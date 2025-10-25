Histórico de atualizações
1 de 1

  • Entrada em destaque

    23:55
    Observador

    O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano?

    • O Presidente norte-americano, Donald Trump, estabeleceu um prazo de 48 horas para que o Hamas entregue os corpos de reféns mortos, alertando para possíveis ações de vários países contra o grupo islâmico se não forem cumpridos os prazos. Esta declaração foi feita através da plataforma Truth Social, sublinhando a necessidade de uma rápida resolução da situação.
    • Durante uma escala técnica no Qatar a caminho da cimeira da ASEAN na Malásia, Donald Trump encontrou-se com o emir Tamim bin Hamad al-Thani. No encontro, destacaram-se os laços entre os Estados Unidos e o Qatar, considerando o país um importante aliado no contexto do Médio Oriente, sobretudo no que se refere às mediações relacionadas com o conflito israelo-palestiniano.
    • As Forças de Defesa de Israel (IDF) reivindicaram ataques específicos tanto em Gaza como no Líbano, tendo morto um comandante da tropa de elite do Hezbollah e um membro do grupo da Jihad Islâmica. As IDF têm priorizado a eliminação de ameaças imediatas e a destruição de túneis do Hamas, após o ministro da Defesa ter afirmado que 60% dessas infraestruturas ainda existem.
    • Após uma visita oficial a Israel, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, manteve conversas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmando os laços entre os dois países. Ambos os líderes discutiram a continuidade da parceria em tempos de desafio e o compromisso permanente dos EUA com a segurança de Israel.

  • Entrada em destaque

    23:57
    José Carlos Duarte

    Milão proíbe entrada do presidente da Associação Palestiniana de Itália na cidade por um ano: "Incitação à violência"

    Líder da Associação Palestiniana em Itália chegou a Milão para participar numa manifestação pró-Palestina na cidade, mas recebeu uma ordem de expulsão. É “ato de agressão”, critica Mohammad Hannoun.

    Milão proíbe entrada do presidente da Associação Palestiniana de Itália na cidade por um ano: “Incitação à violência”

  • Entrada em destaque

    21:46
    José Carlos Duarte

    Trump dá prazo de 48 horas ao Hamas para entregar mais corpos de reféns

    O Presidente norte-americano, Donald Trump, pressionou hoje o Hamas a entregar os corpos dos reféns “rapidamente”.

    Na Truth Social, Donald Trump ameaçou que vários países podem “agir” contra o Hamas.

    “Alguns corpos são difíceis de localizar, mas outros podem ser entregues agora e, por alguma razão, eles não são”, disse Donald Trump.

    Donald Trump estipulou depois um prazo: “Veremos o que eles fazem nas próximas 48 horas. Estou a observar muito de perto”.

  • Entrada em destaque

    20:19
    José Carlos Duarte

    Após partir de Israel, Rubio falou ao telefone com Netanyahu

    Após ter estado de visita oficial a Israel, o secretário de Estado, Marco Rubio, esteve ao telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes discutiram os “desfechos da visita e reafirmaram a parceira duradoura entre Israel e os Estados Unidos”.

    No X, a conta do gabinete do primeiro-ministro israelita disse que Benjamin Netanyahu agradeceu a Marco Rubio o “apoio duradouro e o compromisso de fortalecer a aliança entre os Estados e Israel durante estes tempos desafiantes”.

    “O primeiro-ministro demonstrou a sua apreciação pela visita produtiva do secretário e desejou que haja mais visitas a Israel no futuro”, lê-se nas publicações no X.

  • Entrada em destaque

    20:16
    José Carlos Duarte

    Líderes das milícias anti-Hamas em Gaza não querem envolvimento turco ou qatari na governação do enclave

    Os líderes das milícias anti-Hamas sob o controlo israelita da Faixa de Gaza assinalaram ao canal 12 israelita que se opõem a que tropas turcas e qataris integrem as forças de manutenção de paz no enclave palestiniano.

    Estas milícias recordam que o Qatar e a Turquia “apoiam e protegem o Hamas”. “O Hamas trouxe destruição a Israel e à Faixa de Gaza”, argumentou um desses líderes ao canal 12, ressalvando, contudo, que vê com bons olhos todas as outras partes que os queiram “ajudar contra o Hamas”.

  • Entrada em destaque

    20:03
    José Carlos Duarte

    Trump adianta que Qatar pode integrar forças de manutenção de paz em Gaza, que estarão no terreno "num curto espaço de tempo"

    O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, manifestou-se positivo sobre a possibilidade de o cessar-fogo em Gaza perdurar.

    “O Hamas sabe as consequências. Não será difícil de destruir. Eles deram-nos a sua palavra. Se não, sofrem grandes problemas”, avisou o líder norte-americano.

