Momentos-chave
- O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano?
- Trump dá prazo de 48 horas ao Hamas para entregar mais corpos de reféns
- Após partir de Israel, Rubio falou ao telefone com Netanyahu
- Líderes das milícias anti-Hamas em Gaza não querem envolvimento turco ou qatari na governação do enclave
- Trump adianta que Qatar pode integrar forças de manutenção de paz em Gaza, que estarão no terreno "num curto espaço de tempo"
- A caminho da Malásia, Trump encontra-se com emir do Qatar: "O que fizemos é incrível: paz no Médio Oriente"
- Israel reivindica autoria de ataque em Nuseirat. Atingiu "terrorista da Jihad" islâmica
- Várias pessoas feridas numa explosão de carro no centro de Gaza
- Ministro da Defesa de Israel confirma que 60% dos túneis do Hamas ainda existem e estipula "tarefa central": "Destrui-los"
- Israel reivindica ataque de drone que matou comandante do Hezbollah no Líbano
- Israel prepara-se para receber mais dois corpos de reféns ainda hoje, mas não é certo
- Israel está a perder paciência com Hamas. Mas EUA estão a evitar que Telavive aplique sanções
- "Bem-vindos ao Hotel Hamas". Presos palestinianos libertados estão alojados em resort de luxo no Cairo
Histórico de atualizações
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O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano?
- O Presidente norte-americano, Donald Trump, estabeleceu um prazo de 48 horas para que o Hamas entregue os corpos de reféns mortos, alertando para possíveis ações de vários países contra o grupo islâmico se não forem cumpridos os prazos. Esta declaração foi feita através da plataforma Truth Social, sublinhando a necessidade de uma rápida resolução da situação.
- Durante uma escala técnica no Qatar a caminho da cimeira da ASEAN na Malásia, Donald Trump encontrou-se com o emir Tamim bin Hamad al-Thani. No encontro, destacaram-se os laços entre os Estados Unidos e o Qatar, considerando o país um importante aliado no contexto do Médio Oriente, sobretudo no que se refere às mediações relacionadas com o conflito israelo-palestiniano.
- As Forças de Defesa de Israel (IDF) reivindicaram ataques específicos tanto em Gaza como no Líbano, tendo morto um comandante da tropa de elite do Hezbollah e um membro do grupo da Jihad Islâmica. As IDF têm priorizado a eliminação de ameaças imediatas e a destruição de túneis do Hamas, após o ministro da Defesa ter afirmado que 60% dessas infraestruturas ainda existem.
- Após uma visita oficial a Israel, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, manteve conversas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmando os laços entre os dois países. Ambos os líderes discutiram a continuidade da parceria em tempos de desafio e o compromisso permanente dos EUA com a segurança de Israel.
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Milão proíbe entrada do presidente da Associação Palestiniana de Itália na cidade por um ano: "Incitação à violência"
Líder da Associação Palestiniana em Itália chegou a Milão para participar numa manifestação pró-Palestina na cidade, mas recebeu uma ordem de expulsão. É “ato de agressão”, critica Mohammad Hannoun.
Milão proíbe entrada do presidente da Associação Palestiniana de Itália na cidade por um ano: “Incitação à violência”
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Trump dá prazo de 48 horas ao Hamas para entregar mais corpos de reféns
O Presidente norte-americano, Donald Trump, pressionou hoje o Hamas a entregar os corpos dos reféns “rapidamente”.
Na Truth Social, Donald Trump ameaçou que vários países podem “agir” contra o Hamas.
“Alguns corpos são difíceis de localizar, mas outros podem ser entregues agora e, por alguma razão, eles não são”, disse Donald Trump.
Donald Trump estipulou depois um prazo: “Veremos o que eles fazem nas próximas 48 horas. Estou a observar muito de perto”.
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Após partir de Israel, Rubio falou ao telefone com Netanyahu
Após ter estado de visita oficial a Israel, o secretário de Estado, Marco Rubio, esteve ao telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes discutiram os “desfechos da visita e reafirmaram a parceira duradoura entre Israel e os Estados Unidos”.
No X, a conta do gabinete do primeiro-ministro israelita disse que Benjamin Netanyahu agradeceu a Marco Rubio o “apoio duradouro e o compromisso de fortalecer a aliança entre os Estados e Israel durante estes tempos desafiantes”.
“O primeiro-ministro demonstrou a sua apreciação pela visita produtiva do secretário e desejou que haja mais visitas a Israel no futuro”, lê-se nas publicações no X.
The Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu and The Secretary of State Marco Rubio held a concluding phone call at the end of @SecRubio's visit to Israel.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 25, 2025
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Líderes das milícias anti-Hamas em Gaza não querem envolvimento turco ou qatari na governação do enclave
Os líderes das milícias anti-Hamas sob o controlo israelita da Faixa de Gaza assinalaram ao canal 12 israelita que se opõem a que tropas turcas e qataris integrem as forças de manutenção de paz no enclave palestiniano.
