Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Isto é o Caça Voto da Rádio Observador, agora com som.

Primeiro foi caça ao microfone, agora é o Caça Voto.

O nosso podcast dedicado à campanha eleitoral com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e com o editor adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso. Até o fim da campanha eleitoral, vamos ver quem está a ganhar e a perder votos. Eu sou a Judite França, comigo está o Ricardo Conceição.

E conosco estão o Miguel Pinheiro e o Miguel Santos Carrapatoso. E hoje vamos começar por quem anda a perder votos. Miguel Pinheiro, quem anda a perder votos?

Eu diria que o dia não foi incrível pra Cotrim Figueiredo. Marques Mendes parece estar a recuperar algum ânimo e aproveitou a carta de amor político, o suposto amor político enviado ontem por Cotrim a Luís Montenegro, Mendes aproveitou essa carta pra dizer que Cotrim está a cair no ridículo, que parece apaixonado pelo governo. Lembrou que a iniciativa liberal votou contra o último orçamento de Estado, e portanto fica um pouquinho esquisito os liberais terem votado contra o orçamento do Estado e agora um liberal querer muito ajudar o governo, supostamente. Acho que isto expõe um pouco a acrobacia de Cotrim Figueiredo, que não sabe muito bem como se há de posicionar em relação ao governo. Cotrim precisa dos votos da AD. Vamos lá aqui às coisas básicas. Os votos da Iniciativa Liberal não são suficientes pra Cotrim ir a lado nenhum, portanto, precisa de votos da AD. As pessoas que votaram na AD, votaram neste governo, e por isso ele tem que arranjar uma maneira de convencer essas pessoas que não vai andar a mandar este governo abaixo. Mas depois ele tem ali, imagino que as suas próprias convicções, mesmo esta carta que ele enviou ao governo, tem ali umas ameaças veladas, porque o que ele está ali a dizer é: este governo não tem feito reformas nenhumas. Por isso Cotrim está aqui num equilibrismo, daqui até dia 18, pra conseguir votos que não são os votos naturais dele, porque a área política dele é outra, o partido é outro.

E agora vamos ao Miguel Santos Carrapatoso, também a quem está a perder votos. E não vais dizer que tens o mesmo.

Eu e Miguel Pinheiro devemos fazer as delícias dos teóricos da conspiração, porque temos estado muito alinhados e as pessoas devem achar que há aqui um grande complô. Não é o caso.

Vocês na redação do Observador estão muito perto um do outro.

É verdade, nós mal falamos.

Não era preciso, porque nós lemos o pensamento um do outro.

Eu também, sim. Eu sinto sincretismo às vezes.

Mas sim, escolhi Cotrim como estando a perder votos, pelos mesmos argumentos que o Miguel usou, mas vou acrescentar um outro pra não ser muito repetitivo, que é esta obsessão por Pedro Passos Coelho. Bem sei que dá muito jeito aproveitar o silêncio do antigo primeiro-ministro para reclamar um apoio velado. Provavelmente ele até existe. Mas há dias dizia: "Deixem Sá Carneiro em paz, deixem Pedro Passos Coelho em paz. Não é ele que está a concorrer a estas eleições presidenciais." E demonstra muita fragilidade quando, se acho, como achei na altura, que demonstra muita fragilidade usar o exemplo de Sá Carneiro para valorizar uma candidatura, também acho que demonstra muita fragilidade usar a marca Passos Coelho para conseguir subir mais uns pozinhos nas sondagens. Poderão dizer que é inteligente, que é um apelo ao eleitorado da AD. Aceito tudo isso, faz parte, até consigo encontrar uma certa racionalidade, mas é poucochinho.

É uma pergunta pros dois. Miguel, usar o nome de Pedro Passos Coelho, achas que ganha algum voto? Efetivamente, pode ajudar alguém a decidir? Precisamos entender um pouco qual é a lógica disso.

Acho que isto é a demonstração, isto acontece porque o eleitorado da AD está solto e, como o eleitorado da AD está solto, como não se esperaria que estivesse, cada um dos candidatos, especialmente Cotrim, que está fora do partido, tem que arranjar uma maneira de se pintar de laranja, na realidade, pros eleitores se sentirem confortáveis a dar-lhe o voto. Eu hoje estava a pensar que quem deve estar muito arrependido de não ter avançado nessas presidenciais é Paulo Portas, porque Cotrim, se as sondagens estiverem certas, mostra que havia um caminho para-

A estrada.

