Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Negociação na Ásia antecipa novo disparo na cotação do petróleo
- Irão promete "retaliar em breve" e fala em "violação de cessar-fogo" depois de EUA apreenderem navio de carga
- Empresa francesa diz que um dos seus navios foi atingido pelo Irão
- Agência noticiosa do Irão contraria Trump e diz que navio conseguiu contornar bloqueio dos EUA
- Parlamento iraniano desenha proposta para gerir Estreito de Ormuz e restringir circulação de países "hostis"
- EUA atingiram e confiscaram navio iraniano que tentou passar pelo Golfo de Omã, diz Trump
- Irão rejeita participar em segunda ronda de negociações com os Estados Unidos
- Ao lado de Milei, Netanyahu diz que guerra contra "tirania do Irão" não acabou
- Irão não planeia enviar delegação ao Paquistão enquanto EUA bloquearem os seus portos
- O que aconteceu até agora
- Irão ainda não decidiu se vai enviar delegação a Islamabad. Mas fontes dizem à CNN que iranianos irão chegar terça-feira
- Trump diz que irá "rebentar com o país todo" se Irão não aceitar o acordo de paz
- Trump corrige: JD Vance não irá, afinal, liderar comitiva dos EUA no Paquistão
- Militares israelitas têm ordens para usar "força total" no Líbano caso sejam ameaçados
- "Acabou-se o senhor bonzinho!". Trump ameaça Irão de que irá "rebentar com todas as centrais energéticas e pontes" no país
- Trump acusa Irão de "violação grave do cessar-fogo" mas acredita que "acordo de paz vai ser atingido"
- Comissão Europeia vai propor maior recurso ao teletrabalho para atenuar crise energética
- Israel é um "GRANDE aliado" dos EUA, afirma Donald Trump
- Militar israelita morre no sul do Líbano após veículo passar por "armadilha" do Hezbollah
- Petróleo. Mundo já perdeu o equivalente a 11 dias sem qualquer circulação rodoviária no mundo
- "Fora da questão". Irão recusa liminarmente entregar urânio enriquecido aos EUA
- Negociações avançaram mas acordo “está longe”, diz presidente do parlamento iraniano
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a instabilidade geopolítica internacional ao longo do dia de ontem, domingo.
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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O que se passou até agora
- Os Estados Unidos apreenderam um navio iraniano no Golfo de Omã, alegando que a tripulação não acatou um aviso prévio. Esta ação resultou numa forte reação do Irão, que prometeu retaliar em breve. A apreensão do navio foi descrita pelas forças iranianas como “roubo armado e marítimo”, ampliando a tensão entre os dois países numa altura crítica das negociações.
- Donald Trump afirmou que se o Irão não aceitar um acordo de paz enfrentará consequências severas, incluindo possíveis ataques a infraestruturas importantes como centrais elétricas e pontes. As negociações decorrem com o objetivo de reabrir o Estreito de Ormuz.
- O Irão garantiu que não participará nas negociações programadas para Islamabade a partir desta segunda-feira enquanto os EUA mantiverem o bloqueio aos seus portos.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Negociação na Ásia antecipa novo disparo na cotação do petróleo
Com a escalada de tensão, marcada por declarações agressivas de Donald Trump e pela recusa do Irão em voltar a negociar, o preço do petróleo está a recuperar grande parte do que desvalorizou na sexta-feira. No arranque da negociação em Singapura, onde o mercado já abriu, os futuros do Brent saltaram mais de 7% para 96,9 dólares por barril.
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Irão promete "retaliar em breve" e fala em "violação de cessar-fogo" depois de EUA apreenderem navio de carga
O Irão reagiu à apreensão dos Estados Unidos de um dos seus navios de carga, garantindo que vai “retaliar em breve”. O que confirma, afinal, que o navio terá sido mesmo apreendido, contrariamente às informações dos meios iranianos.
O comando militar iraniano disse, numa mensagem citada pelo Times of Israel, que os Estados Unidos violaram o cessar-fogo de duas semanas que está em vigor, por terem disparado contra um dos seus navios.
A apreensão do navio, que estaria a deslocar-se da China para o Irão, representa “roubo armado e marítimo”, dizem as forças iranianas.
Trump afirmou que o Touska integra a lista de alvos de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido a um alegado histórico de atividades ilegais, informação confirmada pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, explica a Lusa.
