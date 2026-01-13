Os direitos de exploração do maior depósito de lítio da Ucrânia foram atribuídos a um consórcio de investidores ligados aos EUA, noticiou o jornal ucraniano Kyiv Independent esta terça-feira.

O anúncio foi feito pela primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, no Telegram, tendo revelando que este projeto “permitirá atrair um volume mínimo de investimentos de capital de 154 milhões de euros”.

Destes, “10,3 milhões de euros serão direcionados para a realização de novos estudos geológicos e auditoria internacional das reservas, e 143,7 milhões de euros para a organização da extração e enriquecimento, caso sejam confirmadas as reservas industriais do campo”.

O grupo vencedor do concurso público é o consórcio Dobra Lithium Holdings, formado pela empresa apoiada pelos EUA TechMet e a The Rock Holdings.

“A empresa recebeu apenas os direitos de um acordo de partilha de produtos com o governo ucraniano, o que significa que os lucros também serão partilhados com o Estado”, escreve o Kyiv Independent.