Havia espaço

...pra um candidato de direita. E Portas não precisaria de invocar Passos Coelho, porque apesar de eles terem desentendido depois, especialmente na fase final do governo, apesar disso, ele esteve lá com Passos Coelho, ele esteve naquele governo, ele era o número dois desse governo. Por isso, eu suspeito que se Paulo Portas de fato tivesse avançado, se calhar a história destas eleições era muito diferente.

Portas tinha um problema idêntico ao de Luís Marques Mendes no que respeita à sua vida profissional e iria muito provavelmente ser usado contra ele. E tinha anticorpos que, apesar de tudo, Luís Marques Mendes não tem no PSD

Atenção, não te esqueças de duas coisas: uma é que Paulo Portas começou a sua carreira política na JSD. Além disso, desde que ele saiu do governo, andou a cultivar relações com o aparelho Laranjinha. Ele apareceu e participou em inúmeras ações invisíveis, em muitas zonas do país, ações organizadas pelo PSD. Ele fez uma grande aproximação ao PSD, imagino que fazendo cálculos.

E esteve na campanha Luís Montenegro até recentemente.

Certo. E depois, em relação à vida profissional, eu acho que o problema de Marques Mendes com a sua vida profissional é que ele não soube lidar com o tema. Se ele tivesse sabido antecipar o tema, se ele não tivesse estado à espera que o tema ficasse numa gaveta, se calhar a história tinha sido diferente. E Paulo Portas, se calhar, teria lidado inteligentemente com esse assunto, precisamente sabendo que ele iria surgir. Enfim, é um exercício de história alternativa. Mas o ponto é: havia caminho para um outsider, alguém de fora do PSD, havia um caminho presidencial para um candidato desses. E de facto, Paulo Portas estaria muito bem posicionado pra preencher este espaço que Couto e Silva está a tentar preencher agora.

Miguel Pinheiro, e quem é que anda a ganhar?

Olha, quem anda a ganhar parece-me ser quem hoje teve uma boa campanha. As pessoas têm sempre de ter na cabeça que quando nós dizemos ganhar e perder votos, estamos a falar metaforicamente.

E é ao dia, não é?

Certo. Quem teve uma boa campanha hoje foi Marques Mendes, especialmente porque... Não me digas, Miguel, por favor.

Não, desta vez não.

Eu vou falar muito devagar pra teres tempo de pôr outra pessoa.

Nem estou a tocar no computador.

Porque o PSD está a mobilizar-se no apoio à candidatura dele. Hoje teve três autarcas recentemente vitoriosos na área de Lisboa: Carlos Moedas, Nuno Pereira Lopes de Cascais e Marco Almeida de Sintra. Teve os três a aparecerem com ele em campanha. Ele precisa desesperadamente ter figuras do PSD a dizerem: "Não brinquem, votem nele." Carlos Moedas, ainda por cima, tem a vantagem adicional de ter o hábito de vencer eleições contra as sondagens, como ele gosta de dizer. E, portanto, Carlos Moedas pôde afirmar: "Sondagens a dizerem coisas, eu conheço muitas. A verdade é que depois eu chego ao fim e ganho, e Marques Mendes vai conseguir fazer a mesma coisa." Portanto, esta capacidade de mobilização de figuras do PSD acho que é muito importante para Marques Mendes. Tudo se vai decidir nisto, e hoje ele conseguiu fazer isso, apesar de Santana Lopes ter aparecido a receber António José Seguro na Figueira da Foz.

Quer dizer que se fosse Seguro ganhar, fica descansado.

Sim.

Ficaria bem entregue à Presidência da República.

Eu confesso que achava que ele já tinha outro candidato previsto.

Mas tem ou terá. Vamos lá ver, eu acho que o candidato de Santana Lopes é:

Pedro Santana Lopes, ele próprio.

Além disso, qualquer um menos Marques Mendes.

Certo.

Se lhe aparecer à frente Jorge Pinto, ele vai receber Jorge Pinto com grande animação.

Com um grande abraço.

Um grande abraço, dizer que sempre foi fã do grupo dos Raiolers e dizer que Jorge Pinto vai ser um grande presidente da República.

E vai pedir pra tocar na sanfona a Karol G. É Karol G que se chama aquela? Bom, vamos a coisas sérias. Miguel Santos Rebelo, quem é que anda a ganhar? Não me digas que vais escolher exatamente.

Não vai.

