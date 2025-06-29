O líder supremo do Irão, o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, afirmou hoje que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exagerou os resultados dos bombardeamentos norte-americanos na semana passada às instalações nucleares do país.

Khamenei declarou que Trump “utiliza exageros pouco convencionais para descrever o que aconteceu”, depois do Presidente norte-americano ter reafirmado hoje que os ataques foram um sucesso, particularmente às instalações subterrâneas de Fordo, que foram atingidas por uma “bomba de penetração”, indica a agência espanhola privada Europa Press.

Numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social X, o líder supremo iraniano considera que “como não conseguiram nada”, os norte-americanos “exageraram para esconder a verdade e mantê-la em segredo”.

Trump, por seu turno, referiu, numa entrevista à televisão Fox, que Fordo não só foi destruído, como as autoridades iranianas não tiveram tempo para remover o urânio enriquecido das entranhas da montanha onde se encontra a instalação.

“Não transferiram nada porque não acreditavam que o que alcançámos fosse possível. E conseguimos. Fizemos algo extraordinário: milhares de toneladas de rocha soterram agora aquele lugar. O local está completamente destruído”, insistiu.

Trump, no entanto, voltou a sugerir que poderia apoiar um eventual alívio das sanções contra o Irão “se puderem agir pacificamente”.