O navio é descrito como um porta-contentores de bandeira iraniana com cerca de 275 metros de comprimento.
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Empresa francesa diz que um dos seus navios foi atingido pelo Irão
A empresa de navegação francesa CMA CGM diz que um dos seus barcos foi atingido por “tiros de aviso” no Estreito de Ormuz, este sábado (dia em que o estreito chegou a estar aberto, mas voltou a ser fechado pelo Irão), escreve o Times of Israel.
Os danos terão sido ligeiros. O Presidente dos EUA, Donald Trump, já tinha dito que o Irão teria atingido embarcações francesas e britânicas. A Organização Marítima Internacional também tinha confirmado que um navio de bandeira francesa tinha estado envolvido.
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Agência noticiosa do Irão contraria Trump e diz que navio conseguiu contornar bloqueio dos EUA
A agência estatal iraniana Fars está a transmitir uma informação que contradiz os Estados Unidos, garantindo que um navio “gigante” conseguiu contornar o bloqueio norte-americano e entrar nas águas do Irão, cita a Sky News.
Esta informação surge depois de Donald Trump ter vindo dizer que os Estados Unidos atacaram e apreenderam um navio iraniano que estava a tentar passar pelo Golfo de Omã.
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"Ormuz pertence ao mundo, deve ser devolvido ao mundo", apela ministro dos Emirados
O governo dos Emirados Árabes Unidos exigiu a restituição do estreito de Ormuz, considerando que o bloqueio daquela passagem marítima prendeu quase 600 milhões de barris de petróleo, subindo os preços.
O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, que também é diretor-geral da empresa energética ADNOC, afirmou que o encerramento desta via marítima por parte do Irão gerou uma “pressão crescente” sobre o gás natural liquefeito (GNL), o combustível de aviação, os fertilizantes e outros bens essenciais para a economia mundial.
“Por cada barril que falta, as contas aumentam para as pessoas comuns em todo o lado”, afirmou Al Jaber numa declaração no seu perfil da rede social X, onde sublinhou que “a economia global não pode dar-se ao luxo de mais incertezas”.
“Ormuz pertence ao mundo, deve ser devolvido ao mundo, exatamente como estava”, argumentou.
Nas declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a EFE, o governante disse também que “o estreito não pode funcionar sob ameaça”, depois de qualificar explicitamente a cobrança pela passagem segura como “um sistema de extorsão”.
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Tui diz que dois navios de cruzeiro atravessaram o Estreito de Ormuz
A operadora turística alemã Tui confirmou que dois dos seus navios de cruzeiros conseguiram navegar com sucesso através do Estreito de Ormuz.
Os navios Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 dirigem-se agora ao mar Mediterrâneo, indica o site da companhia citado pela BBC. Sem indicar quando é que foi feita a navegação e se os passageiros estavam a bordo, a Tui indica que a operação foi o resultado de uma coordenação relevante de aprovações por parte de autoridade de forma controlada e com consideração pela situação de segurança.
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Parlamento iraniano desenha proposta para gerir Estreito de Ormuz e restringir circulação de países "hostis"
O presidente do comité de construção do parlamento iraniano, Mohammadreza Rezaei-Kouchi, anunciou na televisão pública do país que os deputados estão a trabalhar numa proposta para a gestão do Estreito de Ormuz que “em breve se tornará lei”.
Segundo Rezaei-Kouchi, citado pela BBC, a proposta inclui normas como: a proibição total de passagem de carga associada a Israel; países “hostis” ao Irão só poderão circular caso o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano aprove; e países “hostis que causaram danos” ao Irão durante a guerra só poderão passar quando “compensarem” o país.
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EUA atingiram e confiscaram navio iraniano que tentou passar pelo Golfo de Omã, diz Trump
Os Estados Unidos atacaram e confiscaram este domingo um navio de carga de bandeira iraniana que “pesava quase tanto como um porta-aviões” e que terá tentado contornar o bloqueio que os norte-americanos estão a impor no Golfo de Omã, perto do Estreito de Ormuz.
“Não lhe correu bem”, escreveu Donald Trump na sua conta na Truth Social, garantindo que os norte-americanos tentaram dar um “aviso justo” e que a tripulação iraniana “não quis ouvir”. “Por isso, o nosso navio da Marinha parou-os, abrindo um buraco na casa das máquinas”, disse o Presidente dos EUA, explicando que o navio já estava sob sanções antes e está agora na posse das suas tropas, que estão a inspecioná-lo.
