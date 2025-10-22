Momentos-chave
- O destaque do Sporting
- As estatísticas da partida
- Acabou! O Sporting soma mais uma vitória na Champions (2-1)
- Maxi Araújo expulso
- Golo do Sporting! 2-1 por Alisson
- Golo do Sporting! 1-1 por Geny Catamo
- Golo anulado ao Sporting!
- Quenda atira ao poste!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Franceses em vantagem (0-1)
- Emerson expulso por simulação!
- Decisão revertida, sem penálti
- Penálti para o Marselha!
- Golo do Marselha! 0-1 por Igor Paixão
- Começa o Sporting-Marselha!
- João Simões volta a ser titular na Champions
- O onze inicial do Marselha
- O onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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Encerramos assim este liveblog, depois de o Sporting ter vencido o Marselha, com direito a reviravolta (2-1). O desporto volta ao Observador esta quinta-feira, com a entrada em ação de Sp. Braga e FC Porto na Liga Europa. Obrigado pela companhia, boa noite!
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"Soubemos reagir e só uma grande equipa conseguiria dar a volta a este jogo": Rui Borges diz que substituições "correram bem"
Frente ao Marselha, o Sporting alargou a superioridade caseira com equipas francesas, num jogo que deixou Rui Borges “feliz” pelos jogadores. Técnico dedicou a vitória aos adeptos.
“Soubemos reagir e só uma grande equipa conseguiria dar a volta a este jogo”: Rui Borges diz que substituições “correram bem”
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O destaque do Sporting
⚽️ DESTAQUE ⭐️
???????? Sporting 2 – 1 Marseille ????????
◉ Geny Catamo ???????? ainda não tinha feito o gosto ao pé nesta época mas saltou do banco para iniciar a reviravolta, confirmando o seu estatuto de "homem dos golos importantes" ⭐️
◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG… pic.twitter.com/EAXWjhBx7A
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Só um leão ferido de Paixão é capaz de mostrar o sorriso que faz cócegas e quebra enguiços (a crónica do Sporting-Marselha)
Num jogo que valeu por dois, o Marselha superiorizou-se no arranque, marcou por Igor Paixão, mas a expulsão de Emerson mudou tudo. Leões cresceram e chegaram à vitória com recurso ao banco (2-1).
Só um leão ferido de Paixão é capaz de mostrar o sorriso que faz cócegas e quebra enguiços (a crónica do Sporting-Marselha)
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As estatísticas da partida
⚽️ FINAL ✅
???????? Sporting 2 – 1 Marseille ????????
◉ Franceses mais fortes na primeira parte, deram "tiro no pé" que o leão soube aproveitar, com competência
◉ Geny e Alisson foram os goleadores da reviravolta, num jogo encaixado que teve como única ocasião considerada flagrante… pic.twitter.com/F9D6JyAEd2
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 22, 2025
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Acabou! O Sporting soma mais uma vitória na Champions (2-1)
Depois de uma primeira parte sofrida, em que Igor Paixão marcou, a expulsão de Emerson virou o jogo, com Geny e Alisson a saírem do banco para darem a vitória ao Sporting (2-1).
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Amarelo por Pote
Por falta sobre Angel Gomes.
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Última alteração do Sporting
Sai Maxi Araújo, entra Matheus Reis.
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Jogam-se mais cinco minutos
O árbitro acrescentou mais cinco minutos, mas ainda não se jogou.
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Vermelho anulado, amarelo para Maxi
Chamado pelo VAR, o árbitro reverte a decisão e fica-se pelo amarelo a Maxi.
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Amarelo para Pavard
Pavard vê o amarelo na sequência do lance.
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Maxi Araújo expulso
O lateral embrulha-se numa série de empurrões com Pavard e é expulso.
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Anatomia de um golo
Alisson Santos recebe na esquerda, deambula para o meio, puxa para o pé direito e atira para a baliza, a bola desvia em Pavard e engana Rulli.
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Golo do Sporting! 2-1 por Alisson
Os leões completam a cambalhota no marcador! Lance atabalhoado dá golo.
Alisson Santos a colocar os ????na frente! #sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #SportingCP #Marselha pic.twitter.com/SLJODWZgLB
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Números oficiais
Estão 42.766 espectadores em Alvalade.
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De Zerbi também mexe
Sai Pierre-Emerick Aubameyang, entra Robinio Vaz.
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Rui Borges volta a mexer
Saem Zeno Debast e Iván Fresneda, entram Ousmane Diomande e Alisson Santos.
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Anatomia de um golo
Grande passe de Pote para Geny Catamo que, isolado, atira colocado para o empate.
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Golo do Sporting! 1-1 por Geny Catamo
Após a revisão do VAR, está confirmado o golo!
Genyyyyy! ????
Tudo empatado ????#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #SportingCP #Marselha pic.twitter.com/LclPCB3wrT
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Golo anulado ao Sporting!
Geny Catamo conclui uma jogada pelo meio, mas o árbitro assinalado fora de jogo. É no limite…