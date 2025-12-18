Encontro de Trump com Netanyahu: "Ele provavelmente virá ver-me à Florida"

Histórico de atualizações
1 de 1

  • Entrada em destaque

    00:11
    Observador

    O que se passou até agora

    • Donald Trump confirmou a possibilidade de se encontrar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Florida, apesar de a Casa Branca ainda não ter formalmente agendado o encontro. Este evento estaria inicialmente previsto para 29 de dezembro, porém essa data não foi confirmada oficialmente.
    • Após um ataque terrorista em Bondi Beach, Sydney, que resultou em 15 mortes, o Estado Islâmico, através do seu canal no Telegram, descreveu o incidente como uma “fonte de orgulho”, mas não reivindicou responsabilidade direta pelo ataque. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, comprometeu-se a reprimir o ódio e a radicalização, prometendo tomar medidas contra pregadores extremistas e revisar vistos de pessoas que instigam o ódio.
    • O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel se posiciona como uma “superpotência” mais forte do que nunca, sublinhando que acordos e paz são alcançados com nações poderosas, e destacou o crescente poder de Israel durante a inauguração de um novo sistema de metro em Telavive.
    • Em Paris, delegações de França, Arábia Saudita e Estados Unidos reuniram-se com o chefe do exército libanês para discutir meios de facilitar o desarmamento do Hezbollah. O objetivo é prevenir uma guerra no Líbano, criando condições mais robustas para a identificação e desarmamento do grupo e evitar uma escalada de tensão com Israel.

  • Entrada em destaque

    07:40
    António Moura dos Santos

    Fica por aqui a cobertura do conflito israelo-palestiniano desta quinta-feira. Iremos acompanhar tudo o que de novo se passa esta sexta-feira neste novo liveblog.

    Estados Unidos atacam posições do ISIS na Síria. Trump diz que é resposta “ao assassinato cruel de bravos patriotas americanos na Síria”

    Fique connosco!

  • Entrada em destaque

    20:29
    Inês André Figueiredo

    Encontro de Trump com Netanyahu: "Ele provavelmente virá ver-me à Florida"

    Donald Trump confirma que a Casa Branca ainda não “marcou formalmente” um encontro com o primeiro-ministro israelita, mas revelou que Benjamin Netanyahu gostaria de o ver, apontando que deveria acontecer na Florida na próxima semana.

    “Não marcámos formalmente, mas ele gostaria de me ver”, referiu Trump depois de ser questionado sobre se o encontro será no resort Mar-a-Lago, em Palm Beach “Ele provavelmente virá ver-me à Florida”, realçou.

    Recorde-se que, há mais de uma semana, o gabinete de Netanyahu revelou aos jornalistas que o encontro aconteceria no dia 29 de Dezembro, porém a Casa Branca nunca o confirmou.

  • Entrada em destaque

    15:18
    Marina Ferreira

    Estado Islâmico diz que ataque em Bondi Beach foi "fonte de orgulho"

    O grupo Estado Islâmico afirma que o ataque terrorista contra uma reunião de Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, foi uma “fonte de orgulho”. A declaração surge num artigo publicado no canal Telegram do ISIS.

    Como refere o Times of Israel, o grupo não reivindica explicitamente a responsabilidade pelo ataque de domingo, no qual dois homens armados mataram 15 pessoas e feriram várias dezenas.

  • Entrada em destaque

    12:18
    Manuel Nobre Monteiro

    Israel é uma "superpotência" e "está mais forte do que nunca", diz Netanyahu

    O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou, esta quinta-feira, durante uma inauguração do sistema de metro em Telavive, que Israel é uma “superpotência” e “está mais forte do que nunca”.

    “Os acordos são feitos com os [países] fortes. A paz é feita com os [países] fortes”, sublinhou o líder israelita citado pelo Times of Israel.

  • Entrada em destaque

    11:48
    Manuel Nobre Monteiro

    Quatro feridos em ataque israelita no sul do Líbano

    Quatro pessoas ficaram feridas num ataque aéreo lançado esta quinta-feira pelas forças israelitas em Taybeh, no sul do Líbano, noticia o Haaretz.