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Israel reocupa colonato na Cisjordânia evacuado em 2005
Israel começou a realojar o colonato de Sa-Nur, na Cisjordânia ocupada, que tinha sido evacuado em 2005, com um ministro a reiterar a sua oposição à criação de um Estado palestiniano.
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Vídeo mostra dois agentes a fugirem de ataque a tiro em Kiev. Chefe da polícia demite-se
Agentes foram filmados a correr depois de ouvir disparos, que mataram seis pessoas. Chefe considerou conduta “indigna” e Zelensky anunciou investigação ao caso.
Vídeo mostra dois agentes a fugirem de ataque a tiro em Kiev. Chefe da polícia demite-se
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"Por favor tirem-nos daqui". Há 20 mil marinheiros retidos devido ao fecho do Estreito de Ormuz
Marinheiros de várias nacionalidades transmitem “pânico” e pedem para ser retirados de navios perto do quais caem mísseis e drones. Há relatos de que a comida começa a faltar em alguns casos.
“Por favor tirem-nos daqui”. Há 20 mil marinheiros retidos devido ao fecho do Estreito de Ormuz
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Irão rejeita participar em segunda ronda de negociações com os Estados Unidos
Agora é mesmo oficial: depois de várias ameaças neste sentido durante o dia, o Irão rejeitou participar numa segunda ronda de negociações com os Estados Unidos, noticia a agência estatal iraniana IRNA.
Segundo diz a agência, citada pela Sky News, o Irão atribui esta decisão às “exigências excessivas de Washington, expectativas irrealistas, mudanças constantes de posição, contradições repetidas, e o bloqueio naval que se mantém”.
O vice-presidente dos EUA, JD Vance, fazia parte da delegação que chegaria esta segunda-feira ao Paquistão para participar nas negociações.
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Ao lado de Milei, Netanyahu diz que guerra contra "tirania do Irão" não acabou
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra no Irão não acabou e que Israel e os EUA estão a “travar a batalha da civilização contra a barbárie”.
Numa conferência de imprensa ao lado do Presidente argentino, Javier Milei, Netanyahu disse que está a batalhar com os EUA contra a “grande tirania do Irão, que aterroriza o mundo, procura a nossa destruição, procura derrotar os EUA e a civilização Ocidental como a conhecemos”.
“Sempre que Milei vem a Israel, é logo antes de algo muito importante acontecer”, gracejou. A última visita, nota o Haaretz, foi a 12 de junho do ano passado, horas antes de Israel ter atacado o Irão.
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Espanha vai propor à União Europeia que rompa acordo com Israel
Espanha vai propor na terça-feira à União Europeia que rompa o acordo de associação com Israel, devido às “violações de direitos humanos” do Governo de Benjamin Netanyahu, anunciou Pedro Sánchez.
Espanha vai propor à União Europeia que rompa acordo com Israel
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Irão não planeia enviar delegação ao Paquistão enquanto EUA bloquearem os seus portos
O Irão não planeia enviar uma delegação para a nova ronda de negociações com os Estados Unidos no Paquistão, enquanto o bloqueio marítimo imposto por Washington contra os portos iranianos se mantiver em vigor, avança a agência Tasnim.
Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Tasnim, controlada pela Guarda Revolucionária iraniana, “não haverá negociações enquanto o bloqueio marítimo dos EUA contra os portos iranianos continuar”.
A agência sublinhou, no entanto, que a troca de mensagens entre o Irão e os Estados Unidos através da mediação paquistanesa continuou nos últimos dias, após a primeira ronda de negociações realizada no passado fim de semana em Islamabad, que terminou sem acordo — segundo Teerão — devido às exigências e ambições do lado norte-americano.
Esta informação surge depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, te dito este domingo que negociadores norte-americanos estarão na segunda-feira no Paquistão para encetar conversações com o Irão, de acordo com uma publicação nas suas redes sociais.
“Os meus representantes irão para Islamabade, no Paquistão – estarão lá amanhã [segunda-feira] à noite, para negociações”, pode ler-se numa publicação de Donald Trump na sua rede social, Truth Social.
Segundo a mesma publicação, os Estados Unidos proporão “um acordo bastante justo e razoável”. “Espero que aceitem porque, se não o fizerem, os Estados Unidos vão arrasar todas as centrais elétricas e pontes no Irão”, ameaçou o líder norte-americano.
