultrapassar, com sucesso, os desafios que se avizinham, num trabalho que será sempre a favor da Madeira e de todos os madeirenses”, declara o dirigente social-democrata madeirense.