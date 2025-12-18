Momentos-chave
- Encontro de Trump com Netanyahu: "Ele provavelmente virá ver-me à Florida"
- Estado Islâmico diz que ataque em Bondi Beach foi "fonte de orgulho"
- Israel é uma "superpotência" e "está mais forte do que nunca", diz Netanyahu
- Quatro feridos em ataque israelita no sul do Líbano
- Ataque aéreo mata "terrorista" que cruzou a linha amarela que divide a Faixa de Gaza, relatam as IDF
- Delegações francesa, saudita e norte-americana reunidas em Paris com chefe do exército libanês para discutirem desarmamento do Hezbollah
- Primeiro-ministro israelita vai liderar equipa do Governo para determinar âmbito da comissão de inquérito ao 7 de outubro
- Mau tempo em Gaza piora condições de palestinianos deslocados. Teto de uma casa desabou
- Primeiro-ministro australiano promete combater "ódio, divisão e radicalização" após ataque em Bondi Beach
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Donald Trump confirmou a possibilidade de se encontrar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Florida, apesar de a Casa Branca ainda não ter formalmente agendado o encontro. Este evento estaria inicialmente previsto para 29 de dezembro, porém essa data não foi confirmada oficialmente.
- Após um ataque terrorista em Bondi Beach, Sydney, que resultou em 15 mortes, o Estado Islâmico, através do seu canal no Telegram, descreveu o incidente como uma “fonte de orgulho”, mas não reivindicou responsabilidade direta pelo ataque. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, comprometeu-se a reprimir o ódio e a radicalização, prometendo tomar medidas contra pregadores extremistas e revisar vistos de pessoas que instigam o ódio.
- O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel se posiciona como uma “superpotência” mais forte do que nunca, sublinhando que acordos e paz são alcançados com nações poderosas, e destacou o crescente poder de Israel durante a inauguração de um novo sistema de metro em Telavive.
- Em Paris, delegações de França, Arábia Saudita e Estados Unidos reuniram-se com o chefe do exército libanês para discutir meios de facilitar o desarmamento do Hezbollah. O objetivo é prevenir uma guerra no Líbano, criando condições mais robustas para a identificação e desarmamento do grupo e evitar uma escalada de tensão com Israel.
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Fica por aqui a cobertura do conflito israelo-palestiniano desta quinta-feira. Iremos acompanhar tudo o que de novo se passa esta sexta-feira neste novo liveblog.
Estados Unidos atacam posições do ISIS na Síria. Trump diz que é resposta “ao assassinato cruel de bravos patriotas americanos na Síria”
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Encontro de Trump com Netanyahu: "Ele provavelmente virá ver-me à Florida"
Donald Trump confirma que a Casa Branca ainda não “marcou formalmente” um encontro com o primeiro-ministro israelita, mas revelou que Benjamin Netanyahu gostaria de o ver, apontando que deveria acontecer na Florida na próxima semana.
“Não marcámos formalmente, mas ele gostaria de me ver”, referiu Trump depois de ser questionado sobre se o encontro será no resort Mar-a-Lago, em Palm Beach “Ele provavelmente virá ver-me à Florida”, realçou.
Recorde-se que, há mais de uma semana, o gabinete de Netanyahu revelou aos jornalistas que o encontro aconteceria no dia 29 de Dezembro, porém a Casa Branca nunca o confirmou.
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Estado Islâmico diz que ataque em Bondi Beach foi "fonte de orgulho"
O grupo Estado Islâmico afirma que o ataque terrorista contra uma reunião de Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney, foi uma “fonte de orgulho”. A declaração surge num artigo publicado no canal Telegram do ISIS.
Como refere o Times of Israel, o grupo não reivindica explicitamente a responsabilidade pelo ataque de domingo, no qual dois homens armados mataram 15 pessoas e feriram várias dezenas.
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Israel é uma "superpotência" e "está mais forte do que nunca", diz Netanyahu
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou, esta quinta-feira, durante uma inauguração do sistema de metro em Telavive, que Israel é uma “superpotência” e “está mais forte do que nunca”.
