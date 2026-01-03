Depois do encontro com conselheiros de segurança de diferentes países parceiros — muitos deles europeus — Zelensky explicou que aceitou discutir a possibilidade de realizar eleições e um referendo em tempo de guerra para que os EUA não o possam acusar de falta de comprometimento com a procura de uma solução de paz.

“Quanto às eleições e a um referendo. Em primeiro lugar, tenho dito reiteradamente que é extremamente difícil realizar eleições durante uma guerra por causa das restrições legais e de segurança. Mas não pode haver razões que nos travem na via diplomática. Não quero que os norte-americanos façam acusações contra nós de que a Rússia está a fazer certos compromissos, mas a Ucrânia não”, disse, citado pelo Ukrainska Pravda.

“Por isso (…) estamos preparados para realizar eleições”. No entanto, o Presidente da Ucrânia diz que se a ida às urnas ocorrer durante a guerra, o país precisará de apoio para as infraestruturas e para um cessar-fogo que permita a mobilização dos votantes. “Há mais perguntas do que respostas, é por isso que eu digo aos nossos deputados: ‘Devem preparar [eleições]’. Isso não significa que vão acontecer, mas precisamos de prepará-las”.