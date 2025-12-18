Encontro de Trump com Netanyahu: "Ele provavelmente virá ver-me à Florida"

Donald Trump confirma que a Casa Branca ainda não “marcou formalmente” um encontro com o primeiro-ministro israelita, mas revelou que Benjamin Netanyahu gostaria de o ver, apontando que deveria acontecer na Florida na próxima semana.

“Não marcámos formalmente, mas ele gostaria de me ver”, referiu Trump depois de ser questionado sobre se o encontro será no resort Mar-a-Lago, em Palm Beach “Ele provavelmente virá ver-me à Florida”, realçou.

Recorde-se que, há mais de uma semana, o gabinete de Netanyahu revelou aos jornalistas que o encontro aconteceria no dia 29 de Dezembro, porém a Casa Branca nunca o confirmou.