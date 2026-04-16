Momentos-chave
- Trump apela ao Hezbollah para “se portar bem” e pede “finalmente PAZ”
- Irão terá entrado na guerra com plano prévio que mitigou impacto de ataques, dizem serviços de informações ocidentais
- “Urgente limitar o custo para a economia mundial do prolongamento do conflito”
- Exército israelita avisa libaneses para não se deslocarem para sul do rio Litani
- Líbano acusa Israel de violar cessar-fogo com novos ataques no sul do país e voo de reconhecimento, diz agência de notícias
- UE prevê desbloquear empréstimo de 90 mil milhões à Ucrãnia antes do fim de junho
- Há festejos no céu de Beirute, segundo os media locais
- Rússia condena bloqueio "ilegal" dos EUA no estreito de Ormuz
- Três feridos em Israel após ataques vindos do Líbano nos minutos antes do cessar-fogo
- Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah entra em vigor após nova escalada de ataques
- JD Vance teve papel em mediação de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, diz fonte da administração à CNN
- Embaixador de Israel na ONU diz que cessar-fogo no Líbano é “complexo”, mas garante que vai “tentar” negociações
- Hezbollah reivindica ataques contra posições militares e infraestruturas israelitas, a minutos de cessar-fogo
- Presidente do parlamento iraniano diz que cessar-fogo no Líbano reflete “firmeza do Hezbollah” mas avisa que Teerão vai agir com “cautela”
- Irão classifica nova ameaça de sanções dos EUA como “terrorismo económico”
- Israel mantém ataques no sul do Líbano a uma hora do cessar-fogo, alegando resposta a lançamento de rockets
- Trump: NATO "meteu-se num problema" por não ter "estado presente"
- Trump: "Tudo indica que vamos chegar a um acordo com o Irão", mas se acordo falhar "combates retomam”
- Cessar-fogo entre Líbano e Hezbollah é "muito emocionante", diz Trump
- Trump diz que Irão “quer chegar a um acordo” e rejeita “qualquer limite de 20 anos” para programa nuclear
- Líderes de países do Golfo e da Europa acreditam que acordo EUA–Irão poderá demorar seis meses, avança a Bloomberg
- Berlim quer discutir participação dos EUA em missão para segurança do Estreito de Ormuz em reuniões com França e Reino Unido
- Hezbollah diz que respeitará cessar-fogo se Israel cessar ataques, afirma deputado do grupo à CNN
- Líbano saúda cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, que diz ser “exigência central” do país
- Hezbollah realizou dezenas de ataques contra posições israelitas no sul do Líbano e norte de Israel
- Trump vai convidar Netanyahu e Presidente do Líbano para encontro na Casa Branca
- Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Líbano e Israel a começar às 22h
- KLM anuncia cancelamento de 160 voos em maio devido ao aumento do custo dos combustíveis
- Trump disse ao Presidente libanês que cessar-fogo no Líbano começará dentro de horas
- Conselheiro do líder supremo do Irão ameaça "afundar" navios norte-americanos no Estreito de Ormuz
- Agência Internacional de Energia alerta para cancelamentos de voos "em breve" na Europa
- EUA vão manter bloqueio "pelo tempo que for preciso", afirma Hegseth
- Papa volta a responder a Trump: mundo está a ser "devastado por um punhado de tiranos"
- "Estamos de olho em vocês": Hegseth dirige-se ao Irão
- Cessar-fogo entre Israel e Líbano poderá acontecer esta noite
- Líder do Líbano diz aos EUA que não irá falar com Israel
- Ucrânia responde e ataca porto russo de Tuapse
- Pelo menos um morto no sul do Líbano após ataques israelitas
- Rússia confirma ataque massivo à Ucrânia: "Objetivos foram alcançados"
- Israel destrói última ponte que liga sul do Líbano ao resto do país
- Irão apresenta proposta que prevê saída de navios pelo Estreito de Ormuz
- Ucrânia. Número de mortos em ataque russo sobe para 16
- Israel. Mais de 7.700 pessoas foram internadas desde o início da guerra
- Paquistão diz que não há datas para nova ronda de negociações entre EUA e Irão
- União Europeia garante que "continuará a aumentar a pressão sobre a Rússia"
- Rússia lança ataque massivo contra Ucrânia: em 24 horas lançou quase 700 drones e morreram pelo menos 15 pessoas
- Israel confirma que vai dialogar com Presidente libanês. Mas fonte do Líbano desmente
- Austrália vai investir mais 33 mil milhões de euros na defesa na próxima década
- Irão diz ter detido 4 espiões israelita
- Alemanha aprovou exportações de armas para Israel um mês antes do início da guerra contra o Irão
- Trump diz que líderes de Israel e do Líbano voltam a reunir-se hoje para discutir cessar-fogo
Histórico de atualizações
-
Bom dia! Este liveblog fica por aqui, mas pode continuar a acompanhar os desenvolvimentos dos conflitos no Médio Oriente e no mundo neste outro artigo em direto, que agora abrimos. Obrigado!
