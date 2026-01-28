Conselheiro do ayatollah responde a Trump e ameaça: se EUA atacarem o Irão, retaliação atingirá "coração de Telavive"

610 mil pessoas em Kiev ainda não têm fornecimento de eletricidade, após a ultima ronda de ataques da Rússia, afirmou o ministro da Energia da Ucrânia, Denys Shmyhal.

Na sua declaração noturna, o Presidente Volodymyr Zelensky contou que “a situação era mais difícil” na capital ucraniana, com “graves problemas de eletricidade” e também de aquecimento.

“Equipas de muitas das nossas regiões — praticamente de todo o país — foram trazidas para ajudar Kiev, incluindo de zonas da linha da frente e estão prontas a ajudar”, afirmou ainda.