Fala agora Carlos Moedas, que devolve os elogios a Isabel Ayuso. “És um exemplo para mim e para todos que estão aqui. Temos ‘ganas’ de liberdade”, começa o social-democrata.

“Lisboa tem hoje uma escolha entre o socialismo que se associou a uma extrema-esquerda radical ou escolher quem tem provas dadas que fez e sabe fazer”, diz Moedas.

“Durante 14 anos, os socialistas não governaram para os lisboetas. Os socialistas governaram-se com soberba. Mostrámos que Lisboa não estava condenada a ser de um partido. Conseguimos devolver Lisboa aos lisboetas. [Mas] os socialistas continuam a pensar que são os donos disto tudo”, atira o presidente da Câmara de Lisboa.

“Acreditam que em criou problemas durante 14 anos aliado agora ao Bloco de Esquerda vai agora revolvê-los? Acreditam que quem criou o problema do lixo vai agora resolver? Acreditam que quem é o responsável pela crise na habitação vai agora resolver? Acreditam mesmo que aqueles que participaram em manifestações contra a polícia, vão trabalhar por mais segurança em Lisboa? Ninguém acredita! Os lisboetas não acreditam.”

Sempre muito aplaudido, o social-democrata volta a atirar contra a a adversária, Alexandra Leitão. “O programa deste bloco das esquerdas é simples: mais impostos, mais lixo, menos casas, mais ocupas e menos saúde.”

“Os lisboetas não merecem voltar atrás. Dia 12 de outubro não podemos falhar aos lisboetas. Temos todos que ir votar. A escolha está aí: moderação ou socialismo radical? Crescimento ou retrocesso? Confio nas ganas dos lisboetas”, despede-se Moedas.