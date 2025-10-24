Ministro da Defesa israelita disse a JD Vance que 60% dos túneis do Hamas ainda não tinham sido destruídos

Momentos-chave
- O que aconteceu até agora?
- Israel diz ter atacado sul do Líbano e morto um membro do Hezbollah
- EUA têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir adesão ao cessar-fogo
- Rubio disse que a UNRWA se tornou uma "subsidiária do Hamas". Agência da ONU garante ser "fundamental" para Gaza
- Israel diz ter matado comandante do Hezbollah no sul do Líbano
- Palestinianos libertados por Israel exilados no Egipto
- Qatar afirma que sucesso do cessar-fogo em Gaza é uma “responsabilidade coletiva”
- "Se Hamas recusar desmilitarização, será forçado a isso", diz Marco Rubio
- Acordo de cessar-fogo em Gaza tem de funcionar. "Não há plano B", diz Marco Rubio
- Israel ataca Líbano com drones. Morreram pelo menos duas pessoas
- Refém libertado pelo Hamas Alon Ohel já teve alta
- Israel prepara-se para receber os corpos de mais dois reféns, diz fonte próxima
- Turquia diz que EUA (e outros países) têm de fazer mais pressão junto de Israel para que cumpra acordo de cessar-fogo
- Ataque de Israel a campo de refugiados faz pelo menos um morto: uma criança
- ONU apela à entrada de mais camiões de ajuda humanitária em Gaza
- Israel diz a JD Vance que Hamas consegue recuperar 10 dos 13 corpos de reféns em falta
Histórico de atualizações
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O que aconteceu até agora?
- O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, informou ao vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que 60% dos túneis do Hamas em Gaza ainda não foram destruídos pelas forças israelitas. Este dado sublinha uma significativa presença tática da organização na região, mesmo após os ataques e esforços de desmantelamento.
- As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter eliminado Abbas Hassan Karky, um comandante do Hezbollah responsável pela logística, durante um ataque no sul do Líbano. Este incidente demonstra o contínuo envolvimento militar de Israel na região e a sua determinação em enfraquecer as capacidades do Hezbollah que, segundo as autoridades israelitas, tem tentado reconstruir as suas infraestruturas de combate.
- O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, destacou a importância de uma força internacional de estabilização para Gaza que inclua apenas países com os quais Israel se sinta confortável. Esta medida faz parte de um esforço mais amplo para garantir a segurança e a recuperação da região, após a implementação do cessar-fogo, um processo que exige coordenação eficaz das entidades internacionais e dos grupos de caridade.
- Drones das forças norte-americanas têm sido utilizados para vigiar a adesão ao cessar-fogo entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza, com o consentimento do governo israelita. Este recurso tecnológico tem como objetivo assegurar o cumprimento dos acordos alcançados através da intervenção dos Estados Unidos, representando uma vigilância contínua sobre as atividades na região.
[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com o conflito no Médio Oriente ao longo do dia de ontem, sexta-feira.
Mais de 150 presos palestinianos alojados em hotel de cinco estrelas no Cairo
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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Israel diz ter atacado sul do Líbano e morto um membro do Hezbollah
Na rede social X, as IDF disseram que mataram Abbas Hassan Karky, comandante de logística de uma base do Hezbollah, num ataque à cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.
“Abbas liderou esforços recentes para reconstruir as capacidades de combate do Hezbollah: gerir a transferência e o armazenamento de armas e ajudar no restabelecimento da infraestrutura terrorista que havia sido desmantelada durante a guerra, a sul do rio Litani”, alegaram as IDF.
????ELIMINATED: Abbas Hassan Karky, the logistics commander of Hezbollah’s Southern Front headquarters, was struck & eliminated in the Nabatieh area of southern Lebanon.
Abbas led recent efforts to rebuild Hezbollah’s combat capabilities: Managing the transfer and storage of… pic.twitter.com/stBt9FFzZK
— Israel Defense Forces (@IDF) October 24, 2025
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EUA têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir adesão ao cessar-fogo
As forças armadas norte-americanas têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir a adesão do Hamas e de Israel ao cessar-fogo acordado com a intervenção dos Estados Unidos, noticiou o New York Times, citando fontes no exército norte-americano e israelita.
Os drones têm sido usados para vigiar a atividade no terreno na Faixa de Gaza, explicam, tendo o consentimento de Israel para o fazer, segundo dois militares israelitas.
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1.5 milhões de pessoas em Gaza precisam de "assistência de emergência em matéria de abrigo", avisou a OIM
1,5 milhões de pessoas em Gaza precisam de “assistência de emergência em matéria de abrigo”, avisou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) em comunicado.
“As necessidades de abrigo continuam graves, com cerca de 90% da população deslocada”, afirmou a organização no comunicado.
