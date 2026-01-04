Momentos-chave
- Ataque aéreo a Kiev esta madrugada mata um civil
- Ucrânia tem atacado Moscovo diariamente com drones desde o início de 2026, diz a Rússia
- Drone ucraniano atinge fábrica Energia, a 250km da fronteira com a Rússia
- Ucrânia desmente Rússia sobre controlo de cidade perto de Pokrovsk
- Zelensky: Ucrânia está preparada para continuar a combater se a via diplomática falhar
- Volodymyr Zelensky anuncia novas mudanças na composição do Governo
- Drone ucraniano mata um homem e faz dois feridos graves em Belgorod, na Rússia
- Investigação a corte de cabo na Finlândia confirma marcas de arrasto do navio Fitburg
- Rússia abate 132 drones ucranianos em menos de doze horas
Histórico de atualizações
-
Bom dia, este liveblog fica por aqui, obrigada por nos ter acompanhado.
Continue a par da atualidade na guerra da Ucrânia neste novo liveblog.
https://observador.pt/liveblogs/ataque-russo-a-kiev-causa-dois-mortos/
-
-
Ataque aéreo a Kiev esta madrugada mata um civil
Um ataque aéreo russo contra Kiev esta madrugada matou um civil, avançou o chefe da administração militar de Kiev, no Telegram.
“Até agora, uma pessoa foi morta na sequência do ataque. O ataque continua”, declarou Timur Tkachenk, acrescentando que estão a ser retiradas pessoas de um edifício atingido no ataque, em Obolonskyi, a norte do centro de Kyiv.
-
Ucrânia tem atacado Moscovo diariamente com drones desde o início de 2026, diz a Rússia
O Ministério da Defesa russo divulgou este domingo dados em que garante que Kiev mudou de tática em relação aos ataques a Moscovo em 2026. Contrariamente ao que sucedia antes, em que essas ofensivas surgiam esporadicamente, em datas específicas ou em retaliação, este ano têm acontecido todos os dias, diz o ministério, citado pela Reuters.
Segundo a mesma fonte, até à meia-noite deste domingo, os sistemas de defesa anti-aérea russos tinham abatido 57 drones na região de Moscovo, de um total de 437 destruídos em todo o país.
-
-
Drone ucraniano atinge fábrica Energia, a 250km da fronteira com a Rússia
Depois de Belgorod, Yelets, na região de Lipetsk, a cerca de 250 quilómetros a norte da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Imagens de um incêndio na fábrica russa Energia estão a ser divulgadas no Telegram pelo Astra, site ligado à oposição russa. O fogo terá sido causado por um ataque com drone ucraniano esta noite segundo relatos e vídeos publicados por residentes.
Os produtos fabricados na Energia “são amplamente utilizados em vários setores, incluindo a indústria de defesa, a aviação civil, o transporte marítimo e o setor energético”, diz o Astra.
O Kyiv Independent recorda que funcionários ucranianos já tinham descrito anteriormente a fábrica como “um dos alvos mais importantes da Rússia”.
-
-
Ucrânia desmente Rússia sobre controlo de cidade perto de Pokrovsk
O Exército ucraniano desmentiu os relatos da Rússia sobre a captura de Rodynske, cidade a norte de Pokrovsk, ponto-chave de combate na região de Donetsk e uma das zonas mais ativas da linha da frente a guerra há vários meses.
Os soldados ucranianos continuam a defender posições dentro de Rodynske e nos seus arredores, garantem as Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia, segundo o jornal Kyiv Independent.
-
-
Zelensky: Ucrânia está preparada para continuar a combater se a via diplomática falhar
Anunciando uma nova fase diplomática — a semana será marcada por vários contactos na Europa —, o Presidente da Ucrânia disse que o país está preparado quer para um acordo quer para a continuação da guerra.
“A Ucrânia vai preparar-se para ambas as opções no desenvolvimento futuro: a via diplomática, que promovemos, ou uma defesa ativa, caso a pressão dos nossos parceiros sobre a Rússia se revele insuficiente, disse Volodymyr Zelensky, no seu habitual discurso noturno. “A Ucrânia procura a paz, mas não entregará a sua força a ninguém”, concluiu na mensagem transmitida nas redes sociais como o Telegram.
-
Volodymyr Zelensky anuncia novas mudanças na composição do Governo
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que irão ser feitas mais mudanças na composição do Governo do país.
