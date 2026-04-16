Trump apela ao Hezbollah para “se portar bem” e pede “finalmente PAZ”

Com a mudança de Primeiro-Ministro na Hungria, a União Europeia prevê iniciar o desbloqueio de um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia durante o segundo trimestre, disse hoje o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

“Os resultados das eleições na Hungria permitem-nos agora desbloquear o nosso programa de apoio de 90 mil milhões de euros a favor da Ucrânia para este ano e para o próximo”, congratulou-se Dombrovskis em declarações à agência de notícias francesa AFP.

“O nosso objetivo é que a primeira tranche do nosso empréstimo à Ucrânia seja transferida para o país já no segundo trimestre deste ano”, ou seja, antes do final de junho, acrescentou.

Este importante empréstimo estava bloqueado desde o final de 2025 pelo Primeiro-Ministro húngaro Viktor Orban, próximo do presidente russo Vladimir Putin.