Nova ronda de negociações entre Irão e EUA marcada para Islamabad na segunda-feira
-
-
- Israel e o Hezbollah entraram num período de cessar-fogo, conforme anunciado pelo Presidente Donald Trump. A trégua foi mediada pelos Estados Unidos, com o envolvimento de várias nações, e tem uma duração prevista de dez dias. Durante este período, é esperado que as negociações entre Israel e o Líbano avancem na busca de uma paz duradoura, com os líderes desses países possivelmente a reunir-se na Casa Branca nos próximos dias.
- O Irão permanece uma questão crítica no cenário internacional, com alegações de espionagem israelita no país e tensões constantes no Estreito de Ormuz. A administração de Donald Trump indicou a sua determinação em alcançar um acordo com Teerão, enquanto o Irão ameaçou afundar navios norte-americanos caso o bloqueio naval no estreito se mantenha.
- A situação na Ucrânia intensificou-se com um ataque maciço da Rússia, que lançou quase 700 drones e numerosos mísseis balísticos e de cruzeiro contra o território ucraniano, resultando em pelo menos 16 mortos. Em resposta, a Ucrânia atacou dois depósitos de combustível na Crimeia e infraestruturas no porto russo de Tuapse, intensificando ainda mais as tensões.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
[Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio]Miguel Feraso Cabral
-
Trump apela ao Hezbollah para “se portar bem” e pede “finalmente PAZ”
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou ao Hezbollah para que se “porte bem” num momento que considera decisivo para a região.
“Espero que o Hezbollah se porte bem durante este importante período. Será um GRANDE momento para eles se o fizerem. Chega de mortes. É preciso que haja finalmente PAZ!”, lê-se na publicação na Truth Social.Donald Trump / Truth Social
-
-
Irão terá entrado na guerra com plano prévio que mitigou impacto de ataques, dizem serviços de informações ocidentais
O Irão terá entrado no conflito com um plano prévio que lhe permitiu amortecer o impacto dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel sobre o seu arsenal e cadeia de comando, bem como maximizar a eficácia da sua resposta militar. São as conclusões de avaliações dos serviços de informações ocidentais, noticiadas pela Bloomberg.
-
-
“Urgente limitar o custo para a economia mundial do prolongamento do conflito”
Os ministros das Finanças e responsáveis dos bancos centrais dos países do G7 apelaram hoje para se “limitar o custo para a economia mundial” de um “prolongamento do conflito” no Médio Oriente e “avançar para uma paz duradoura”.
“O diagnóstico é unânime: é urgente limitar o custo para a economia mundial de um prolongamento do conflito. Os membros do G7 reafirmaram a necessidade imperiosa de avançar para uma paz duradoura”, declararam num comunicado, no final de uma reunião em Washington, organizada no âmbito da presidência francesa.
-
-
Exército israelita avisa libaneses para não se deslocarem para sul do rio Litani
“Para sua segurança e a segurança dos seus familiares – até novo aviso – solicitamos que não se desloque para o sul do rio Litani”, avisa o porta-voz militar das forças israelitas, Avichay Adraee.
O porta-voz afirmou que as tropas israelitas permanecem posicionadas no sul do Líbano “perante as contínuas atividades terroristas do Hezbollah”.
