Mendes discursa agora na Lousã. Fala no Conselho de Estado desta tarde, onde passou “muitas horas intensas”. “Alguns pensam que nos desanimam. Estão enganados”.

Fala sobre o interior do país, dizendo que é uma zona tradicionalmente muito ignorada e que a bolha política e a comunicação social não “ligam nada” ao assunto. Se for Presidente, ligará “muito mas mesmo muito” ao desenvolvimento do interior. Falta uma “revolução” em que o sistema fiscal diferencie positivamente o investimento no interior. Alguns dos seus adversários preocupam-se com “casos e casinhos” mas Mendes preocupa-se com as “grandes causas”, garante. “Para pequeno já chego eu. Portugal será pequeno, mas nunca será comigo um país irrelevante”.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Deixa um grande elogio a Sebastião Bugalho, de quem “cada vez se vai ouvir falar mais”, e fala da “grande vitória pessoal e para o país” que Miguel Pinto Luz teve com a aprovação do pacote da Habitação no Parlamento, esta sexta-feira. Diz que a vida política portuguesa está “muito estranha”, discute-se o acessório e conjuntural, e que se há de discutir com que partido se aprova o pacote, esquecendo que a redução fiscal sobre construção e arrendamento é “uma reforma de fundo, estrutural e transformadora, que há meses achava impossível”.

“Temos de construir, construir, construir, mas isso leva anos. Temos de pôr antes o mercado de arrendamento a funcionar”, para dar resposta aos jovens.

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Mendes garante que está “muito feliz” nesta campanha pela mobilização e porque as ideias passam com “alguma fluidez”. Sintetiza assim a sua mensagem: quer liderar com firmeza e tranquilidade. “Temos alguns candidatos que são tranquilos mas não líderes, outros que podem ter perfil de liderança mas querem fomentar a intranquilidade. Eu quero fazer a síntese. O país merece tranquilidade”.

Para isso há duas qualidades essenciais: moderação e estabilidade. O radicalismo e o conflito dão mais nas vistas, mas a moderação é que permite fazer pontes de entendimento, insiste. A imigração sem moderação era a “desumanidade” do Chega, sem avançar, frisa; só com moderação pode ser regulada e integrada. Na economia também: se o crescimento não for acompanhado de justiça e desenvolvimento social, não é harmonioso. Na Saúde, há conflitos ideológicos mas não resultados. E sem moderação não haveria acordo com o Mercosul — o que é conjuntural e acessório “é que faz a abertura dos telejornais”, queixa-se.

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Defende a estabilidade para os portugueses, não sendo a questão mais “sexy e mediática” porque “dá mais nas vistas falar de crises e dissoluções”. “Não enche o olho, mas não podemos ter eleições de ano a ano, se não o país marca passo”.

Volta a frisar que o Presidente é amigo dos portugueses e não do Governo e da oposição. “Um PR que se preze, que defende a moderação e a estabilidade, tem de ser um Presidente que confere aos Governo todas as condições para governar. Este ou qualquer outro”. Só em quatro anos se pode ter resultados e “é isto que combate o populismo”, frisa.

“Moderação não é imobilismo, estabilidade não é paralisia”, frisa. “Isto não pode continuar na mesma. O país tem de evoluir”. As pessoas não se queixem de si na rua, dizem, mas fazem desabafos quando o encontram, preocupadas com salários, pensões ou saúde.

Diz que esta eleição é especialmente importante por o mundo estar perigoso. “A experiência conta”, insiste. “Quem não tem experiência governativa pode ser Presidente? Poder pode, mas não é a mesma coisa”, atira.