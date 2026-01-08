Cotrim assume que “Seguro irá à segunda volta”

Henrique Gouveia e Melo discursou ao jantar, em Fafe, terra de onde é natural Marques Mendes. E começa precisamente por atacar o adversário: “Alguém nesta terra considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro, que tem ligação espírita a Sá Carneiro. Mas não precisa de fiel depositário porque mostrou em vida o que era e as pessoas retiram disso os seus ensinamentos.”

Gouveia e Melo acusa Marques Mendes de ter as prioridades de Sá Carneiro (que tinha como “primeira Portugal, a segunda o partido, a terceira o indivíduo”) completamente invertidas. O almirante diz que o candidato do PSD tem como prioridades “primeiro o indivíduo, depois o partido e só depois Portugal.”

E depois atira a Cotrim e Ventura, que diz que não se podem arrogar de serem herdeiros de Sá Carneiro: “Sá Carneiro devia ter uma grande componente social, por isso o neoliberalismo não é um herdeiro do pensamento de Sá Carneiro. Era, aliás, um verdadeiro democrata e um partido com ideias anti-democratas não é certamente o herdeiro de Sá Carneiro. “

Gouveia e Melo voltou a atirar-se à excessiva partidarização e atirou: “Este sistema tem medo de mim, porque eu digo a verdade.” O almirante diz que o que era necessário um “pacto de limpeza” na Administração Pública, onde proliferam os interesses partidários.

O candidato diz que os “partidos são importantes para a democracia, mas não podem continuar assim. Temos de mudar de vida. Temos de criar um ar mais límpido da nossa democracia”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Gouveia e Melo volta a repetir que, quando vê falhas na Saúde, lembra-se da pandemia. E destaca que os militares foram escolhidos porque eram os “mais bem preparados” e tinham o “espírito, sabíamos servir o país acima de tudo e éramos verdadeiramente independentes.” Além de que tinha as “competências necessárias para gerir o processo complexo.”

O almirante diz que não é “contra os partidos, mas contra o sistema dominado pelos partidos. A Presidência da República não é uma eleição partidária.” Disse ainda que, nos debates, “quando estava a debater, não sabia se havia mais dois ou três senhores sentados” com os adversários. Só ele estava ali sentado sozinho “sem partidos, sem partidocracia.”

Depois atira de novo a Cotrim para dizer que não começou a “visitar os mais velhos porque as sondagens diziam que tinha mais votos nos novos e que precisava de ir para junto dos mais velhos.”

Gouveia e Melo puxa depois da sua experiência da Marinha para contrariar os que dizem que não tem expeirência. “Eu geri um orçamento de 850 milhões de euros. Um ativo e passivo de 8 mil milhões de euros. 10 mil homens. Fiz operações complexas que podem pôr em causa a posição nacional no contexto internacional. Por isso, tenham respeito. A minha experiência é servir Portugal. E a única coisa que ganhei foi o meu salário. “