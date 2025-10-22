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    23:02
    Tiago Gama Alexandre

    Encerramos assim este liveblog, depois de o Sporting ter vencido o Marselha, com direito a reviravolta (2-1). O desporto volta ao Observador esta quinta-feira, com a entrada em ação de Sp. Braga e FC Porto na Liga Europa. Obrigado pela companhia, boa noite!

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    22:57
    Tiago Gama Alexandre

    "Soubemos reagir e só uma grande equipa conseguiria dar a volta a este jogo": Rui Borges diz que substituições "correram bem"

    Frente ao Marselha, o Sporting alargou a superioridade caseira com equipas francesas, num jogo que deixou Rui Borges “feliz” pelos jogadores. Técnico dedicou a vitória aos adeptos.

    “Soubemos reagir e só uma grande equipa conseguiria dar a volta a este jogo”: Rui Borges diz que substituições “correram bem”

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    22:17
    Tiago Gama Alexandre

    O destaque do Sporting

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    22:13
    Tiago Gama Alexandre

    Só um leão ferido de Paixão é capaz de mostrar o sorriso que faz cócegas e quebra enguiços (a crónica do Sporting-Marselha)

    Num jogo que valeu por dois, o Marselha superiorizou-se no arranque, marcou por Igor Paixão, mas a expulsão de Emerson mudou tudo. Leões cresceram e chegaram à vitória com recurso ao banco (2-1).

    Só um leão ferido de Paixão é capaz de mostrar o sorriso que faz cócegas e quebra enguiços (a crónica do Sporting-Marselha)

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    22:06
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas da partida

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    22:00
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O Sporting soma mais uma vitória na Champions (2-1)

    Depois de uma primeira parte sofrida, em que Igor Paixão marcou, a expulsão de Emerson virou o jogo, com Geny e Alisson a saírem do banco para darem a vitória ao Sporting (2-1).

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    95'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo por Pote

    Por falta sobre Angel Gomes.

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    93'
    Tiago Gama Alexandre

    Última alteração do Sporting

    Sai Maxi Araújo, entra Matheus Reis.

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Jogam-se mais cinco minutos

    O árbitro acrescentou mais cinco minutos, mas ainda não se jogou.

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Vermelho anulado, amarelo para Maxi

    Chamado pelo VAR, o árbitro reverte a decisão e fica-se pelo amarelo a Maxi.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Pavard

    Pavard vê o amarelo na sequência do lance.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Maxi Araújo expulso

    O lateral embrulha-se numa série de empurrões com Pavard e é expulso.

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    21:49
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Alisson Santos recebe na esquerda, deambula para o meio, puxa para o pé direito e atira para a baliza, a bola desvia em Pavard e engana Rulli.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Sporting! 2-1 por Alisson

    Os leões completam a cambalhota no marcador! Lance atabalhoado dá golo.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão 42.766 espectadores em Alvalade.

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    82'
    Tiago Gama Alexandre

    De Zerbi também mexe

    Sai Pierre-Emerick Aubameyang, entra Robinio Vaz.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Rui Borges volta a mexer

    Saem Zeno Debast e Iván Fresneda, entram Ousmane Diomande e Alisson Santos.

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    21:32
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Grande passe de Pote para Geny Catamo que, isolado, atira colocado para o empate.

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    71'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Sporting! 1-1 por Geny Catamo

    Após a revisão do VAR, está confirmado o golo!

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado ao Sporting!

    Geny Catamo conclui uma jogada pelo meio, mas o árbitro assinalado fora de jogo. É no limite…

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