“As pessoas em Gaza sofreram perdas inimagináveis”, disse a diretora-geral da organização, Amy Pope, sublinhando que essas pessoas “precisam de ajuda que chegue até elas de forma rápida e segura, por todas as vias e pontos de entrada possíveis”.
“Um abrigo não é um luxo; é o que permite às famílias descansar, manter-se aquecidas e começar a reconstruir as suas vidas. Sem ele, a recuperação não pode começar. Todas as pessoas merecem viver em segurança e dignidade, e a ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, medicamentos e abrigo, deve poder chegar a todos, em todos os lugares”, acrescentou.
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Ministro da Defesa israelita disse a JD Vance que 60% dos túneis do Hamas ainda não tinham sido destruídos
O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, terá dito ao vice-presidente dos EUA, JD Vance, que 60% dos túneis do Hamas em Gaza ainda não tinham destruídos pelas forças armadas israelitas, avança o Channel 12 israelita.
A conversa entre ambos terá decorrido durante a viagem de Vance a Israel esta semana.
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Hamas e Fatah concordam com entrega de Gaza a tecnocratas
Movimentos palestinianos, incluindo o Hamas e a Fatah, concordaram hoje, através de uma declaração conjunta, com a entrega temporária da Faixa de Gaza a um comité independente de tecnocratas, no seguimento do cessar-fogo alcançado no território.
De acordo com o documento publicado no ‘site’ do Hamas, os grupos palestinianos participantes nas discussões, realizadas no Cairo, concordaram com a criação de um “comité palestiniano temporário composto por habitantes tecnocratas independentes”, que será responsável pela “gestão das condições básicas de vida [do enclave] e dos serviços”.
Os grupos palestinianos concordaram também com uma estratégia nacional que visa “revitalizar a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como a única representante legítima do povo palestiniano”, à qual não pertence o Hamas, o grupo islamita que controla desde 2007 as autoridades da Faixa de Gaza.
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Rubio diz que futura "força internacional de estabilização" tem de incluir países com os quais "Israel está confortável"
O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que a futura “força internacional de estabilização” para Gaza tem de incluir “países com os quais Israel está comfortável”, citado pelo Times of Israel após ser questionado sobre se a Turquia podia fazer parte dessa força.
“Ainda não formámos essa força, portanto ainda há trabalho a fazer”, acrescentou, sublinhando que “há muitos países que estão a expressar interesse neste momento”, sem elaborar.
“Não quero entrar em detalhes sobre quem está a ser vetado, quem não está a ser autorizado. Obviamente, todos os membros desta força têm de ser pessoas com capacidade e vontade, mas também pessoas com quem todos se sintam à vontade, incluindo Israel”, disse ainda.
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Porta-voz do Hamas diz que estão a entrar num "diálogo nacional" com todas as forças, incluindo a Autoridade Palestiniana
O porta-voz do Hamas, Bazem Qassem, disse que o Hamas estava a entrar num “diálogo nacional palestiniano de “corações abertos e mãos estendidas a todas as forças palestinianas”.
Entre estas forças, disse no Telegram do Hamas citado pela Al Jazeera, encontra-se Autoridade Palestiniana, rival do grupo desde 2006 e que o porta-voz diz agora que não pode “ser ignorada”.
“Este é um momento para o consenso nacional e para priorizar o interesse nacional em detrimento de interesses partidários limitados”, acrescentou o representante.
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Rubio disse que a UNRWA se tornou uma "subsidiária do Hamas". Agência da ONU garante ser "fundamental" para Gaza
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusou a UNRWA, agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, de se ter tornado “uma subsidiária do Hamas”.
Depois de sublinhar o trabalho humanitário de organizações não governamentais como a Samaritan’s Purse, Rubio disse que os EUA estavam dispostos” a trabalhar com outras agências da ONU como o Programa Alimentar Mundial.
BREAKING: Secretary of State Marco Rubio announced that UNRWA will have no role in aid distribution in Gaza, naming other groups that will.
“Not UNRWA, UNRWA became a subsidiary of Hamas.”
Source: Israeli Channel 11 pic.twitter.com/tlWsNFbWXr
— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 24, 2025
“Estamos dispostos a trabalhar com eles se conseguirem fazer com que funcione. Mas não com a UNRWA. A UNRWA tornou-se uma subsidiária do Hamas”, acusou o secretário, garantindo que a agência “não terá qualquer papel” na entrega de ajuda humanitária a Gaza durante o cessar-fogo.
Entretanto, a UNRWA já reagiu na rede social X, lembrando que o Tribunal Internacional de Justiça “reconheceu que nenhuma outra organização pode substituir o papel da UNRWA de apoiar o povo de Gaza”.
