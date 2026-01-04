Zelensky: Ucrânia está preparada para continuar a combater se a via diplomática falhar

A investigação ao Fitburg, navio com bandeira de São Vicente e Granadinas suspeito de danificar um cabo submarino de telecomunicações entre a Finlândia e a Estónia, encontrou marcas de arrasto no fundo do mar, informou hoje a polícia finlandesa.

“As investigações marítimas descobriram uma marca de arrasto com dezenas de quilómetros de comprimento”, indicou a polícia numa informação sobre os últimos avanços da investigação ao corte do cabo submarino de telecomunicações, desenvolvida no Golfo da Finlândia com o apoio das Forças Armadas, da Guarda de Fronteira e das autoridades da Estónia.

“As investigações subaquáticas examinaram, entre outras coisas, marcas de arrasto no leito marinho que parecem coincidir com a rota do navio”, precisou a polícia no comunicado, divulgado pela agência EFE.

As análises indicaram que “há motivos para suspeitar que a âncora e a corrente da âncora do Fitburg foram arrastadas antes de chegar ao ponto de danos no cabo da Elisa”.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o país nórdico sofreu vários incidentes em que infraestruturas submarinas críticas foram danificadas em circunstâncias estranhas e que Helsínquia atribui a ataques híbridos orquestrados por Moscovo.