O Presidente norte-americano, Donald Trump, pressionou hoje o Hamas a entregar os corpos dos reféns “rapidamente”.

Na Truth Social, Donald Trump ameaçou que vários países podem “agir” contra o Hamas.

“Alguns corpos são difíceis de localizar, mas outros podem ser entregues agora e, por alguma razão, eles não são”, disse Donald Trump.

Donald Trump estipulou depois um prazo: “Veremos o que eles fazem nas próximas 48 horas. Estou a observar muito de perto”.