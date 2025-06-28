Yair Golan, líder do partido de centro-esquerda Os Democratas, condenou hoje a violência dos colonos contra as autoridades israelitas. A declaração foi feita na sequência de confrontos entre as forças israelitas e colonos, que têm atacado de forma cada vez mais frequente e violenta os territórios palestinianos na Cisjordânia — esta noite, colonos israelitas pegaram fogo a uma aldeia palestiniana. Quando chegaram ao local, polícias e soldados foram recebidos com pedras, que danificaram algumas viaturas. O Exército respondeu, matando três pessoas, ferindo outras e fazendo nove detenções, relatou o Haaretz. Na sequência deste ataque, a esquadra da polícia num colonato no local foi vandalizada, tendo a palavra “vingança” sido escrita na fachada.

Tendo em conta este incidente, Yair Golan declarou que “pode não estar nas manchete, mas a ameaça existencial mais séria ao Estado de Israel não vem do Irão ou do Iémen“, mas “de dentro”. “Este não é um incidente isolado. É uma corrente perigosa que se instalou profundamente”, escreveu o político da oposição, que considera que Israel tem de fazer frente a este problema. “Israel está numa encruzilhada. Continuaremos a ser um Estado judeu e democrático, seguro e forte ou continuaremos a deteriorar-nos num Estado kahanista [que defende a supremacia de judeus sobre os árabes], violento e messiânico, isolado e corrupto?”, questiona Golan.