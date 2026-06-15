Momentos-chave
- O que se passou até agora
- JD Vance acredita que Israel deverá apoiar acordo com o Irão no futuro
- Zelensky chegou à reunião dos G7 e esteve reunido com o Presidente suíço
- Lukashenko pede desculpa a Zelensky e garante que a Bielorrússia não irá invadir a Ucrânia
- Oito pessoas terão morrido na queda do bombardeiro B-52
- Rússia ataca jardim zoológico em Kharkiv
- Navios iranianos circulam no Estreito de Ormuz após o levantamento do bloqueio norte-americano
- Ouvidas explosões na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz
- UE abre primeiro bloco de negociações para adesão da Ucrânia e Moldávia
- Memorando de entendimento com o Irão tem "cerca de uma página e meia", afirma JD Vance
- Irão aumenta capacidades de defesa durante a implementação do acordo
- Base aérea na Califórnia encerrada após bombardeiro B-52 despenhar-se
- Bombardeiro B-52 despenha-se após levantar voo em base aérea dos EUA. Aeronave é das mais poderosas na Força Aérea
- Zelensky revela que discutiu com Trump possibilidade de se encontrar com Putin nos EUA
- Netanyahu desvincula-se de acordo de Trump e garante que se vai candidatar às eleições: "E quero ganhar"
- Netanyahu recusa que objetivo de guerra fosse derrubar regime no Irão
- Netanyahu admite que "nem sempre está de acordo com Trump": "Sou o responsável pelos interesses de Israel"
- Netanyahu assegura que a "luta ainda não acabou" e garante que Israel vai ficar nas zonas de segurança no Líbano, Gaza e Síria
- Netanyahu quebra silêncio sobre memorando: "Salvámos o Estado de Israel do perigo nuclear do Irão"
- Seguro diz que acordo é “sinal claro” de que negociação e respeito são os caminhos mais eficazes
- EUA não vão retirar tropas do Médio Oriente — por agora
- Memorando de entendimento não prevê retirada de tropas israelitas do Líbano
- Trump não sabe se estará presente na assinatura do memorando na Suíça, mas confirma presença de JD Vance
- Após o Irão, Trump já tem novo foco: guerra na Ucrânia. "Podemos fazer alguma coisa"
- "As bolsas estão a subir como um foguete." Trump saúda impactos económicos do acordo: "Será um grande sucesso para o mundo"
- Trump diz agora que Estreito de Ormuz "está parcialmente aberto" e aponta abertura total para sexta
- Macron recebe Trump na cimeira dos G7 e saúda "acordo muito importante" com o Irão
- Autoridade Palestiniana. Mahmud Abbas anuncia eleições presidenciais no início de 2027
- Netanyahu anuncia discurso à nação. Primeiro-ministro israelita vai reagir a memorando de entendimento à 18
- JD Vance diz que EUA e Irão já assinaram "digitalmente" memorando de entendimento
- Von der Leyen faz depender levantamento das sanções da UE a "mudança de comportamento" do Irão
- Líder supremo diz que povo iraniano sai como "vencedor indiscutível" e denuncia "fraqueza" dos EUA
- UE sem consenso para sancionar ministro israelita Ben-Gvir, diz Kallas
- Presidente do Irão confirma assinatura do acordo a 19 de junho
- Afinal, bloqueio ainda prossegue nos portos iranianos, dizem Forças Armadas dos EUA. Apenas é levantado a 19 de junho
- JD Vance confirma: Irão pode receber 300 mil milhões de dólares em fundos para reconstrução, mas depende se cumpre acordo
- Israel acusado de matar mais de 73 mil pessoas em Gaza desde o 7 de Outubro
- Vance vê "duas grandes vitórias" no acordo entre EUA e Irão
- Avião bombardeiro russo despenha-se na Sibéria
- Trump diz que navios estão a começar a sair do Estreito de Ormuz
- Líbano vai intensificar esforços para “garantir a retirada completa de Israel" do país
- Irão confirma "taxas" para os navios que atravessem o Estreito de Ormuz
- Portugal apoia proposta para impedir entrada na UE de combatentes russos
- Hezbollah garante não ter realizado operações desde o anúncio do acordo Irão-EUA mas avisa que futuro depende de Israel
- Acordo EUA-Irão é "prejudicial para Israel", afirma ministro israelita, prometendo "continuar a campanha para derrubar o regime iraniano"
- Adesão da Ucrânia à UE. Hungria admite travar negociação em caso de incumprimento do acordo sobre direitos da minoria húngara em Zakarpattia
- Emirados Árabes Unidos saúdam acordo entre EUA e Irão e pedem mais segurança regional
- Zelensky promete resposta após ataque russo em larga escala
- Luís Montenegro saúda entendimento entre EUA e Irão e espera “impacto económico positivo”
- Acordo EUA-Irão prevê taxas de navegação no Estreito de Ormuz, avança imprensa iraniana
- "Vamos restaurar tudo". Zelensky visita Mosteiro das Grutas, danificado pelos ataques russos
- Navio porta-contentores alvo de disparos ao largo do Iémen
- Paquistão diz que acordo entre EUA e Irão é um "passo histórico rumo à paz"
- Irão avisa que ataques de Israel contra o Líbano devem parar e atira responsabilidade para os EUA
- Israel vai continuar a ocupar sul do Líbano e a destruir casas, diz ministro da Defesa
- Presidente da República espera que acordo ponha fim imediato ao conflito
- União Europeia louva acordo alcançado entre os EUA e o Irão
- Três mortos e vários feridos em ataque ucraniano na Rússia
- Ataque russo mata cinco socorristas em Kharkiv
- Kiev. As imagens do histórico Mosteiro das Grutas, do século XI, em chamas depois de ataque russo
- Governo português saúda acordo entre Teerão e EUA
- "Não nos vincula". Ministro israelita desafia acordo EUA-Irão e diz que ataques contra Beirute podem continuar
- Preço do petróleo caiu 4% desde ontem, para cerca de 83 dólares
- Armadores esperam informações sobre Ormuz enquanto 600 navios se preparam para sair
- Ucrânia e Médio Oriente dominam agenda da cimeira dos G7 em França
- Quatro mortos e 30 feridos em ataques russos contra Kiev
- Trump diz que pode retomar os ataques contra o Irão caso não haja acordo final
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a instabilidade geopolítica internacional ao longo do dia de ontem, segunda-feira.