“Os acordos são feitos com os [países] fortes. A paz é feita com os [países] fortes”, sublinhou o líder israelita citado pelo Times of Israel.
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Quatro feridos em ataque israelita no sul do Líbano
Quatro pessoas ficaram feridas num ataque aéreo lançado esta quinta-feira pelas forças israelitas em Taybeh, no sul do Líbano, noticia o Haaretz.
De acordo com as fontes citadas pelo jornal, o ataque atingiu um carro e foi realizado por um drone.
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Ataque aéreo mata "terrorista" que cruzou a linha amarela que divide a Faixa de Gaza, relatam as IDF
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) levaram a cabo, esta quinta-feira, um ataque que matou um “terrorista” que cruzou a linha amarela que divide o território palestiniano controlado por Israel e pelo Hamas, relatou o exército na rede social X.
מוקדם יותר היום , כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.
מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 18, 2025
“Imediatamente após a identificação, a Força Aérea, sob a direção das tropas, eliminou o terrorista para neutralizar a ameaça”, pode ler-se na mensagem divulgada.
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Delegações francesa, saudita e norte-americana reunidas em Paris com chefe do exército libanês para discutirem desarmamento do Hezbollah
As delegações francesa, saudita e norte-americana realizam esta quinta-feira, em Paris, negociações com o chefe do exército libanês com o objetivo de finalizar um mecanismo que permita o desarmamento do Hezbollah, noticia a agência Reuters, que cita vários diplomatas.
O objetivo do encontro é “trocar ideias” sobre como evitar a guerra no Líbano, criando condições mais robustas para identificar, apoiar e verificar o processo de desarmamento do grupo e dissuadir Israel de uma escalada.
Os Estados Unidos serão representados pela diplomata Morgan Ortagus e a conselheira para o Médio Oriente do Presidente francês Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre, liderará a delegação francesa.
Apesar do cessar-fogo acordado entre os dois países, em 27 de novembro de 2024, Israel continua a atacar o Líbano com bombardeamentos que alega serem dirigidos contra membros do grupo xiita Hezbollah ou infraestruturas pertencentes ao movimento.
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Primeiro-ministro israelita vai liderar equipa do Governo para determinar âmbito da comissão de inquérito ao 7 de outubro
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai liderar a equipa ministerial que vai determinar o âmbito da polémica comissão de inquérito liderada pelo governo israelita sobre o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, segundo relatos da imprensa hebraica.
De acordo com o Times of Israel, a equipa ministerial vai reunir-se pela primeira vez na próxima segunda-feira.
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Mau tempo em Gaza piora condições de palestinianos deslocados. Teto de uma casa desabou
As tempestades de inverno estão a piorar as condições para centenas de milhares de palestinianos deslocados em Gaza, com várias agências humanitárias no local a alertar continuamente para as restrições israelitas que impedem que a ajuda humanitária chegue às pessoas que dela necessitam.
No campo de refugiados de Shati, na cidade de Gaza, o telhado de uma casa danificada pela guerra desabou durante uma tempestade, informaram as equipas de resgate na quarta-feira. Seis palestinianos, incluindo duas crianças, foram resgatados com vida dos escombros.
Antes, o Ministério da Saúde de Gaza tinha informado que um bebé palestiniano de duas semanas morreu de frio.
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Primeiro-ministro australiano promete combater "ódio, divisão e radicalização" após ataque em Bondi Beach
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, promete reprimir o “ódio, a divisão e a radicalização” depois de terroristas terem aberto fogo num evento judaico em Sydney, matando 15 pessoas e ferindo muitas outras.
“Precisamos de fazer mais para combater este flagelo maligno, muito mais”, garantiu o governante numa conferência de imprensa na quarta-feira, prometendo perseguir pregadores extremistas e cancelar os vistos de pessoas que espalham o ódio.
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Bom dia,
Vamos continuar a acompanhar todas as atualizações do conflito israelo-palestiniano durante esta quinta-feira. Para ver ou rever tudo o que se passou ontem, pode ainda aceder a este liveblog.
União Europeia vai agir para prevenir radicalização e antissemitismo, garante Von der Leyen
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