Poderia escolher António José Seguro, porque teve esta bênção de Pedro Santana Lopes, mas vou escolher André Ventura. Surgiu pela primeira vez em primeiro lugar na última sondagem diária da TVI CNN. Está a fazer uma campanha muito interessante. Aliás, a nossa jornalista Inês André Figueiredo publicou um texto no Observador sobre isso mesmo, em que se dizia e explicava como André Ventura, em vez de estar embrulhado nesta confusão toda entre candidatos, tem sobressaído, tem estado acima do caos, tem procurado focar os ataques no governo. Nós não nos podemos esquecer que ele é o líder da oposição e que estas presidenciais são um ensaio para se afirmar ainda mais como candidato a primeiro-ministro no futuro. E, portanto, tem sido muito inteligente, uma mensagem, um foco. É verdade que vai respondendo às provocações que os outros vão fazendo, mas no essencial André Ventura está muito focado nos ataques ao governo e ontem aproveitou pra atacar também Marcelo Rebelo de Sousa, o que me parece muito mais interessante do ponto de vista da estratégia do que estar envolvido como ele costuma estar envolvido noutras campanhas, na refrega diária. Claro que tem uma vantagem que os outros não têm, e já foi amplamente discutida, que é o facto de ter um eleitorado muito fidelizado, que lhe dá um conforto bastante assinalável para passar à segunda volta sem precisar de andar a pescar noutras águas.

Mas aí há um outro ponto. Ele, se calhar, já está a pensar na segunda volta. Numa segunda volta, obviamente vai precisar de ir buscar votos

A mais lados.

Eu tinha pensado em dizer uma frase, mas me arrependi, porque acho que vai vir ser mal, mas ia dizer que André Ventura tem parecido um estadista nesta campanha eleitoral. Eu acho que isto pode vir a ser mal.

Nesta primeira campanha.

Sim, pelo menos nestes seis dias, admitindo que eu me possa arrepender no futuro.

Seguindo a linha do que o Miguel estava a dizer, ou seja, Ventura também não está a hostilizar ninguém nesta fase, porque pode vir a precisar desses votos na segunda volta.

Vamos imaginar que ele vai à segunda volta com Seguro ou com Gouveia e Melo. Ele vai querer aparecer como candidato da direita, não vai querer aparecer como candidato do Chega. Portanto, se ele tiver andado a desfazer Cotrim e Marques Mendes na primeira volta, depois a seguir vai pedir os votos. Quer dizer, acho que fica difícil. E o mesmo, consoante o candidato que lhe apareça à frente. Se for Marques Mendes a passar à segunda volta, aí ele vai ter que ter uma outra estratégia e vai ter que tentar apanhar votos ao eleitorado do almirante Gouveia e Melo, porque mesmo que ele, no limite, não consiga vencer numa segunda volta, caso lá chegue, é evidente, ele vai querer ter o melhor resultado possível. Ele vai querer aproveitar essa segunda volta para alargar ainda mais o eleitorado potencial do Chega. Vai querer ter pessoas que votem nele e que, isto é daquelas coisas, votaram numa primeira vez, por que não votar numa segunda, uma terceira? Se calhar, estas cautelas que ele está a ter estão a ser já a pensar numa segunda volta. Agora, claro, se ele depois, no final destas contas todas, ficar pela primeira volta, pode se arrepender, mas ele é capaz de já se sentir suficientemente seguro.

Mesmo que fique agora, ainda tem tempo para recuperar o seu estilo para as próximas, não é?

Certo, claro. Mas atenção, eu acho que André Ventura conseguir ir à segunda volta é, será, seria uma coisa extraordinária. Acho que é muito importante para ele chegar à segunda volta. Não lhe é, de forma nenhuma, indiferente chegar à segunda volta ou não. E vice-versa, não chegar à segunda volta é um retrocesso, especialmente se na segunda volta estiver Seguro, estiver um candidato do PS.

Só um apontamento, mais para reflexão até, eu acho que há muita gente no PSD, a começar nas principais figuras, e estou a pensar em Luís Montenegro, mas também em Hugo Soares, que está a perder aqui um bocadinho de margem de recuo para uma eventual segunda volta em que não participe Luís Marques Mendes. Imaginando que André Ventura passa à segunda volta, com que cara que Hugo Soares, Luís Montenegro e outras figuras do PSD apoiarão o candidato alternativo a André Ventura? Têm dito tão mal de Cotrim, de Henrique Gouveia e Melo, de António José Seguro, que depois vai ser preciso engolir um monumental sapo. Portanto, acho que o PSD e estes barões do PSD estão aqui a perder um bocadinho a prudência.

Temos animação garantida até meados de fevereiro, neste caça ao voto em que vamos ainda para a estrada.