“A presença da UNRWA continua a ser vital para satisfazer as necessidades humanitárias urgentes em todo o território palestiniano ocupado”, lê-se ainda.
The International Court of Justice recognised that no organisation can replace UNRWA’s role in supporting the people of #Gaza.
UNRWA’s presence remains vital to meeting urgent humanitarian needs across the occupied Palestinian territory. pic.twitter.com/YOSNRFaRw2
— UNRWA (@UNRWA) October 24, 2025
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Israel diz ter matado comandante do Hezbollah no sul do Líbano
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) diz ter matado um membro do Hezbollah na região de Nabatieh, no sul do Líbano, esta sexta-feira, escreve o Haaretz.
O combatente, Abbas Hassan Karky, era o responsável pela logística do quartel-general da Frente Sul do Hezbollah e “liderou esforços para reconstruir as capacidades de combate do Hezbollah e auxiliou no restabelecimento da infraestrutura terrorista que tinha sido desmantelada”, alegam as IDF.
E acrescentam que o combatente “nos últimos anos, ocupou vários cargos dentro da organização terrorista”.
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Palestinianos libertados por Israel exilados no Egipto
Palestinianos libertados pelas tropas israelitas em troca de reféns estão a ser exilados no Egipto, avança o Haaretz, que cita a agência AFP.
Em causa estão mais de 150 antigos prisioneiros condenados a prisão perpétua por Israel, que estão agora fechados num hotel egípcio e sob vigilância. Segundo a AFP, até ao momento o governo de Israel não emitiu qualquer declaração oficial sobre a situação.
“Nenhum país árabe nos quis acolher”, disse Abu al-Rub à agência noticiosa. O homem foi detido pelo assassinato de quatro soldados israelitas em 2006.
Segundo a AFP, a primeira vez que o Egipto recebeu prisioneiros israelitas foi em janeiro deste ano, cerca de 150 pessoas — sendo que a maioria ainda se encontra no mesmo hotel.
O porta-voz do Clube dos Prisioneiros Palestinianos, Hasan Abd Rabbo, acrescenta que os prisioneiros têm as despesas de alojamento cobertas pelo Qatar, enquanto decorrem as negociações sobre o seu realojamento — que poderá passar por destinos como Qatar, Turquia, Paquistão e Malásia.
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O que aconteceu até agora:
- O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, está a acompanhar de perto a implementação do cessar-fogo em Gaza e enfatizou que a desmilitarização do Hamas é crucial. Se o Hamas se recusar a fazê-lo, será forçado, disse, sem entrar em mais detalhes.
- O Qatar destacou que o sucesso do cessar-fogo em Gaza é uma responsabilidade coletiva e condenou a aprovação de leis pelo parlamento israelita que impõem soberania sobre a Cisjordânia, considerada uma violação do direito internacional. Um apelo à comunidade internacional foi feito para que intervenha contra tais políticas expansionistas.
- A Turquia instou os Estados Unidos e outros países a aumentarem a pressão sobre Israel para cumprir o acordo de cessar-fogo com o Hamas. Foram sugeridas medidas como sanções ou a suspensão da venda de armas a Israel.
- A ONU enfatizou a necessidade de Israel permitir a entrada de mais camiões de ajuda humanitária em Gaza, mencionando que, apesar do cessar-fogo, os 600 camiões de ajuda da ONU ainda não conseguiram entrar. Existe uma pressão para que mais pontos de travessia sejam abertos para facilitar a entrada de ajuda.
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Qatar afirma que sucesso do cessar-fogo em Gaza é uma “responsabilidade coletiva”
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou que a aplicação da primeira fase do acordo de cessar-fogo exigirá o empenho de várias partes, sublinhando que o sucesso do processo é “uma responsabilidade coletiva”.
Num comunicado apresentado pelo representante do Qatar nas Nações Unidas, Doha condenou “nos termos mais fortes” a aprovação, pelo parlamento israelita (Knesset), de dois projetos de lei que visam impor a soberania israelita sobre a Cisjordânia ocupada, em violação do direito internacional.
“O Qatar insta a comunidade internacional, em especial o Conselho de Segurança, a assumir as suas responsabilidades legais e morais e a agir de forma urgente para obrigar as autoridades de ocupação israelitas a travar os seus planos expansionistas e políticas de colonização nos territórios palestinianos ocupados”, lê-se na declaração.
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"Se Hamas recusar desmilitarização, será forçado a isso", diz Marco Rubio
Ainda na conferência de imprensa, Rubio foi questionado sobre o cumprimento dos compromissos que o Hamas assumiu.
“Não vamos parar de pressionar [o Hamas] até todos os compromissos que fizemos serem cumpridos, como a devolução dos reféns. E isso inclui a desmilitarização de Gaza. E faremos isso em conjunto com Israel”, garantiu o Secretário de Estado dos EUA.
