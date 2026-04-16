Trump apela ao Hezbollah para “se portar bem” e pede “finalmente PAZ”

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    06:58
    Martim Andrade

    Bom dia! Este liveblog fica por aqui, mas pode continuar a acompanhar os desenvolvimentos dos conflitos no Médio Oriente e no mundo neste outro artigo em direto, que agora abrimos. Obrigado!

    Nova ronda de negociações entre Irão e EUA marcada para Islamabad na segunda-feira

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    00:30
    Observador

    • Israel e o Hezbollah entraram num período de cessar-fogo, conforme anunciado pelo Presidente Donald Trump. A trégua foi mediada pelos Estados Unidos, com o envolvimento de várias nações, e tem uma duração prevista de dez dias. Durante este período, é esperado que as negociações entre Israel e o Líbano avancem na busca de uma paz duradoura, com os líderes desses países possivelmente a reunir-se na Casa Branca nos próximos dias.
    • O Irão permanece uma questão crítica no cenário internacional, com alegações de espionagem israelita no país e tensões constantes no Estreito de Ormuz. A administração de Donald Trump indicou a sua determinação em alcançar um acordo com Teerão, enquanto o Irão ameaçou afundar navios norte-americanos caso o bloqueio naval no estreito se mantenha.
    • A situação na Ucrânia intensificou-se com um ataque maciço da Rússia, que lançou quase 700 drones e numerosos mísseis balísticos e de cruzeiro contra o território ucraniano, resultando em pelo menos 16 mortos. Em resposta, a Ucrânia atacou dois depósitos de combustível na Crimeia e infraestruturas no porto russo de Tuapse, intensificando ainda mais as tensões.

    Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.

    [Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio]

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    00:30
    Mariana Furtado

    Trump apela ao Hezbollah para “se portar bem” e pede “finalmente PAZ”

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou ao Hezbollah para que se “porte bem” num momento que considera decisivo para a região.

    “Espero que o Hezbollah se porte bem durante este importante período. Será um GRANDE momento para eles se o fizerem. Chega de mortes. É preciso que haja finalmente PAZ!”, lê-se na publicação na Truth Social.

    Donald Trump / Truth Social

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    23:43
    Mariana Furtado

    Irão terá entrado na guerra com plano prévio que mitigou impacto de ataques, dizem serviços de informações ocidentais

    O Irão terá entrado no conflito com um plano prévio que lhe permitiu amortecer o impacto dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel sobre o seu arsenal e cadeia de comando, bem como maximizar a eficácia da sua resposta militar. São as conclusões de avaliações dos serviços de informações ocidentais, noticiadas pela Bloomberg.

    O mesmo é corroborado por fontes anónimas, familiarizadas com os relatórios, citadas pela agência financeira.

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    23:34
    Agência Lusa

    “Urgente limitar o custo para a economia mundial do prolongamento do conflito”

    Os ministros das Finanças e responsáveis dos bancos centrais dos países do G7 apelaram hoje para se “limitar o custo para a economia mundial” de um “prolongamento do conflito” no Médio Oriente e “avançar para uma paz duradoura”.

    “O diagnóstico é unânime: é urgente limitar o custo para a economia mundial de um prolongamento do conflito. Os membros do G7 reafirmaram a necessidade imperiosa de avançar para uma paz duradoura”, declararam num comunicado, no final de uma reunião em Washington, organizada no âmbito da presidência francesa.

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    23:27
    Mariana Furtado

    Exército israelita avisa libaneses para não se deslocarem para sul do rio Litani

    “Para sua segurança e a segurança dos seus familiares – até novo aviso – solicitamos que não se desloque para o sul do rio Litani”, avisa o porta-voz militar das forças israelitas, Avichay Adraee.

    O porta-voz afirmou que as tropas israelitas permanecem posicionadas no sul do Líbano “perante as contínuas atividades terroristas do Hezbollah”.

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    23:04
    Mariana Furtado

    Líbano acusa Israel de violar cessar-fogo com novos ataques no sul do país e voo de reconhecimento, diz agência de notícias

    Apesar da entrada em vigor do cessar-fogo há uma hora, a Agência Nacional de Notícias do Líbano relata que continuam a ocorrer bombardeamentos de artilharia israelita contra as localidades de Khiam e Dibbine, no sul do país, acompanhados por rajadas de metralhadora.

    Em simultâneo, no oeste do Vale do Bekaa, o correspondente da agência dá conta de atividade aérea, com um avião de reconhecimento a sobrevoar a região de Rashaya e a encosta ocidental do Monte Hermon.