Sim, mergulhamos nas caravanas e hoje vamos às campanhas de Jorge Pinto e António Filipe, com a Mariana Marques Tiago e o Vasco Maldonado Coelho. Mariana Marques Tiago, por onde andas a esta hora?

Olá. Neste momento estou a caminho de Miranda do Douro, onde Jorge Pinto se vai reunir com a Associação de Língua e Cultura Mirandesa. A valorização do mirandês é uma bandeira do LIVRE já há muito tempo e era um ponto que fazia todo sentido e era bastante esperado que estivesse na agenda.

E Mariana, Jorge Pinto decidiu atacar Cotrim Figueiredo por quê hoje?

O ataque de Jorge Pinto esta manhã a Cotrim Figueiredo veio precisamente no seguimento da carta que ele enviou para o primeiro-ministro, onde se comprometeu a ser um aliado do governo, caso fossem introduzidas algumas mudanças na área da saúde, segurança social e economia. Jorge Pinto acha que esta posição não é a posição digna de um presidente da República. Diz que o presidente da República não pode ser aliado de ninguém, a não ser dos portugueses e do seu país. E depois, obviamente, disse que com ele isto nunca aconteceria, porque ele nunca iria fazer uma aliança com o governo, não seria um aliado.

Já agora, onde é que vais terminar o dia, se ficas aí por Miranda do Douro?

O dia há de continuar aqui em Miranda do Douro, sim, mas hoje não há comício previsto, portanto há de terminar com um convívio aqui na região e o fim de semana será passado agora na região Centro, portanto vamos começar a descer.

Bom, mas pelo menos hoje ainda dá para uma posta mirandesa. Faz boa viagem, Mariana.

Obrigada.

Vamos agora ao encontro do outro jornalista da Rádio Observador, que está a acompanhar a campanha, neste caso a de António Filipe, Vasco Maldonado Correia, onde é que tu andas?

Ricardo, neste momento estou na Figueira da Foz a tentar chegar a Aveiro, onde é a próxima iniciativa de António Filipe.

E para o candidato comunista, hoje as declarações foram interessantes. Os cinco candidatos que seguem à frente nas sondagens são todos farinha do mesmo saco.

Sim, são os candidatos do consenso neoliberal, é assim que António Filipe lhes chama. Este termo não é novo nesta designação, que vai desde a direita radical até o centro-esquerda. Não é novo que figuras ligadas ao PCP as ponham todas no mesmo saco. Tem valor hoje porque, por um lado, é a primeira vez que António Filipe as nomeia todas de uma vez e falamos de André Ventura, Luís Marques Mendes, João Cotrim Figueiredo, Henrique Veiga Melo e também António José Seguro, que não são só farinha do mesmo saco para António Filipe, são os candidatos do governo. Isto foi quando António Filipe foi questionado sobre se Cotrim já era um aliado do governo ou não. Ele diz que sim, mas não é o único, e foi por aí fora. E também é interessante porque inclui que António José Seguro tem sido uma pequena batalha que tem travado com o candidato ligado ao PS. Já sabemos a história da eventual desistência. Creio que já ficou para trás, mas não vão ficando para trás essas picardias de António Filipe com António José Seguro.

E Vasco, onde é que vai terminar o dia?

Terminamos em Coimbra. Vai ser o primeiro comício desta campanha e que marca também uma nova fase nesta campanha de António Filipe, o primeiro comício. Seguir-se-ão dois comícios também no fim de semana, sendo que até agora António Filipe tem passado a semana sempre a ouvir trabalhadores da cultura em turnos e agora é uma nova fase já mais de celebração dessa candidatura.

Mas é um daqueles comícios com direito a jantar de carne assada ou não?

Ainda não sabemos, Ricardo, estou à espera de me deixar surpreender.

Mas deixa-me só dizer que o PCP não é propriamente daqueles que está carne assada. Tem um menu mais variado.

É mais variado e sempre à base de boa comida.

Isso é verdade.

Quer seja do Alentejo, quer seja mais a norte, até agora o melhor foi a carne de porco à Alentejana.

Vasco Maldonado Correia a acompanhar a caravana do candidato António Filipe, o comunista António Filipe, aqui com elogios para os menus dos jantares e almoços, porque às vezes, nesta coisa da campanha eleitoral, nós estamos a falar na rota da carne assada, porque é verdade. Estes jantares-comício, por regra, são de carne assada. Ora o "Caça ao Voto" vai de fim de semana, mas segunda-feira cá estará e cá irá ficar até ao final da campanha eleitoral, na Tarde Política da Rádio Observador.