Numa mensagem divulgada na noite deste domingo, Zelensky anunciou que o Conselho de Ministros se irá reunir esta segunda-feira e que “haverá mais mudanças na liderança da Ucrânia”.
O Presidente também declarou que os próximos dias serão “uma semana diplomática”, com reuniões ao nível europeu “que deverão constituir outra contribuição para a nossa defesa e para acelerar o fim da guerra”.
-
Drone ucraniano mata um homem e faz dois feridos graves em Belgorod, na Rússia
Ataque de drone ucraniano a um carro em Belgorod matou um homem e feriu uma mulher e uma criança de quatro anos ficaram gravemente feridos. A informação foi avançada hoje pelo governador desta região russa, Vyachesla Gladkov no
-
-
Investigação a corte de cabo na Finlândia confirma marcas de arrasto do navio Fitburg
A investigação ao Fitburg, navio com bandeira de São Vicente e Granadinas suspeito de danificar um cabo submarino de telecomunicações entre a Finlândia e a Estónia, encontrou marcas de arrasto no fundo do mar, informou hoje a polícia finlandesa.
“As investigações marítimas descobriram uma marca de arrasto com dezenas de quilómetros de comprimento”, indicou a polícia numa informação sobre os últimos avanços da investigação ao corte do cabo submarino de telecomunicações, desenvolvida no Golfo da Finlândia com o apoio das Forças Armadas, da Guarda de Fronteira e das autoridades da Estónia.
“As investigações subaquáticas examinaram, entre outras coisas, marcas de arrasto no leito marinho que parecem coincidir com a rota do navio”, precisou a polícia no comunicado, divulgado pela agência EFE.
As análises indicaram que “há motivos para suspeitar que a âncora e a corrente da âncora do Fitburg foram arrastadas antes de chegar ao ponto de danos no cabo da Elisa”.
Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o país nórdico sofreu vários incidentes em que infraestruturas submarinas críticas foram danificadas em circunstâncias estranhas e que Helsínquia atribui a ataques híbridos orquestrados por Moscovo.
-
Rússia abate 132 drones ucranianos em menos de doze horas
As defesas antiaéreas russas abateram 132 drones ucranianos em menos de doze horas, informou hoje o Ministério da Defesa do país.
De acordo com a fonte, a maior parte dos aparelhos não tripulados (37) foi neutralizada na região fronteiriça de Briansk.
Outros 26 drones foram destruídos em Kursk, também na fronteira com a Ucrânia.
Além disso, as autoridades informaram sobre drones neutralizados em Kaluga, Tula, Voronej, Riazan, Belgorod e outras regiões russas.
Enquanto isso, segundo a EFE, o presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, informou no sábado à noite, no seu canal do Telegram, que as defesas antiaéreas da capital abateram mais de 20 drones que se dirigiam à cidade.
Também o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou hoje que, na última semana, a Rússia atacou o território ucraniano com cerca de 2.000 bombas guiadas e drones, e destacou que Kiev conta com o apoio dos seus parceiros para repelir ataques como esses e levar Moscovo a negociar.
“Esta semana, a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 1.070 bombas guiadas, quase mil drones de ataque e seis mísseis”, escreveu Zelensky na sua conta do Telegram.
E acrescentou: “É muito importante que o apoio dos nossos parceiros continue. Tem havido uma assistência consistente para fortalecer a nossa defesa”, pois “praticamente todos os dias há uma ameaça à vida na Ucrânia devido aos ataques russos”.
Antes de destacar que Kiev conta com o apoio dos seus parceiros internacionais contra Moscovo, o chefe de Estado ucraniano afirmou que “a estabilidade e a previsibilidade da ajuda à Ucrânia é o que pode levar Moscovo à diplomacia”.
“Contamos com mais assistência em defesa e apoio para preparar os documentos sobre as garantias de segurança dos Estados Unidos, Europa e parceiros da Coligação de Voluntários”, disse Zelensky.
De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, os militares ucranianos abateram esta noite 39 drones lançados pela Rússia contra o seu território.
As forças russas enviaram um total de 52 drones contra a Ucrânia, segundo informou a Força Aérea na sua conta do Telegram, onde refere que, no ataque noturno, foram registados treze impactos em nove pontos do país invadido pela Rússia.
-
-
Bom dia,
Abrimos este liveblog para acompanhar os desenvolvimentos mais relevantes da guerra na Ucrânia.
Para saber o que se passou neste conflito nas últimas 24 horas pode consultar o nosso minuto a minuto anterior, aqui.
Obrigado