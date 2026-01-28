Conselheiro do ayatollah responde a Trump e ameaça: se EUA atacarem o Irão, retaliação atingirá "coração de Telavive"

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    07:18
    Sâmia Fiates

    Bom dia,

    Este liveblog vai ser encerrado. Pode continuar a acompanhar os desenvolvimentos das tensões internacionais neste outro artigo em direto.

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    00:15
    Observador

    O que se passou até agora:

    • O conselheiro do ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, emitiu uma advertência aos Estados Unidos e a Israel, afirmando que, caso os EUA decidam executar qualquer tipo de ataque militar, haverá uma retaliação imediata que atingirá o “coração de Telavive”. Esta posição do Irão amplifica as tensões com os Estados Unidos, especialmente numa altura em que a problemática do programa nuclear iraniano continua por resolver.
    • Num cenário de crescente confronto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que uma “enorme armada” está a caminho do Irão, reiterando que o tempo para Teerão negociar um acordo nuclear está a acabar. As ameaças de Trump incluem um aviso de que qualquer ataque futuro ao Irão será substancialmente mais devastador que os anteriores.
    • A situação em Kiev é crítica, com cerca de 610 mil pessoas sem eletricidade na sequência de ataques contínuos da Rússia. Esta crise de fornecimento energético afetou gravemente a cidade, levando o Presidente Volodymyr Zelensky a afirmar que Kiev enfrenta “a situação mais difícil” de todo o país.
    • A Coreia do Norte anunciou planos para apresentar a “próxima etapa” do seu programa de dissuasão nuclear no congresso do partido único. Durante um recente teste de mísseis balísticos, o líder Kim Jong-un sublinhou a importância deste desenvolvimento para a melhoria da “dissuasão estratégica” do país, evidenciando a contínua militarização no regime norte-coreano.

    [Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

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    00:13
    André Certã

    610 mil pessoas não têm eletricidade em Kiev. Zelensky diz que capital vive "situação mais difícil" do país

    610 mil pessoas em Kiev ainda não têm fornecimento de eletricidade, após a ultima ronda de ataques da Rússia, afirmou o ministro da Energia da Ucrânia, Denys Shmyhal.

    Na sua declaração noturna, o Presidente Volodymyr Zelensky contou que “a situação era mais difícil” na capital ucraniana, com “graves problemas de eletricidade” e também de aquecimento.

    “Equipas de muitas das nossas regiões — praticamente de todo o país — foram trazidas para ajudar Kiev, incluindo de zonas da linha da frente e estão prontas a ajudar”, afirmou ainda.

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    23:44
    André Certã

    França muda de posição e aprova inclusão das Guardas Revolucionárias iranianas na lista de organizações terroristas

    A França decidiu apoiar a inclusão das Guardas Revolucionárias iranianas na lista de organizações terroristas da União Europeia, que já tinha o apoio de países como a Itália e a Alemanha.

    A Reuters noticiou que a França estava a hesitar apoiar a maioria dos estados-membros que lançou esta iniciativa. Porém, esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, anunciou o apoio.

    “Não pode haver impunidade. A repressão insustentável da revolta pacífica do povo iraniano não pode ficar sem resposta. A sua coragem sem precedentes face à violência que se abateu cegamente sobre ele não pode ser em vão”, escreveu Barrot.

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    20:59
    Agência Lusa

    República Islâmica pronta para discutir programa nuclear mas tem "o dedo no gatilho", diz Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano

    O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano manifestou esta hoje disponibilidade para discutir o programa nuclear de Teerão com Washington, ao mesmo tempo que avisou que as forças armadas estão “com o dedo no gatilho” face à ameaça norte-americana de ataque.

    Em simultâneo, o chefe da diplomacia de Teerão afirmou que o Irão “sempre acolheu um acordo nuclear mutuamente benéfico, justo e equitativo”, desde que seja alcançado “em pé de igualdade e livre de coerção, ameaças e intimidação”.

    Na sua mensagem, o ministro iraniano reafirmou o direito da República Islâmica à “tecnologia nuclear pacífica”, que assegure a “ausência completa de armas nucleares”.

    A declaração de Abbas Araghchi surge em resposta ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaçou repetidamente usar a força em resposta à violenta repressão dos protestos no último mês no Irão, e que abordou também a questão nuclear.

