Espanha vai propor na terça-feira à União Europeia que rompa o acordo de associação com Israel, devido às “violações de direitos humanos” do Governo de Benjamin Netanyahu, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

“Aquele Governo que viola o direito internacional – e portanto viola os princípios e valores da União Europeia – não pode ser parceiro da União Europeia. É simples”, afirmou o chefe de Governo espanhol, no município de Gibraleón, província de Huelva, durante a pré-campanha das eleições regionais da Andaluzia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se na terça-feira em Bruxelas (Bélgica) para analisar a guerra no Médio Oriente e, segundo a agência de notícias espanhola EFE, Pedro Sánchez pediu a todos que apoiem a proposta de Espanha.

O acordo de associação entre a União Europeia e Israel entrou em vigor no ano 2000 e inclui uma cláusula relativa ao respeito pelos direitos humanos. A primeira-ministra italiana suspendeu o acordo de defesa do país com Israel.

Espanha colocou pela primeira vez em causa o acordo em fevereiro de 2024, na altura devido à ofensiva israelita na Faixa da Gaza na sequência do ataque do grupo islamita Hamas em 07 de outubro de 2023, e desde então tem endurecido a posição, em particular a partir do início na guerra no Líbano, após a ofensiva israelo-americana contra o Irão, ocorrida em 28 de fevereiro de 2026.