É uma carta dirigida formalmente por email esta noite a Luís Montenegro, mas o verdadeiro destinatário são os eleitores de centro-direita. Cotrim de Figueiredo formaliza por escrito a intenção de ser “parceiro” e dar-lhe “o devido respaldo político”, caso o Governo negoceie com ele três reformas estruturais.

O candidato escreve que analisou com detalhe a Agenda Transformadora para Portugal constante do Programa de Governo e confirmou: “Partilhamos em grande medida o diagnóstico de que há muito a fazer.”

A seguir propõe reformas estruturais em três áreas: a saúde, um dos maiores problemas da população e que está na ordem do dia por causa dos atrasos do INEM; a economia, uma das bandeiras de sempre dos liberais; e a Segurança Social, para aumentar as pensões, e piscar o olho ao eleitorado mais sénior, que Cotrim de Figueiredo tanto tem tentado cativar.

Mas deixa margem para serem outras três áreas a escolher pelo Governo, de entre os dez eixos da sua agenda transformadora: “Gostaria ainda de esclarecer algo fundamental para o futuro da nossa salutar colaboração institucional: quais são, na visão de V. Exa. e da sua equipa, as três áreas de intervenção prioritária no que a reformas estruturais diz respeito.”

A carta termina a sublinhar o tom de colaboração: “Conte comigo. Conto consigo. Os portugueses contam connosco.”

“Seguro irá à segunda volta. Se for com Ventura ganha”

O envio desta carta ao primeiro-ministro foi anunciado por João Cotrim de Figueiredo num jantar com cerca de 170 apoiantes, num restaurante em Gaia, com outra novidade importante: João Cotrim de Figueiredo verbalizou a previsão de que António José Seguro irá à segunda volta, para apelar ao voto na sua candidatura e evitar que a decisão seja entre o candidato socialista e André Ventura..

Dirigindo-se aos “portugueses que anseiam por mudança”, recordou que as sondagens mais recentes (numa alusão á tracking poll da CNN) têm apontado o mesmo trio à frente. “Vamos assumir que Seguro irá à segunda volta. Se for com Ventura ganha. Se for comigo a realidade será bem diferente”, prometeu.

“Quem vota em Ventura está na prática a garantir a eleição de Seguro. Votar Ventura é eleger Seguro. Quem quer mudar Portugal tem uma solução clara: votar Cotrim. Eu vou à segunda volta”, asseverou.

Antes, tinha lançado uma provocação a Marques Mendes: “Esta candidatura é a única que transcende em muito a área política do candidato, enquanto outros nem cativam metade do eleitorado do partido que os apoia”.

No início do discurso, auto-proclamou-se: “Se tivesse de dizer numa frase, diria: Eu estou aqui porque quero ser o Presidente da esperança”.