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    18:52
    José Carlos Duarte

    Conselheiro do ayatollah responde a Trump e ameaça: se EUA atacarem o Irão, retaliação atingirá "coração de Telavive"

    O conselheiro do ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, ameaçou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump, e Israel: caso os Estados Unidos da América lançarem mais que não seja um “ataque limitado”, a retaliação atacar o “coração do Telavive”.

    “Um ataque limitado é uma ilusão. Qualquer ação militar dos EUA — de qualquer origem ou qualquer nível — será considerado o início da guerra”, escreveu, no X, Ali Shamkhani.

    O conselheiro do Líder Supremo do Irão prometeu uma “resposta imediata” e “sem precedentes” em resposta a um eventual ataque norte-americano.

    E realçou que esse ataque atingiria o “coração de Tel Aviv e todos aqueles que estão a apoiar o agressor”.

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    17:29
    André Certã

    Secretário de Estado dos EUA acredita que a Venezuela está numa "melhor situação" que estava há quatro semanas.

    Falando na sua audiência no Senado, Rubio disse que os EUA estavam a “fazer progressos bons e decentes” na Venezuela que iriam ter maior impacto a longo prazo, noticiou a AP.

    “Não vamos conseguir mudar esta situação da noite para o dia”, sublinhou o responsável, que admitiu que estão “certamente em melhor situação hoje na Venezuela do que estávamos há quatro semanas”.

    “Acho, espero e acredito que estaremos em melhor situação daqui a três, seis e nove meses do que estaríamos se Maduro ainda estivesse lá”, acrescentou.

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    17:11
    André Certã

    610 mil consumidores em Kiev não têm energia. Zelensky diz que capital vive "situação mais difícil"

    A cidade de Kiev está a viver “a situação mais difícil” em termos de fornecimento de energia e de aquecimento, afirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sua declaração noturna, onde definiu o fornecimento à capital como uma prioriedade.

    “Equipas de muitas das nossas regiões, praticamente de todo o país, foram chamadas para ajudar Kiev, incluindo das zonas da linha da frente, prontas para ajudar”, disse o líder.

    Já o ministro da Energia, Denis Shmyhal, revelou que cerca de 610 mil consumidores na capital ainda não tinham energia.

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    16:48
    Agência Lusa

    Dias do regime iraniano estão contados após repressão sangrenta, diz Chanceler alemão

    O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou hoje que os dias do regime iraniano estão “contados”, um mês após o início de um movimento de contestação reprimido com violência pelas autoridades do Irão.

    “Continuo convencido de que um regime que só se consegue manter no poder recorrendo à violência pura e ao terror contra a sua própria população tem os dias contados”, disse Merz em Berlim, numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo romeno, Ilie Bolojan.

    O chanceler acrescentou que esse desfecho “pode contar-se em semanas” e defendeu que o regime de Teerão “não tem qualquer legitimidade para governar”.

    Merz associou-se ainda à posição da Itália, que pretende incluir a Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irão, na lista de organizações terroristas da União Europeia.

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    16:44
    André Certã

    Rubio otimista sobre alcançar "algo positivo" em relação à Gronelândia e fala em reuniões técnicas com Copenhaga e Nuuk

    O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, demonstrou-se otimista sobre a questão da Gronelândia, território ártico em que o EUA têm demonstrado interesse em adquirir, noticiou o The Guardian.

    Falando no Senado norte-americano, Rubio sublinhou que a situação está “numa boa posição no momento”, especialmente após “excelentes reuniões com o secretário-geral da NATO”, Mark Rutte.

    “Na verdade, enquanto falo com vocês agora, haverá algumas reuniões técnicas entre nós e os nossos parceiros na Gronelândia e na Dinamarca sobre este assunto”, acrescentou o secretário, que disse estar confiante que iam “conseguir atingir algo positivo”.

    “Vamos tentar fazer isto de forma a que não pareça um circo mediático cada vez que essas conversas acontecem, porque acreditamos que isso cria mais flexibilidade para ambos os lados chegarem a um resultado positivo. E acho que vamos conseguir”, acrescentou.

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    16:25
    Agência Lusa

    Hamas diz estar pronto para uma "transferência completa" da governação de Gaza

    O Hamas afirmou esta quarta-feira que está pronto para uma “transferência completa da governação da Faixa de Gaza” para um comité de tecnocratas que foi criado no âmbito do plano de paz norte-americano para o enclave palestiniano.