Estas milícias recordam que o Qatar e a Turquia “apoiam e protegem o Hamas”. “O Hamas trouxe destruição a Israel e à Faixa de Gaza”, argumentou um desses líderes ao canal 12, ressalvando, contudo, que vê com bons olhos todas as outras partes que os queiram “ajudar contra o Hamas”.
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Trump adianta que Qatar pode integrar forças de manutenção de paz em Gaza, que estarão no terreno "num curto espaço de tempo"
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, manifestou-se positivo sobre a possibilidade de o cessar-fogo em Gaza perdurar.
“O Hamas sabe as consequências. Não será difícil de destruir. Eles deram-nos a sua palavra. Se não, sofrem grandes problemas”, avisou o líder norte-americano.
Questionado sobre a coligação de países que enviarão forças de manutenção de paz para a Gaza, Donald Trump assegurou que estarão no terreno “num curto período de tempo”.
Donald Trump adiantou também que o Qatar poderá fazer parte dessa força de manutenção de paz, após se ter reunido com o emir do país, Tamim bin Hamad al-Thani.
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A caminho da Malásia, Trump encontra-se com emir do Qatar: "O que fizemos é incrível: paz no Médio Oriente"
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a caminho da cimeira da ASEAN — que ocorre na Malásia. A meio da viagem, para reabastecer o Air Force One, o líder dos Estados Unidos da América (EUA) encontrou-se com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.
.@POTUS welcomes the Emir and Prime Minister of Qatar aboard Air Force One while refueling at Al-Udeid Air Base:
"The Emir is one of the great rulers of the world… and the Prime Minister has been my friend… What we've done is incredible—peace in the Middle East." pic.twitter.com/B4VOxW7Dgs
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 25, 2025
Em declarações aos jornalistas, a bordo do Air Force One, no Qatar, Donald Trump elogiou o emir: “É um dos grandes políticos do mundo. Amamos todos os aspetos do país. Amamos e respeitamos”.
“Ele é meu amigo, amigo do mundo. O que fizemos foi incrível — paz no Médio Oriente”, destacou Donald Trump, dizendo ser uma “honra” receber o emir no avião.
O Qatar é um “grande aliado” para os Estados Unidos, salientou o Presidente dos Estados Unidos.
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Netanyahu aprovou equipa de resgate egípcia em Gaza para tentar recuperar corpos de reféns
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu luz verde a que entrasse uma equipa de resgate egípcia hoje na Faixa de Gaza para tentar recuperar corpos de reféns.
Ao Times of Israel, o gabinete do primeiro-ministro diz que há vários veículos a localizar e tentar recuperar os corpos.
O Hamas e Israel já forneceram ao Egito as informações que têm à sua disposição.
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Israel reivindica autoria de ataque em Nuseirat. Atingiu "terrorista da Jihad" islâmica
As Forças de Defesa de Israel (IDF) reivindicaram a autoria do ataque em Nuseirat, que resultou num morto e várias pessoas feridas.
⭕️ Tsahal a mené une frappe précise dans la zone de Nuseirat, au centre de Gaza, visant un terroriste de l’organisation du Jihad islamique qui prévoyait de mener une attaque imminente contre les troupes de Tsahal.
Les troupes de Tsahal du Commandement Sud sont déployées dans la…
— Tsahal (@Tsahal_IDF) October 25, 2025
No X, as IDF afirmaram que “mataram um terrorista da organização da Jihad islâmica”, que estava a “planear um ataque iminente contra as tropas das IDF”.
Nuseirat não faz parte da região que Israel controla em Gaza. Mesmo assim, as IDF asseguram que vão “continuar a agir para eliminar qualquer ameaça imediata”.
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Várias pessoas feridas numa explosão de carro no centro de Gaza
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Ministro da Defesa de Israel confirma que 60% dos túneis do Hamas ainda existem e estipula "tarefa central": "Destrui-los"
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou que cerca de 60% dos túneis da Faixa de Gaza ainda existem e concedeu uma “tarefa central” para as Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês): destruí-los.
פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה.
המשימה הערכית הדחופה ביותר היא כמובן השבת כל החטופים החללים הביתה ונעשה הכל כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת.
משימת העל האסטרטגית למימוש הניצחון…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 25, 2025
No X, o governante afirmou que “desmilitarizar Gaza passa por destruir os túneis de terror do Hamas, além de desarmar o Hamas”. Estes objetivos estratégicos “são os mais importantes para alcançar a vitória em Gaza”.
Ainda assim, o ministro ressalvou que a “missão moral mais urgente” continua a ser o “regresso de todos os reféns vivos e mortos”. “Faremos tudo para garantir essa missão sagrada e crítica.”
Entretanto, Israel Katz anunciou que “deu instruções às IDF” para “priorizar a destruição dos túneis como tarefa central na zona amarela atualmente sob o nosso controlo, ao mesmo tempo que se protege soldados e comunidades”.
“Isto está a ser feito em paralelo com as discussões” que Israel está a encetar com representantes dos Estados Unidos, como o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth.
