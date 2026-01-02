O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o ministro da Defesa, Denis Shmyhal, vai sair do cargo e propôs o atual primeiro-ministro-adjunto e responsável pela pasta da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, para o substituir.

O anúncio foi feito no seu tradicional discurso noturno, em que Zelensky deu o mote para uma “reforma profunda”, nome que deu às “mudanças internas” no Governo para “tornar a Ucrânia mais resiliente”.

Sobre Fedorov, Zelensky disse estar “profundamente envolvido em questões ligadas à Linha de Drones [uma iniciativa para aumentar as defesas por drone]” e que “trabalha muito eficientemente em digitalizar os serviços públicos e os processos”.

Já em relação ao antecessor, o Presidente da Ucrânia disse que “Denys Shmyhal permanece parte da […] equipa da Ucrânia. “Estou-lhe grato pelo seu trabalho sistemático pelo nosso estado”, continuou.

“Propus que Denys Shmyhal assumisse outra direção no trabalho do governo – igualmente importante para a nossa resiliência”, garantiu ainda Zelensky.