Ministro da Defesa israelita disse a JD Vance que 60% dos túneis do Hamas ainda não tinham sido destruídos

O Secretário de Estado dos EUA está em Israel para acompanhar de perto todo o trabalho que tem sido feito e a forma como está a correr a implementação do cessar-fogo, disse numa conferência de imprensa.

Considerando esta uma “missão histórica”, Marco Rubio salientou que há “muitos motivos para estar orgulhoso” dos primeiros dias de implementação do acordo.

“A viagem que vamos ter de fazer para atingir todas as coisas que queremos atingir não vai ser linear, vai ter muitos altos e baixos. Mas temos muitas razões para estar otimistas”, disse, acrescentando que se têm registado “muitos progressos”.

E logo destacou “a manutenção do atual acordo de cessar-fogo”, algo que “envolve duas coisas: cessar os conflitos que possam surgir no terreno”, apesar de ser necessário que “o mundo saiba que continua a haver um grupo terrorista além da linha amarela” que marca a retirada do Hamas, disse.

E salientou depois a necessidade de coordenar as ações de ajuda humanitária principalmente na zona onde o Hamas ainda se mantém. Isto “envolve coordenar todas estas diferentes organizações de todo o mundo e grupos de caridade”, detalhou.

O Secretário de Estado dos EUA apontou ainda a criação de uma Força de Estabilização Internacional, “que irá unir todos os países que queiram trazer recursos e pessoal” para Gaza.

“Este é um plano a longo prazo” que só pode ser alcançado se o cessar-fogo não for “interrompido”, sublinhou Rubio.

É preciso “garantir que o cessar-fogo se mantém, que as pessoas têm o sustento alimentar que precisam e criar as condições para que a Força de Estabilização possa entrar”.

“Não há nação que tenha contribuído mais para ajudar Israel e a sua segurança”, garantiu depois em resposta a perguntas. E acrescentou que segurança passa por “ter uma Gaza que não seja uma organização terrorista”.

“Estamos comprometidos em fazer com que isto funcione. Não há plano B”, afirmou.