E acrescentou: “Se o Hamas recusar a desmilitarização será uma violação do acordo. Terá de ser forçado a isso. Não vou entrar nos detalhes sobre a formo como será forçada [a desmilitarização], mas vai acontecer.”
O Secretário de Estado salientou ainda que os EUA são o país que mais tem feito para garanti que os corpos dos israelitas feitos refém pelo Hamas são devolvidos. “E vamos continuar a fazê-lo. E vai acontecer. Os corpos vão ser devolvidos”, garantiu.
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Acordo de cessar-fogo em Gaza tem de funcionar. "Não há plano B", diz Marco Rubio
O Secretário de Estado dos EUA está em Israel para acompanhar de perto todo o trabalho que tem sido feito e a forma como está a correr a implementação do cessar-fogo, disse numa conferência de imprensa.
Considerando esta uma “missão histórica”, Marco Rubio salientou que há “muitos motivos para estar orgulhoso” dos primeiros dias de implementação do acordo.
“A viagem que vamos ter de fazer para atingir todas as coisas que queremos atingir não vai ser linear, vai ter muitos altos e baixos. Mas temos muitas razões para estar otimistas”, disse, acrescentando que se têm registado “muitos progressos”.
E logo destacou “a manutenção do atual acordo de cessar-fogo”, algo que “envolve duas coisas: cessar os conflitos que possam surgir no terreno”, apesar de ser necessário que “o mundo saiba que continua a haver um grupo terrorista além da linha amarela” que marca a retirada do Hamas, disse.
E salientou depois a necessidade de coordenar as ações de ajuda humanitária principalmente na zona onde o Hamas ainda se mantém. Isto “envolve coordenar todas estas diferentes organizações de todo o mundo e grupos de caridade”, detalhou.
O Secretário de Estado dos EUA apontou ainda a criação de uma Força de Estabilização Internacional, “que irá unir todos os países que queiram trazer recursos e pessoal” para Gaza.
“Este é um plano a longo prazo” que só pode ser alcançado se o cessar-fogo não for “interrompido”, sublinhou Rubio.
É preciso “garantir que o cessar-fogo se mantém, que as pessoas têm o sustento alimentar que precisam e criar as condições para que a Força de Estabilização possa entrar”.
“Não há nação que tenha contribuído mais para ajudar Israel e a sua segurança”, garantiu depois em resposta a perguntas. E acrescentou que segurança passa por “ter uma Gaza que não seja uma organização terrorista”.
“Estamos comprometidos em fazer com que isto funcione. Não há plano B”, afirmou.
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Israel ataca Líbano com drones. Morreram pelo menos duas pessoas
Um carro foi atingido por dois drones israelitas no sul do Líbano, avançam os orgãos de comunicação do país citados pelo Times of Israel.
Pelo menos duas pessoas terão morrido.
المسيّرة الإسرائيلية استهدفت سيارة في #تول – جنوب لبنان pic.twitter.com/Cu39a4tA3U
— هنا لبنان (@thisislebnews) October 24, 2025
Até ao momento, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) não reivindicaram o ataque.
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Refém libertado pelo Hamas Alon Ohel já teve alta
Alon Ohel, pianista feito refém quando tinha 24 anos, já teve alta hospitalar, avançou a Al Jazeera.
O jovem estava internado no Hospital Beilinson, no centro do país, onde foi examinado após ser libertado no início de outubro.
Um futuro pianista, um jovem que deu um filme e o que cavou a própria sepultura. Quem são os vinte reféns libertados pelo Hamas?
Ohel vai agora iniciar um processo de reabilitação, à semelhança dos restantes reféns entretanto libertados pelo Hamas.
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Israel prepara-se para receber os corpos de mais dois reféns, diz fonte próxima
Israel está a preparar-se para receber o corpo de duas pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas, segundo fonte próxima citada pelo Haaretz.
Até ao momento ainda não houve qualquer indicação que isto pode efetivamente acontecer, mas a fonte israelita ouvida pelo Haarezt adianta que deverá acontecer hoje à noite.
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Turquia diz que EUA (e outros países) têm de fazer mais pressão junto de Israel para que cumpra acordo de cessar-fogo
A Turquia defendeu que os Estados Unidos e outros países devem fazer mais para pressionar Israel a cumprir o acordo de cessar-fogo em Gaza, lê-se no Haaretz, que cita a agência Reuters.
Segundo a Turquia, para que Israel pare de violar o acordo, têm de ser consideradas algumas hipóteses, tais como aplicar sanções a Israel ou suspender a venda de armas a este país.
Em declarações escritas, o presidente turco Tayyip Erdogan disse ainda que considera que o Hamas está a cumprir a sua parte do acordo.