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    22:59
    Agência Lusa

    UE prevê desbloquear empréstimo de 90 mil milhões à Ucrãnia antes do fim de junho

    Com a mudança de Primeiro-Ministro na Hungria, a União Europeia prevê iniciar o desbloqueio de um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia durante o segundo trimestre, disse hoje o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

    “Os resultados das eleições na Hungria permitem-nos agora desbloquear o nosso programa de apoio de 90 mil milhões de euros a favor da Ucrânia para este ano e para o próximo”, congratulou-se Dombrovskis em declarações à agência de notícias francesa AFP.

    “O nosso objetivo é que a primeira tranche do nosso empréstimo à Ucrânia seja transferida para o país já no segundo trimestre deste ano”, ou seja, antes do final de junho, acrescentou.

    Este importante empréstimo estava bloqueado desde o final de 2025 pelo Primeiro-Ministro húngaro Viktor Orban, próximo do presidente russo Vladimir Putin.

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    22:59
    Mariana Furtado

    Há festejos no céu de Beirute, segundo os media locais

    Após a entrada em vigor do cessar-fogo, os céus de Beirute foram iluminados por rajadas de tiros de metralhadora, num cenário que a imprensa local está a descrever como de comemoração.

    Um grande número de carros circula também pelas ruas da capital libanesa em clima de celebração. Entre eles estão famílias deslocadas, que regressam dos abrigos onde estiveram instaladas longe das suas casas nos subúrbios de Beirute.

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    22:53
    Agência Lusa

    Rússia condena bloqueio "ilegal" dos EUA no estreito de Ormuz

    As autoridades russas condenaram o que consideraram um bloqueio “ilegal” por parte dos Estados Unidos do estreito de Ormuz, sem o Exército americano advertir que intercetará “em águas internacionais” qualquer navio que tenha pago ao Irão para o atravessar.

    A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que se trata de medidas “unilaterais”.

    “Em geral, as medidas dos Estados Unidos para estabelecer o bloqueio marítimo do estreito de Ormuz, seja mediante a interceção de navios ou o bloqueio de portos iranianos, devem ser consideradas exclusivamente como unilaterais e ilegítimas tanto do ponto de vista da Carta da ONU como do direito marítimo internacional”, afirmou durante uma conferência de imprensa, segundo a agência de notícias TASS.

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    22:43
    Mariana Furtado

    Três feridos em Israel após ataques vindos do Líbano nos minutos antes do cessar-fogo

    Os ataques lançados a partir do Líbano em direção ao norte de Israel, já nos minutos que antecederam o cessar-fogo, provocaram três feridos.

    Segundo o serviço de emergência médica de Israel (MDA), citado pela imprensa local, um homem na casa dos 40 anos sofreu ferimentos moderados em Nahariya, numa zona atingida pelos disparos, onde vários veículos acabaram também por arder.

    Mais tarde, o MDA indicou que um motociclista de cerca de 25 anos e uma jovem de 17 anos ficaram gravemente feridos nas imediações de Karmiel, atingidos por estilhaços.

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    22:16
    Mariana Furtado

    Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah entra em vigor após nova escalada de ataques

    O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou oficialmente em vigor, segundo o calendário previamente indicado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

    Minutos antes do início da trégua, foram ativados alertas antiaéreos no norte de Israel, após o grupo armado ter lançado uma salva de cinco rockets contra a região da Galileia, segundo o Times of Israel.

    Já a Agência Nacional de Notícias do Líbano noticiou uma série de ataques aéreos israelitas contra o país. O mesmo órgão avançou que os subúrbios do sul de Beirute estão a ser palco de “intensos tiroteios” com a entrada em vigor do cessar-fogo.

    O exército israelita diz manter-se em “elevado estado de alerta”, sublinhando que continuará a atuar “em conformidade com as diretrizes do escalão político”, apesar da entrada em vigor do cessar-fogo.

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    22:13
    Agência Lusa

    Líbano prometeu “medidas concretas” para impedir ataques do Hezbollah contra Israel, diz EUA

    O Departamento de Estado norte-americano afirmou esta quinta-feira que o Líbano prometeu tomar “medidas concretas” para impedir quaisquer ataques do Hezbollah contra Israel, no âmbito do cessar-fogo de 10 dias entre os dois países.

    A partir da entrada em vigor do cessar-fogo, “e com o apoio da comunidade internacional, o governo libanês tomará medidas concretas para impedir que o Hezbollah e todos os outros grupos rebeldes armados não estatais presentes no Líbano realizem ataques, operações ou atividades hostis contra alvos israelitas”, refere o comunicado do Departamento de Estado sobre o teor do acordo.