    “Os protocolos foram preparados, os processos foram finalizados e as comissões estão encarregues da operação para que tenhamos uma transferência completa da governação da Faixa de Gaza, em todas as áreas”, afirmou o porta-voz do grupo extremista palestiniano, Hazem Qassem, à agência de notícias France-Presse (AFP).

    A segunda fase do plano dos Estados Unidos para colocar um fim à guerra em Gaza prevê a criação de um governo tecnocrata palestiniano de transição denominado Comité Nacional para a Administração de Gaza (CNAG).

    Os membros da estrutura tecnocrática para gerir assuntos correntes do enclave palestiniano ficarão sob supervisão de outro órgão também previsto no plano de Washington, o “Conselho de Paz”, liderado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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    16:22
    André Certã

    Fico e Casa Branca negam quaisquer preocupaçõe com avançou Politico. Primeiro-ministro eslovaco e Casa Branca já negaram

    O primeiro ministro da Eslováquia, Robert Fico, já reagiu à notícia do Politico que afirmava que o líder tinha ficado preocupado com o “estado psicológico” do Presidente dos EUA, Donald Trump.

    Numa publicação na rede social X, o líder rejeitou “fortemente as mentiras do portal liberal, odioso e pró-Bruxelas Politico” e frisou que não falou na reunião informal sobre qualquer assunto, muito menos sobre a sua viagem aos Estados Unidos.

    “Devo rejeitar enfaticamente as mentiras do portal Politico sobre como avaliei o meu encontro com o presidente dos EUA, D. Trump, numa cimeira informal em Bruxelas. Ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, não há testemunhas, mas nada impediu o portal Politico de inventar mentiras”, criticou o chefe do governo eslovaco.

    A Casa Branca também já reagiu, através da porta-voz Anna Kelly, citada pelo próprio Politico. “Isto são absolutamente fake news de diplomatas anónimos europeus que estão a tentar manter-se relevantes”, disse a representante, que insistiu que a reunião entre os líderes foi “positiva e produtiva”.

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    12:23
    Tiago Caeiro

    Trump avisa Irão de que "o tempo se está a esgotar" e ameaça com ataque "pior" do que o de 2025

    O presidente dos EUA, Donald Trump, avisou, esta quarta-feira, o Irão de que “o tempo se está a esgotar” e instou mais uma vez Teerão a fazer um acordo com os EUA quanto ao programa nuclear — sob pena de ser lançado um ataque contra aquele país.

    “Esperamos que o Irão se sente à mesa de negociações o mais depressa possível e chegue a um acordo justo e equilibrado – SEM ARMAS NUCLEARES – um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está a esgotar-se, é realmente essencial”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

    Trump lembrou a operação “Operação Martelo da Meia-Noite”, lançada em junho de 2025 contra instalações militares no Irão, avisando que um eventual novo ataque contra o país será “pior”. “O próximo ataque será muito pior!”, alertou o chefe de Estado norte-americano.

    Trump voltou a frisar que há “uma enorme armada está a caminho do Irão”, salientando que os meios militares norte-americanos se estão a mover “rapidamente, com grande poder, entusiasmo e determinação”.

    “É uma frota maior, liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, do que a enviada à Venezuela”, escreveu ainda o presidente dos EUA.

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    10:48
    Tiago Caeiro

    Mais de 100 apartamentos atingidos por ataque russo em Zaporíjia

    Mais de 100 apartamentos foram atingidos por um ataque russo à cidade de Zaporíjia na manhã desta quarta-feira, escreve o Ukrainska Pravda. Quatro pessoas ficaram feridas.

    Um edifício residencial e vários carros foram atingidos, adiantou Ivan Fedorov, Chefe da Administração Militar da região de Zaporíjia.

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    10:09
    Tiago Caeiro

    Espanha escolta petroleiro da frota sombra da Rússia

    Um navio petroleiro da frota sombra da Rússia estava a ser escoltado esta terça-feira pelas autoridades espanholas até Marrocos, escreve a Reuters, citando a Marinha Mercante da Espanha.

    O navio Chariot Tide, que navegava sob bandeira de Moçambique e até novembro era conhecido como Marabella Sun, está na lista de sanções da UE desde novembro de 2024 por ajudar a Rússia a exportar petróleo “enquanto praticava operações de navegação irregulares e de alto risco”, segundo a União Europeia. Também foi sancionado pelo Reino Unido.

    O Chariot Tide avariou a 22 de janeiro e o barco ficou à deriva, sem propulsão, em águas internacionais, ao largo da cidade de Almería.

