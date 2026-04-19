O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, alertou hoje que se a “escalada agressiva” dos EUA a nível global não for contrariada, levará a uma “confrontação catastrófica”, numa intervenção na qual se solidarizou com Cuba.

Estes avisos foram deixados por Paulo Raimundo durante uma conferência intitulada “No centenário de Fidel Castro: Cuba, a revolução e o mundo”, que decorreu na Voz do Operário, em Lisboa.

Paulo Raimundo salientou que “as principais dificuldades atravessadas pela economia cubana resultam de um criminoso e ilegal bloqueio imposto pelos EUA”, que se intensificou em janeiro quando a administração Trump aplicou um bloqueio energético àquele país.

O secretário-geral comunista realçou que “o imperialismo norte-americano procura impedir a entrada de combustíveis em Cuba e vai mais longe”, proclamando “indecentes declarações no sentido de dominar o país”.

Atitudes que se inserem numa mais vasta escalada agressiva do imperialismo a nível planetário, que a não ser contrariada, conduzirá o mundo a uma confrontação de catastróficas proporções”, alertou o comunista.

Para Raimundo, esta escalada “liderada pelos EUA” procura “desesperadamente responder à decadência da sociedade capitalista norte-americana e ao declínio da influência dos EUA no plano mundial”, criticando a agressão ao Irão, Líbano, ou o “genocídio do povo palestiniano”, em “aliança com Israel”, bem como a detenção do ex-chefe de Estado venezuelano Nicolás Maduro.