    De acordo com as fontes citadas pelo jornal, o ataque atingiu um carro e foi realizado por um drone.

  • Entrada em destaque

    11:15
    Manuel Nobre Monteiro

    Ataque aéreo mata "terrorista" que cruzou a linha amarela que divide a Faixa de Gaza, relatam as IDF

    As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) levaram a cabo, esta quinta-feira, um ataque que matou um “terrorista” que cruzou a linha amarela que divide o território palestiniano controlado por Israel e pelo Hamas, relatou o exército na rede social X.

    “Imediatamente após a identificação, a Força Aérea, sob a direção das tropas, eliminou o terrorista para neutralizar a ameaça”, pode ler-se na mensagem divulgada.

  • Entrada em destaque

    11:03
    Manuel Nobre Monteiro

    Delegações francesa, saudita e norte-americana reunidas em Paris com chefe do exército libanês para discutirem desarmamento do Hezbollah

    As delegações francesa, saudita e norte-americana realizam esta quinta-feira, em Paris, negociações com o chefe do exército libanês com o objetivo de finalizar um mecanismo que permita o desarmamento do Hezbollah, noticia a agência Reuters, que cita vários diplomatas.

    O objetivo do encontro é “trocar ideias” sobre como evitar a guerra no Líbano, criando condições mais robustas para identificar, apoiar e verificar o processo de desarmamento do grupo e dissuadir Israel de uma escalada.

    Os Estados Unidos serão representados pela diplomata Morgan Ortagus e a conselheira para o Médio Oriente do Presidente francês Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre, liderará a delegação francesa.

    Apesar do cessar-fogo acordado entre os dois países, em 27 de novembro de 2024, Israel continua a atacar o Líbano com bombardeamentos que alega serem dirigidos contra membros do grupo xiita Hezbollah ou infraestruturas pertencentes ao movimento.

  • Entrada em destaque

    10:39
    Marina Ferreira

    Primeiro-ministro israelita vai liderar equipa do Governo para determinar âmbito da comissão de inquérito ao 7 de outubro

    O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai liderar a equipa ministerial que vai determinar o âmbito da polémica comissão de inquérito liderada pelo governo israelita sobre o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, segundo relatos da imprensa hebraica.

    De acordo com o Times of Israel, a equipa ministerial vai reunir-se pela primeira vez na próxima segunda-feira.

  • Entrada em destaque

    07:47
    Marina Ferreira

    Mau tempo em Gaza piora condições de palestinianos deslocados. Teto de uma casa desabou

    As tempestades de inverno estão a piorar as condições para centenas de milhares de palestinianos deslocados em Gaza, com várias agências humanitárias no local a alertar continuamente para as restrições israelitas que impedem que a ajuda humanitária chegue às pessoas que dela necessitam.

    No campo de refugiados de Shati, na cidade de Gaza, o telhado de uma casa danificada pela guerra desabou durante uma tempestade, informaram as equipas de resgate na quarta-feira. Seis palestinianos, incluindo duas crianças, foram resgatados com vida dos escombros.

    Antes, o Ministério da Saúde de Gaza tinha informado que um bebé palestiniano de duas semanas morreu de frio.

  • Entrada em destaque

    07:20
    Marina Ferreira

    Primeiro-ministro australiano promete combater "ódio, divisão e radicalização" após ataque em Bondi Beach

    O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, promete reprimir o “ódio, a divisão e a radicalização” depois de terroristas terem aberto fogo num evento judaico em Sydney, matando 15 pessoas e ferindo muitas outras.

    “Precisamos de fazer mais para combater este flagelo maligno, muito mais”, garantiu o governante numa conferência de imprensa na quarta-feira, prometendo perseguir pregadores extremistas e cancelar os vistos de pessoas que espalham o ódio.

  • Entrada em destaque

    07:17
    Marina Ferreira

    Bom dia,

    Vamos continuar a acompanhar todas as atualizações do conflito israelo-palestiniano durante esta quinta-feira. Para ver ou rever tudo o que se passou ontem, pode ainda aceder a este liveblog.

    União Europeia vai agir para prevenir radicalização e antissemitismo, garante Von der Leyen

    Fique connosco!

1 de 1