    Questionado sobre a coligação de países que enviarão forças de manutenção de paz para a Gaza, Donald Trump assegurou que estarão no terreno “num curto período de tempo”.

    Donald Trump adiantou também que o Qatar poderá fazer parte dessa força de manutenção de paz, após se ter reunido com o emir do país, Tamim bin Hamad al-Thani.

  • Entrada em destaque

    19:21
    José Carlos Duarte

    A caminho da Malásia, Trump encontra-se com emir do Qatar: "O que fizemos é incrível: paz no Médio Oriente"

    O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a caminho da cimeira da ASEAN — que ocorre na Malásia. A meio da viagem, para reabastecer o Air Force One, o líder dos Estados Unidos da América (EUA) encontrou-se com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

    Em declarações aos jornalistas, a bordo do Air Force One, no Qatar, Donald Trump elogiou o emir: “É um dos grandes políticos do mundo. Amamos todos os aspetos do país. Amamos e respeitamos”.

    “Ele é meu amigo, amigo do mundo. O que fizemos foi incrível — paz no Médio Oriente”, destacou Donald Trump, dizendo ser uma “honra” receber o emir no avião.

    O Qatar é um “grande aliado” para os Estados Unidos, salientou o Presidente dos Estados Unidos.

  • Entrada em destaque

    19:07
    José Carlos Duarte

    Netanyahu aprovou equipa de resgate egípcia em Gaza para tentar recuperar corpos de reféns

    O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu luz verde a que entrasse uma equipa de resgate egípcia hoje na Faixa de Gaza para tentar recuperar corpos de reféns.

    Ao Times of Israel, o gabinete do primeiro-ministro diz que há vários veículos a localizar e tentar recuperar os corpos.

    O Hamas e Israel já forneceram ao Egito as informações que têm à sua disposição.

  • Entrada em destaque

    18:43
    José Carlos Duarte

    Israel reivindica autoria de ataque em Nuseirat. Atingiu "terrorista da Jihad" islâmica

    As Forças de Defesa de Israel (IDF) reivindicaram a autoria do ataque em Nuseirat, que resultou num morto e várias pessoas feridas.

    No X, as IDF afirmaram que “mataram um terrorista da organização da Jihad islâmica”, que estava a “planear um ataque iminente contra as tropas das IDF”.

    Nuseirat não faz parte da região que Israel controla em Gaza. Mesmo assim, as IDF asseguram que vão “continuar a agir para eliminar qualquer ameaça imediata”.

  • Entrada em destaque

    18:36
    José Carlos Duarte

    Várias pessoas feridas numa explosão de carro no centro de Gaza

    Órgãos de comunicação sociais palestinianos estão a noticiar que várias pessoas ficaram feridas em Nuseirat, na Faixa de Gaza, após uma explosão de um carro. Israel ainda não reivindicou o ataque.

  • Entrada em destaque

    18:10
    José Carlos Duarte

    Ministro da Defesa de Israel confirma que 60% dos túneis do Hamas ainda existem e estipula "tarefa central": "Destrui-los"

    O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou que cerca de 60% dos túneis da Faixa de Gaza ainda existem e concedeu uma “tarefa central” para as Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês): destruí-los.

    No X, o governante afirmou que “desmilitarizar Gaza passa por destruir os túneis de terror do Hamas, além de desarmar o Hamas”. Estes objetivos estratégicos “são os mais importantes para alcançar a vitória em Gaza”.

    Ainda assim, o ministro ressalvou que a “missão moral mais urgente” continua a ser o “regresso de todos os reféns vivos e mortos”. “Faremos tudo para garantir essa missão sagrada e crítica.”

    Entretanto, Israel Katz anunciou que “deu instruções às IDF” para “priorizar a destruição dos túneis como tarefa central na zona amarela atualmente sob o nosso controlo, ao mesmo tempo que se protege soldados e comunidades”.

    “Isto está a ser feito em paralelo com as discussões” que Israel está a encetar com representantes dos Estados Unidos, como o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth.

    Nestas discussões, realçou Israel Katz, o Estado judaico está enfatizar a “importância deste assunto”, assim como a necessidade de implementar o plano do Presidente Trump.

    Israel e os Estados Unidos têm de “arranjar uma maneira de desmantelar e destruir todos os túneis terroristas no restante território “.

  • Entrada em destaque

    16:59
    José Carlos Duarte

    Israel reivindica ataque de drone que matou comandante do Hezbollah no Líbano

    As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que levaram a cabo um ataque com o recurso a drones, no sul do Líbano, que levou à morte do comandante de uma tropa de elite do Hezbollah, a Radwan Force.

    O militar, segundo o Times of Israel, chama-se Zayn al-Abidin Hussein Fatouni e era comandante da unidade de mísseis anti-tanque na Radwan Force.

