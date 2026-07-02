Fogo em Vouzela complica-se com cinco frentes ativas e a aproximar-se de aldeias

O fogo que deflagrou na quinta-feira às 03:04 em Vouzela complicou-se, estando neste momento com cinco frentes ativas e a aproximar-se de aldeias que estão a ser “protegidas”, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo o adjunto do comando dos bombeiros voluntários de Vouzela, Pedro Mateus, as condições climatéricas, nomeadamente o vento, têm dificultado o combate ao incêndio e neste momento o fogo está com cinco frentes ativas.

Aquele responsável adiantou também que há aldeias próximas, mas que, para já, serão apenas protegidas, não sendo equacionada a retirada das populações neste momento.

O incêndio estava com duas frentes ativas a arderem com bastante intensidade cerca das 18:00, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela.

“O que mais prejudica o combate é o vento forte e as projeções”, admitiu naquela altura o comandante Francisco Lima.

Também o presidente da Câmara Municipal de Vouzela, no distrito de Viseu, salientou à agência Lusa, minutos depois, essa “preocupação com o vento muito forte e as enormes projeções” de fogo que “vão para vários sítios e muita distância”.

Carlos Oliveira disse ainda que “uma das frentes, a que está mais intensa e a gerar mais preocupação é a que está virada à zona industrial de Campia”, em Oliveira de Frades, igualmente no distrito de Viseu.

“Mas não há populações nem ninguém em risco. A outra frente está na origem do incêndio, em Cambra”, Vouzela, acrescentou Carlos Oliveira.

No local, neste momento, estão 622 operacionais e 194 viaturas.