    Estima-se que entre 1200 e 1600 navios da frota sombra da Rússia estejam a operar.

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    10:04
    Agência Lusa

    Chefe da diplomacia da UE defende que NATO “se deve tornar mais europeia”

    A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) defendeu hoje que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) “se deve tornar mais europeia” para fazer face às ameaças em termos de segurança e defesa.

    “Estamos todos bem cientes das questões políticas que têm limitado a cooperação, mas especialmente agora que os Estados Unidos estão a voltar as suas atenções para o exterior e para além da Europa, a NATO precisa de se tornar mais europeia para manter a sua força e, para isso, a Europa deve agir”, disse Kaja Kallas, em declarações num evento da Agência Europeia de Defesa, em Bruxelas.

    “Por exemplo, precisamos de garantir que as nossas iniciativas de segurança e defesa continuem a ser complementares às da NATO e, para isso, a bola também está no campo da NATO. Se quisermos utilizar instrumentos da UE, como o nosso poder orçamental e regulamentar, para apoiar e capacitar a NATO, temos de saber quais são essas necessidades e objetivos”, referiu a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

    De acordo com Kaja Kallas, “quanto mais informações a NATO fornecer, melhor é possível alinhar-se” com a UE, já que “os 23 países que são membros de ambas as organizações têm uma responsabilidade especial e um interesse particular em garantir a coerência”.

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    09:47
    Tiago Caeiro

    Forças russas voltam a atacar Odessa. Três pessoas ficaram feridas

    As forças russas atacaram Odessa pela segunda noite consecutiva, deixando três pessoas feridas, escreve o Ukrainska Pravda, citando Serhii Lysak, Chefe da Administração Militar de Odessa.

    “A cidade sofreu ataques inimigos pela segunda noite consecutiva, com edifícios residenciais e locais religiosos danificados”, disse o responsável.

    Um homem de 21 anos foi hospitalizado com ferimentos causados por estilhaços.

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    09:21
    Tiago Caeiro

    Foto de Donald Trump ao lado de Putin pendurada na Casa Branca

    Uma fotografia de Vladimir Putin e de Donald Trump, os presidentes da Rússia e dos EUA, respetivamente, foi pendurada na Casa Branca, avança a agência russa TASS, citando a correspondente da PBS na Casa Branca, Elizabeth Landers.

    A foto — tirada durante a cimeira entre os dois líderes, que decorreu no Alasca, em agosto — foi pendurada numa zona junto a uma das entradas na ala oeste da Casa Branca.

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    09:00
    Agência Lusa

    Coreia do Norte revela “próxima etapa” de programa nuclear em congresso

    A Coreia do Norte declarou que vai apresentar “a próxima etapa” do plano de dissuasão nuclear no próximo congresso do partido único, informou hoje a imprensa oficial norte-coreana.

    O congresso “vai clarificar os planos para a próxima etapa destinada a reforçar a força de dissuasão nuclear do país”, afirmou na terça-feira o líder Kim Jong-un, durante um lançamento de um míssil balístico, de acordo com a agência de notícias KCNA.

    Acompanhado por outros responsáveis norte-coreanos, Kim esteve presente durante o teste de um lançador múltiplo de foguetes de grande calibre, durante o qual foram disparados quatro mísseis, noticiou a KCNA.

    Embora reconhecendo que o desenvolvimento do sistema de lançador de foguetes passou por dificuldades, Kim considerou que o teste de terça-feira foi “de grande importância para melhorar a eficácia” da “dissuasão estratégica”.

    Os quatro foguetes disparados atingiram um alvo localizado a mais de 358 quilómetros de distância, ainda de acordo com o líder norte-coreano.

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    08:59
    Agência Lusa

    Forças russas começam a retirar-se das bases no nordeste da Síria

    As forças russas começaram a retirar-se do nordeste da Síria, numa área ainda controlada por uma coligação liderada pelos curdos, depois desta ter perdido a maior parte do território que detinha numa ofensiva governamental.

    Jornalistas da agência Associated Press (AP) visitaram uma base próxima ao aeroporto de Qamishli, na terça-feira, e encontraram-na sob vigilância de combatentes das Forças Democráticas Sírias (SDF, na sigla em inglês), que disseram que os russos começaram a retirar equipamento nos últimos dias.

    O interior do que antes era o alojamento dos soldados estava praticamente vazio, com alguns objetos espalhados, incluindo equipamentos de exercício, proteína em pó e algumas roupas, escreve a AP.

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