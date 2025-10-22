⚽️ FINAL ✅

???????? Sporting 2 – 1 Marseille ????????

◉ Franceses mais fortes na primeira parte, deram "tiro no pé" que o leão soube aproveitar, com competência

◉ Geny e Alisson foram os goleadores da reviravolta, num jogo encaixado que teve como única ocasião considerada flagrante… pic.twitter.com/F9D6JyAEd2

— GoalPoint (@_Goalpoint) October 22, 2025