    Israel acusava o homem de estar envolvido em “restaurar as infraestruturas” do Hezbollah no sul do Líbano. “Constituía uma violação dos entendimentos entre Israel e o Líbano.”

  • Entrada em destaque

    15:23
    Edgar Caetano

    Israel prepara-se para receber mais dois corpos de reféns ainda hoje, mas não é certo

    As autoridades israelitas preparam-se para receber mais dois corpos de reféns ainda hoje, mas não é certo que isso irá acontecer.

    A notícia foi avançada por órgãos de comunicação social como o The Times of Israel, que acrescenta que não houve ainda confirmação oficial por parte do Hamas.

    Ontem houve, aliás, especulações no mesmo sentido – de que poderiam ser entregues cadáveres até ao final do dia – mas isso acabou por não se confirmar.

    Restam, ainda, 13 corpos de reféns mortos em Gaza.

  • Entrada em destaque

    14:23
    Edgar Caetano

    Trump vai fazer escala no Qatar para reabastecer avião, a caminho da Malásia, e irá encontrar-se com o emir

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai reunir-se com o emir do Qatar e o primeiro-ministro do país durante uma breve escala técnica do Air Force One em Doha, a caminho da Malásia, onde participará numa cimeira regional, informou esta sexta-feira a Casa Branca.

    De acordo com a mesma fonte, o secretário de Estado, Marco Rubio, irá acompanhará Trump durante o encontro no Qatar. Esta é uma reunião que acontece num contexto de crescente coordenação diplomática entre Washington e Doha, que tem desempenhado um papel central em diversas mediações regionais, incluindo o conflito no Médio Oriente.

  • Entrada em destaque

    11:51
    Edgar Caetano

    Israel está a perder paciência com Hamas. Mas EUA estão a evitar que Telavive aplique sanções

    Os EUA estão a impedir que Israel aplique novas sanções ao Hamas, numa altura em que o grupo islâmico continua sem devolver todos os corpos dos reféns mortos, avança a televisão pública Kan.

    Segundo as fontes citadas pela Kan, está a aumentar a impaciência em Jerusalém perante a ausência de progressos — o Hamas não entregou mais corpos desde terça-feira, apesar de Israel considerar que o grupo tem meios para o fazer.

    As mesmas fontes indicam que a sucessão de visitas de altos responsáveis norte-americanos a Israel tem servido como sinal para evitar qualquer ação que possa pôr em risco o cessar-fogo. Em paralelo, Washington estará a pressionar o Egito e o Qatar, que atuam como mediadores, para forçarem o Hamas a cumprir os compromissos assumidos.

    Estima-se que ainda estejam na posse do Hamas 13 corpos, face aos 28 que havia no momento do cessar-fogo.

  • Entrada em destaque

    09:50
    Edgar Caetano

    "Bem-vindos ao Hotel Hamas". Presos palestinianos libertados estão alojados em resort de luxo no Cairo

    Bem-vindos ao Hotel Hamas“, titula neste sábado o britânico Daily Mail, noticiando que cerca de 150 prisioneiros palestinianos libertados no âmbito do acordo de cessar-fogo estão alojados num hotel de luxo no Cairo, capital do Egito.

    Trata-se, segundo o Daily Mail, de um hotel de cinco estrelas que pertence à cadeia Marriot – o Renaissance Cairo Mirage City Hotel. No mesmo hotel, estão centenas de outros hóspedes – a maioria que não fazem ideia de que estão a partilhar o espaço com ex-prisioneiros que, em alguns casos, tiveram postos de comando no Hamas.

    Os jornalistas do Daily Mail compraram estadias no hotel, sem revelar que eram membros da imprensa, e fotografaram vários ex-prisioneiros a circular no hotel e a tomar pequeno-almoço. A informação que existe é que os homens foram colocados naquele hotel mas serão, nos próximos dias, transferidos para outros resorts turísticos no Qatar, na Turquia e na Tunisia.

    Leia mais aqui:

    “Bem-vindos ao Hotel Hamas”. Mais de 150 jihadistas libertados alojados em hotel de luxo no Cairo

  • Entrada em destaque

    09:50
    Edgar Caetano

    Bom dia.

    Vamos concentrar neste artigo liveblog todas as últimas notícias relacionadas com o conflito no Médio Oriente, ao longo deste sábado.

    Israel diz que Hamas consegue devolver 10 dos 13 corpos de reféns que ainda estão por recuperar

    Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sexta-feira, que terminou com a informação de que o ministro da Defesa israelita disse a JD Vance que 60% dos túneis do Hamas ainda não tinham sido destruídos.

    Muito obrigado por nos acompanhar.

1 de 1