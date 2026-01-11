O secretário-geral da ONU apelou ao Irão para se “abster do uso da força desnecessária ou desproporcionada”, após se terem ultrapassado as 500 mortes em protestos no país, que começaram há duas semanas contra a gestão económica.

António Guterres “está impactado pelos relatos de violência e uso excessivo da força das autoridades iranianas contra os manifestantes”, o que resultou “em muitas mortes e muitos mais feridos nos últimos dias”, indicou o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, em comunicado.

“Todos os iranianos deveriam poder expressar as suas queixas pacificamente e sem medo. Os direitos à liberdade de expressão, de associação e de reunião pacífica, consagrados no direito internacional, devem ser plenamente respeitados e protegidos”, declarou o porta-voz.

Neste contexto, Guterres pediu “máxima moderação” às autoridades do Irão, onde não há internet nem cobertura de telemóvel há mais de 72 horas e escalaram os protestos contra a República Islâmica e o líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

“Também urge passos que permitam aceder a informação no país, incluindo o restabelecimento das comunicações”, lê-se na breve declaração da ONU.