Os funcionários de três hospitais iranianos relatam à BBC que os serviços estão sobrecarregados com feridos e mortos nos protestos que decorrem no Irão.

Um médico num dos hospitais em Teerão avança que viu ferimentos causados por “tiros contra as cabeças de jovens, contra os corações também”. Outro médico afirma que um hospital oftalmológico na capital recebeu tantos feridos que entrou em modo de crise.

Dois médicos que falaram à BBC referem que trataram ferimentos causados por munições reais e também por pressões de ar. Num dos casos, o hospital recebeu tanta gente que “nem sequer havia tempo para fazer as manobras de reanimação.

Os protestos da capital já se propagaram a mais de 100 cidades e províncias iranianas. Há mais de 48 horas que há um apagão na ligação do Irão à internet, impedindo as comunicações.

A BBC Persia avança que, na sexta-feira à noite, foram levados 70 corpos para o hospital Poursina, na cidade de Rasht. A morgue terá ficado com a capacidade esgotada.

Um funcionário de um hospital iraniano refere que os mortos serão sobretudo jovens, entre “os 20 e 25 anos”.