    Israel, adianta, “reserva-se o direito de tomar, a qualquer momento, todas as medidas necessárias em legítima defesa contra ataques planeados, iminentes ou em curso”, e a cessação das hostilidades “não impedirá o exercício deste direito”.

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    22:10
    Mariana Furtado

    JD Vance teve papel em mediação de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, diz fonte da administração à CNN

    O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, terá desempenhado um papel nas negociações que conduziram ao cessar-fogo entre Israel e o Líbano, segundo um responsável da administração norte-americana citado pela CNN.

    Durante vários dias, Vance terá pressionado as autoridades israelitas a adotarem uma postura mais “cuidadosa” nas operações militares no Líbano, adiantou o mesmo responsável, acrescentando que o vice-presidente entendia que travar a perda de vidas no país poderia ajudar a aliviar as tensões em toda a região.

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    22:01
    Mariana Furtado

    Embaixador de Israel na ONU diz que cessar-fogo no Líbano é “complexo”, mas garante que vai “tentar” negociações

    Embora reconheça que o cessar-fogo com o Hezbollah será “complexo”, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, afirmou que Israel está disposto a avançar com negociações.

    Em declarações a jornalistas na ONU noticiadas pela imprensa internacional, Danon sublinhou que o principal obstáculo não reside no governo libanês, mas no grupo xiita. “O problema não está no governo libanês, o problema está no Hezbollah, e será um desafio”, declarou.

    “Acreditamos na negociação direta com o Líbano, mas estamos cientes da complexidade. Lida-se com o Governo libanês, mas o Hezbollah não recebe ordens do Governo libanês. Eles recebem ordens do Irão”, acrescentou.

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    21:53
    Mariana Furtado

    Hezbollah reivindica ataques contra posições militares e infraestruturas israelitas, a minutos de cessar-fogo

    O Hezbollah reivindicou uma série de ataques contra posições militares e infraestruturas israelitas em vários locais, avança a Agência Nacional de Notícias do Líbano, a poucos minutos do cessar-fogo.

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    21:46
    Mariana Furtado

    Presidente do parlamento iraniano diz que cessar-fogo no Líbano reflete “firmeza do Hezbollah” mas avisa que Teerão vai agir com “cautela”

    Mohammad Bagher Ghalibaf, o presidente do parlamento iraniano, declarou que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano é resultado da “extraordinária firmeza” do Hezbollah, mas deixou um aviso quanto à forma como Teerão encara a trégua: “Lidaremos com esse cessar-fogo com cautela e permaneceremos unidos até à plena conquista da vitória”.

    “Como eu disse ontem à noite, o cessar-fogo foi apenas resultado da extraordinária firmeza dos heróis do Hezbollah e da unidade do Eixo da Resistência”, escreveu Ghalibaf no X.

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    21:36
    Mariana Furtado

    Irão classifica nova ameaça de sanções dos EUA como “terrorismo económico”

    O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os Estados Unidos de “terrorismo económico”, após a ameaça do Departamento do Tesouro de reforçar as sanções contra Teerão.

    Na rede social X, o porta-voz Esmaeil Baghaei classificou as medidas como “extorsão patrocinada pelo Estado”, afirmando que configuram crimes contra a humanidade e que, no seu efeito cumulativo, podem constituir genocídio.

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    21:28
    Mariana Furtado

    Israel mantém ataques no sul do Líbano a uma hora do cessar-fogo, alegando resposta a lançamento de rockets

    O exército israelita afirmou ter atingido lançadores de rockets do Hezbollah, que terão sido utilizados para ataques “há pouco” contra o norte de Israel, a cerca de uma hora antes da entrada em vigor do cessar-fogo no Líbano.

    Ao mesmo tempo, e já nas últimas horas que antecederam a trégua, a imprensa estatal libanesa, citada pelos media internacionais, dava conta da continuação dos bombardeamentos no sul do país.

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    21:07
    Agência Lusa

    Médio Oriente: Ministério dos Negócios Estrangeiros pede respeito por cessar-fogo e soberania do Líbano

    O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) saudou o cessar-fogo de 10 dias anunciado hoje para o Líbano, instando as partes a respeitar o acordo e a soberania e integridade territorial do país atacado por Israel desde março.

    “É essencial que todas as partes respeitem (o cessar-fogo) e transformem esta oportunidade em paz duradoura, em pleno respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano”, refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros em nota saudando o anúncio de um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano, mediado pelos Estados Unidos.

    “Este é um passo crucial para a evitar o terrível sofrimento do povo libanês e para a estabilidade do Médio Oriente”, adianta.

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