A Casa Branca anunciou entretanto que o vice-presidente americano, JD Vance, vai liderar a delegação dos Estados Unidos nas negociações com o Irão no Paquistão.
O Irão denunciou este domingo que o cerco marítimo dos EUA é “ilegal” e “delituoso”.
A acusação sucede após Teerão ter voltado a impor, no sábado, “controlo rigoroso” no Estreito de Ormuz, impedindo a passagem de navios em resposta ao bloqueio norte-americano, apenas um dia depois de anunciar a reabertura desta via, por onde passa 20% do petróleo mundial.
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O que aconteceu até agora
- Donald Trump tem adotado uma posição firme nas negociações de paz com o Irão, afirmando que o país enfrenta a sua “última oportunidade” para aceitar um acordo. Caso contrário, os EUA poderão atacar infraestruturas como centrais energéticas e pontes. A pressão está a ser exercida para que o Irão reabra o Estreito de Ormuz e assegure que não enriquecerá urânio, numa tentativa de evitar repetir erros do passado associados ao acordo nuclear de 2015.
- As negociações de paz entre o Irão e os EUA, lideradas pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, avançaram em Islamabad, mas um acordo definitivo ainda parece distante. O Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, destaca que ainda há muitas divergências a resolver, embora tenha ocorrido algum progresso. O cessar-fogo atual é fruto de pedidos dos EUA, segundo fontes iranianas.
- A situação tensa entre o Irão e os EUA é evidenciada pela decisão das forças armadas iranianas de impedir que dois petroleiros atravessassem o Estreito de Ormuz, algo que complica ainda mais o cenário da crise energética global. Esta movimentação estratégica deixa claro que o Irão procura aumentar a pressão económica sobre os EUA.
- Simultaneamente, a União Europeia está a preparar medidas para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, incluindo a promoção do teletrabalho e o incentivo ao uso de transportes públicos. Estas propostas visam aliviar o impacto do aumento dos preços da energia e acelerar a transição para energias limpas, num esforço para mitigar a crise energética exacerbada pela instabilidade geopolítica atual.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Trump é "um negociador criativo". Secretário da Energia dos EUA confiante em relação às negociações com Irão
O secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou que um acordo com o Irão poderá estar próximo, indicando que as negociações decorrem melhor do que sugerem as declarações públicas.
Em entrevista à Fox News, o responsável disse que Donald Trump é “um negociador criativo”, que recorre à pressão e à incerteza como ferramentas, mostrando-se otimista quanto a um desfecho positivo do conflito.
Wright acrescentou que a retoma do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz poderá demorar algum tempo, mas não deverá ser um processo prolongado assim que a via seja reaberta.
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PCP alerta que “escalada agressiva” dos EUA pode levar a “confrontação catastrófica”
O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, alertou hoje que se a “escalada agressiva” dos EUA a nível global não for contrariada, levará a uma “confrontação catastrófica”, numa intervenção na qual se solidarizou com Cuba.
Estes avisos foram deixados por Paulo Raimundo durante uma conferência intitulada “No centenário de Fidel Castro: Cuba, a revolução e o mundo”, que decorreu na Voz do Operário, em Lisboa.
Paulo Raimundo salientou que “as principais dificuldades atravessadas pela economia cubana resultam de um criminoso e ilegal bloqueio imposto pelos EUA”, que se intensificou em janeiro quando a administração Trump aplicou um bloqueio energético àquele país.
O secretário-geral comunista realçou que “o imperialismo norte-americano procura impedir a entrada de combustíveis em Cuba e vai mais longe”, proclamando “indecentes declarações no sentido de dominar o país”.
Atitudes que se inserem numa mais vasta escalada agressiva do imperialismo a nível planetário, que a não ser contrariada, conduzirá o mundo a uma confrontação de catastróficas proporções”, alertou o comunista.
Para Raimundo, esta escalada “liderada pelos EUA” procura “desesperadamente responder à decadência da sociedade capitalista norte-americana e ao declínio da influência dos EUA no plano mundial”, criticando a agressão ao Irão, Líbano, ou o “genocídio do povo palestiniano”, em “aliança com Israel”, bem como a detenção do ex-chefe de Estado venezuelano Nicolás Maduro.