#عاجل ‼️رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان
⭕️مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه في جنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لحزب الله
⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم – وحتى إشعار آخر – يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر… pic.twitter.com/uHPLl3tgm4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 16, 2026
-
Líbano acusa Israel de violar cessar-fogo com novos ataques no sul do país e voo de reconhecimento, diz agência de notícias
Apesar da entrada em vigor do cessar-fogo há uma hora, a Agência Nacional de Notícias do Líbano relata que continuam a ocorrer bombardeamentos de artilharia israelita contra as localidades de Khiam e Dibbine, no sul do país, acompanhados por rajadas de metralhadora.
-
UE prevê desbloquear empréstimo de 90 mil milhões à Ucrãnia antes do fim de junho
Com a mudança de Primeiro-Ministro na Hungria, a União Europeia prevê iniciar o desbloqueio de um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia durante o segundo trimestre, disse hoje o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.
“Os resultados das eleições na Hungria permitem-nos agora desbloquear o nosso programa de apoio de 90 mil milhões de euros a favor da Ucrânia para este ano e para o próximo”, congratulou-se Dombrovskis em declarações à agência de notícias francesa AFP.
“O nosso objetivo é que a primeira tranche do nosso empréstimo à Ucrânia seja transferida para o país já no segundo trimestre deste ano”, ou seja, antes do final de junho, acrescentou.
Este importante empréstimo estava bloqueado desde o final de 2025 pelo Primeiro-Ministro húngaro Viktor Orban, próximo do presidente russo Vladimir Putin.
-
-
Há festejos no céu de Beirute, segundo os media locais
-
Rússia condena bloqueio "ilegal" dos EUA no estreito de Ormuz
As autoridades russas condenaram o que consideraram um bloqueio “ilegal” por parte dos Estados Unidos do estreito de Ormuz, sem o Exército americano advertir que intercetará “em águas internacionais” qualquer navio que tenha pago ao Irão para o atravessar.
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que se trata de medidas “unilaterais”.
“Em geral, as medidas dos Estados Unidos para estabelecer o bloqueio marítimo do estreito de Ormuz, seja mediante a interceção de navios ou o bloqueio de portos iranianos, devem ser consideradas exclusivamente como unilaterais e ilegítimas tanto do ponto de vista da Carta da ONU como do direito marítimo internacional”, afirmou durante uma conferência de imprensa, segundo a agência de notícias TASS.
-
-
Três feridos em Israel após ataques vindos do Líbano nos minutos antes do cessar-fogo
Os ataques lançados a partir do Líbano em direção ao norte de Israel, já nos minutos que antecederam o cessar-fogo, provocaram três feridos.
Segundo o serviço de emergência médica de Israel (MDA), citado pela imprensa local, um homem na casa dos 40 anos sofreu ferimentos moderados em Nahariya, numa zona atingida pelos disparos, onde vários veículos acabaram também por arder.
-
Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah entra em vigor após nova escalada de ataques
O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou oficialmente em vigor, segundo o calendário previamente indicado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Minutos antes do início da trégua, foram ativados alertas antiaéreos no norte de Israel, após o grupo armado ter lançado uma salva de cinco rockets contra a região da Galileia, segundo o Times of Israel.
-
-
Líbano prometeu “medidas concretas” para impedir ataques do Hezbollah contra Israel, diz EUA
O Departamento de Estado norte-americano afirmou esta quinta-feira que o Líbano prometeu tomar “medidas concretas” para impedir quaisquer ataques do Hezbollah contra Israel, no âmbito do cessar-fogo de 10 dias entre os dois países.
A partir da entrada em vigor do cessar-fogo, “e com o apoio da comunidade internacional, o governo libanês tomará medidas concretas para impedir que o Hezbollah e todos os outros grupos rebeldes armados não estatais presentes no Líbano realizem ataques, operações ou atividades hostis contra alvos israelitas”, refere o comunicado do Departamento de Estado sobre o teor do acordo.
