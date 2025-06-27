Um novo cessar-fogo em Gaza? Trump diz que é possível e dentro de uma semana

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, pediu ao Presidente norte-americano, Donald Trump, para “pôr de lado o tom desrespeitoso e inaceitável” ao dirigir-se ao ayatollah Ali Khamenei se quiser “verdadeiramente um acordo”.

“Enquanto povo, a nossa premissa básica é muito simples e direta: sabemos o nosso valor, valorizamos a nossa independência e nunca permitimos que seja outra pessoa a decidir o nosso destino”, disse o ministro na rede social X.

“O grande e poderoso Povo Iraniano, que mostrou ao mundo que o regime israelita NÃO TINHA ESCOLHA senão FUGIR para o ‘Papá’ para evitar ser arrasado pelos nossos mísseis, não gosta de ameaças e insultos”, acrescentou, deixando a ameaça de que “o Irão não hesitará em revelar as suas verdadeiras capacidades”.

“Boa vontade gera boa vontade, e respeito gera respeito”, concluiu.