Nestas discussões, realçou Israel Katz, o Estado judaico está enfatizar a “importância deste assunto”, assim como a necessidade de implementar o plano do Presidente Trump.
Israel e os Estados Unidos têm de “arranjar uma maneira de desmantelar e destruir todos os túneis terroristas no restante território “.
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Israel reivindica ataque de drone que matou comandante do Hezbollah no Líbano
As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que levaram a cabo um ataque com o recurso a drones, no sul do Líbano, que levou à morte do comandante de uma tropa de elite do Hezbollah, a Radwan Force.
O militar, segundo o Times of Israel, chama-se Zayn al-Abidin Hussein Fatouni e era comandante da unidade de mísseis anti-tanque na Radwan Force.
Israel acusava o homem de estar envolvido em “restaurar as infraestruturas” do Hezbollah no sul do Líbano. “Constituía uma violação dos entendimentos entre Israel e o Líbano.”
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Israel prepara-se para receber mais dois corpos de reféns ainda hoje, mas não é certo
As autoridades israelitas preparam-se para receber mais dois corpos de reféns ainda hoje, mas não é certo que isso irá acontecer.
A notícia foi avançada por órgãos de comunicação social como o The Times of Israel, que acrescenta que não houve ainda confirmação oficial por parte do Hamas.
Ontem houve, aliás, especulações no mesmo sentido – de que poderiam ser entregues cadáveres até ao final do dia – mas isso acabou por não se confirmar.
Restam, ainda, 13 corpos de reféns mortos em Gaza.
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Trump vai fazer escala no Qatar para reabastecer avião, a caminho da Malásia, e irá encontrar-se com o emir
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai reunir-se com o emir do Qatar e o primeiro-ministro do país durante uma breve escala técnica do Air Force One em Doha, a caminho da Malásia, onde participará numa cimeira regional, informou esta sexta-feira a Casa Branca.
De acordo com a mesma fonte, o secretário de Estado, Marco Rubio, irá acompanhará Trump durante o encontro no Qatar. Esta é uma reunião que acontece num contexto de crescente coordenação diplomática entre Washington e Doha, que tem desempenhado um papel central em diversas mediações regionais, incluindo o conflito no Médio Oriente.
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Israel está a perder paciência com Hamas. Mas EUA estão a evitar que Telavive aplique sanções
Os EUA estão a impedir que Israel aplique novas sanções ao Hamas, numa altura em que o grupo islâmico continua sem devolver todos os corpos dos reféns mortos, avança a televisão pública Kan.
Segundo as fontes citadas pela Kan, está a aumentar a impaciência em Jerusalém perante a ausência de progressos — o Hamas não entregou mais corpos desde terça-feira, apesar de Israel considerar que o grupo tem meios para o fazer.
As mesmas fontes indicam que a sucessão de visitas de altos responsáveis norte-americanos a Israel tem servido como sinal para evitar qualquer ação que possa pôr em risco o cessar-fogo. Em paralelo, Washington estará a pressionar o Egito e o Qatar, que atuam como mediadores, para forçarem o Hamas a cumprir os compromissos assumidos.
Estima-se que ainda estejam na posse do Hamas 13 corpos, face aos 28 que havia no momento do cessar-fogo.
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"Bem-vindos ao Hotel Hamas". Presos palestinianos libertados estão alojados em resort de luxo no Cairo
“Bem-vindos ao Hotel Hamas“, titula neste sábado o britânico Daily Mail, noticiando que cerca de 150 prisioneiros palestinianos libertados no âmbito do acordo de cessar-fogo estão alojados num hotel de luxo no Cairo, capital do Egito.
Trata-se, segundo o Daily Mail, de um hotel de cinco estrelas que pertence à cadeia Marriot – o Renaissance Cairo Mirage City Hotel. No mesmo hotel, estão centenas de outros hóspedes – a maioria que não fazem ideia de que estão a partilhar o espaço com ex-prisioneiros que, em alguns casos, tiveram postos de comando no Hamas.
Os jornalistas do Daily Mail compraram estadias no hotel, sem revelar que eram membros da imprensa, e fotografaram vários ex-prisioneiros a circular no hotel e a tomar pequeno-almoço. A informação que existe é que os homens foram colocados naquele hotel mas serão, nos próximos dias, transferidos para outros resorts turísticos no Qatar, na Turquia e na Tunisia.
“Bem-vindos ao Hotel Hamas”. Mais de 150 jihadistas libertados alojados em hotel de luxo no Cairo
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Bom dia.
Vamos concentrar neste artigo liveblog todas as últimas notícias relacionadas com o conflito no Médio Oriente, ao longo deste sábado.
Israel diz que Hamas consegue devolver 10 dos 13 corpos de reféns que ainda estão por recuperar
Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sexta-feira, que terminou com a informação de que o ministro da Defesa israelita disse a JD Vance que 60% dos túneis do Hamas ainda não tinham sido destruídos.
Muito obrigado por nos acompanhar.