Israel, adianta, “reserva-se o direito de tomar, a qualquer momento, todas as medidas necessárias em legítima defesa contra ataques planeados, iminentes ou em curso”, e a cessação das hostilidades “não impedirá o exercício deste direito”.
-
JD Vance teve papel em mediação de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, diz fonte da administração à CNN
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, terá desempenhado um papel nas negociações que conduziram ao cessar-fogo entre Israel e o Líbano, segundo um responsável da administração norte-americana citado pela CNN.
-
Embaixador de Israel na ONU diz que cessar-fogo no Líbano é “complexo”, mas garante que vai “tentar” negociações
Embora reconheça que o cessar-fogo com o Hezbollah será “complexo”, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, afirmou que Israel está disposto a avançar com negociações.
Em declarações a jornalistas na ONU noticiadas pela imprensa internacional, Danon sublinhou que o principal obstáculo não reside no governo libanês, mas no grupo xiita. “O problema não está no governo libanês, o problema está no Hezbollah, e será um desafio”, declarou.
-
Hezbollah reivindica ataques contra posições militares e infraestruturas israelitas, a minutos de cessar-fogo
-
-
Presidente do parlamento iraniano diz que cessar-fogo no Líbano reflete “firmeza do Hezbollah” mas avisa que Teerão vai agir com “cautela”
Mohammad Bagher Ghalibaf, o presidente do parlamento iraniano, declarou que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano é resultado da “extraordinária firmeza” do Hezbollah, mas deixou um aviso quanto à forma como Teerão encara a trégua: “Lidaremos com esse cessar-fogo com cautela e permaneceremos unidos até à plena conquista da vitória”.
“Como eu disse ontem à noite, o cessar-fogo foi apenas resultado da extraordinária firmeza dos heróis do Hezbollah e da unidade do Eixo da Resistência”, escreveu Ghalibaf no X.
كما قلتُ ليلة أمس أيضاً، إن وقف إطلاق النار لم يكن إلا نتيجة لصمود حزب الله واتحاد محور المقاومة؛ وسوف نتعامل مع وقف إطلاق النار هذا بحذر، وسنبقى معًا حتى التحقق الكامل للنصر.
أشكر الجهود الوسيطة لدولة باكستان والجنرال عاصم منير لإقرار وقف إطلاق النار هذا.
إنّا على العهد… https://t.co/6f3CIa3jNH
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 16, 2026
-
Irão classifica nova ameaça de sanções dos EUA como “terrorismo económico”
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acusou os Estados Unidos de “terrorismo económico”, após a ameaça do Departamento do Tesouro de reforçar as sanções contra Teerão.
Na rede social X, o porta-voz Esmaeil Baghaei classificou as medidas como “extorsão patrocinada pelo Estado”, afirmando que configuram crimes contra a humanidade e que, no seu efeito cumulativo, podem constituir genocídio.
It is utterly abominable how policies that deliberately inflict pain and suffering on innocent people are presented with smug self-righteousness.
This only reveals an inhumane mindset behind them.
These are nothing short of economic terrorism and state-sponsored extortion —… pic.twitter.com/nmYqJ1HLhD
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 16, 2026
-
Israel mantém ataques no sul do Líbano a uma hora do cessar-fogo, alegando resposta a lançamento de rockets
O exército israelita afirmou ter atingido lançadores de rockets do Hezbollah, que terão sido utilizados para ataques “há pouco” contra o norte de Israel, a cerca de uma hora antes da entrada em vigor do cessar-fogo no Líbano.
-
Médio Oriente: Ministério dos Negócios Estrangeiros pede respeito por cessar-fogo e soberania do Líbano
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) saudou o cessar-fogo de 10 dias anunciado hoje para o Líbano, instando as partes a respeitar o acordo e a soberania e integridade territorial do país atacado por Israel desde março.
“É essencial que todas as partes respeitem (o cessar-fogo) e transformem esta oportunidade em paz duradoura, em pleno respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano”, refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros em nota saudando o anúncio de um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano, mediado pelos Estados Unidos.
“Este é um passo crucial para a evitar o terrível sofrimento do povo libanês e para a estabilidade do Médio Oriente”, adianta.