JD Vance acredita que Israel deverá apoiar acordo com o Irão no futuro

O Presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, admitiu numa entrevista à televisão saudita Al Arabiya ter sido duro com Zelensky e garantiu que o país não irá envolver-se na guerra da Ucrânia.

“Se o Volodymyr Oleksandrovych [Zelensky] ficou ofendido, peço-lhe desculpa por estas palavras. Talvez não devesse ter dito aquilo, tendo em conta que ele, afinal de contas, está em guerra”, admitiu Lukashenko.

No entanto, afirmou que o Presidente ucraniano “colheu o que plantou”, referindo-se ao facto de o major Madyar, do exército ucraniano, ter ameaçado no Facebook atacar 500 alvos em território bielorrusso e aconselhado o Presidente a “não se atravessar” no caminho de Kiev. Em resposta, Lukashenko ameaçou atacar um “alvo muito sério” na Ucrânia.

Lukashenko on Zelensky: As for my criticism of Zelensky, well, maybe I went too far somewhere, but it was a response. A response to his inappropriate statements: “We have 500 targets! We know where Lukashenko is; we'll hit him tomorrow with missiles and drones.” I remained… pic.twitter.com/TegQTPLNPB — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

O Presidente bielorrusso assegurou também que o país não vai invadir a Ucrânia e que Zelensky “precisa de se acalmar”, tendo pedido a Kiev e Moscovo para negociarem a paz.