Principais conselheiros de Trump foram surpreendidos com anúncio de acordo, diz The Wall Street Journal
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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O que se passou até agora
- O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, anunciou que o memorando de entendimento entre os EUA e o Irão, que visa a reabertura do Estreito de Ormuz e estabilizar a região, já foi assinado digitalmente. Trump assegura que o Estreito de Ormuz “está parcialmente aberto” e aponta o restabelecimento total para sexta.
- O Governo israelita, liderado por Benjamin Netanyahu, expressou reservas sobre o memorando de entendimento, destacando que não vinculou Israel e que este país tem os seus interesses próprios a proteger. Israel mantém o direito de defesa ativa contra ameaças do Hezbollah e manifestou a intenção de manter a sua presença no Líbano, na Síria e em Gaza sem prazo determinado.
- A resposta ao acordo foi mista a nível internacional. A União Europeia saudou o entendimento, esperando que permita a reabertura do Estreito de Ormuz e promova negociações mais amplas sobre a paz no Médio Oriente. Por outro lado, a Hungria alertou que poderá bloquear algumas das negociações da UE com a Ucrânia, caso o país não respeite acordos bilaterais prévios.
- Entretanto, enquanto o Irão recebe antecipadamente concessões financeiras para a reconstrução das infraestruturas, a situação na Ucrânia mantém-se tensa com novos ataques russos durante a noite, causando várias mortes e destruição em Kiev, inclusive em locais históricos. Zelensky promete resposta e que a agressão russa continua mesmo após tentativas de negociação internacional.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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JD Vance acredita que Israel deverá apoiar acordo com o Irão no futuro
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou esta segunda-feira à NBC que acredita que Israel deverá apoiar acordo com o Irão no futuro, ainda que Telavive se tenha afastado do entendimento.
“Estamos bastante confiante de que os israelitas vão aderir a este acordo assim que avançarmos um pouco mais no processo”, garantiu Vance, citado pela CNN.
O número 2 da administração norte-americana admitiu a possibilidade de existirem discordiâncias pontuais com Israel, tendo em conta que os Estados Unidos têm os “seus próprios interesses”, mas que tal é “totalmente razoável”.
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Zelensky chegou à reunião dos G7 e esteve reunido com o Presidente suíço
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou no final do dia de segunda-feira à reunião do G7, em Genebra, na Suíça, tendo estado reunido com o seu homólogo suíço, Guy Parmelin.
“Informei o senhor Presidente [da Suíça] sobre os contínuos ataques da Rússia e as nossas necessidades em reforçar a defesa aérea”, afirmou Zelensky, na rede social X. Os dois chefes de Estado discutiram quais sanções serão impostas a Moscovo para “forçar a Rússia a avançar para a mesa de negociações”.
During a meeting with President @ParmelinG upon arriving in Geneva, I thanked Switzerland for all the support it has provided and, in particular, for its readiness to help in bringing peace closer.
I informed Mr. President about Russia’s continued attacks and our needs to… pic.twitter.com/MVrxpVr6SR
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
Os dois chefes de Estado também abordaram a cooperação no setor energético, crucial para a Ucrânia durante o inverno.
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Lukashenko pede desculpa a Zelensky e garante que a Bielorrússia não irá invadir a Ucrânia
O Presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, admitiu numa entrevista à televisão saudita Al Arabiya ter sido duro com Zelensky e garantiu que o país não irá envolver-se na guerra da Ucrânia.
“Se o Volodymyr Oleksandrovych [Zelensky] ficou ofendido, peço-lhe desculpa por estas palavras. Talvez não devesse ter dito aquilo, tendo em conta que ele, afinal de contas, está em guerra”, admitiu Lukashenko.
No entanto, afirmou que o Presidente ucraniano “colheu o que plantou”, referindo-se ao facto de o major Madyar, do exército ucraniano, ter ameaçado no Facebook atacar 500 alvos em território bielorrusso e aconselhado o Presidente a “não se atravessar” no caminho de Kiev. Em resposta, Lukashenko ameaçou atacar um “alvo muito sério” na Ucrânia.
Lukashenko on Zelensky:
As for my criticism of Zelensky, well, maybe I went too far somewhere, but it was a response. A response to his inappropriate statements: “We have 500 targets! We know where Lukashenko is; we'll hit him tomorrow with missiles and drones.”
I remained… pic.twitter.com/TegQTPLNPB
— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
O Presidente bielorrusso assegurou também que o país não vai invadir a Ucrânia e que Zelensky “precisa de se acalmar”, tendo pedido a Kiev e Moscovo para negociarem a paz.
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Oito pessoas terão morrido na queda do bombardeiro B-52
A base aérea Edwards na Califórnia acaba de anunciar que oito tripulantes do bombardeiro B-52 terão morrido quando a aeronave se despenhou.
Segundo uma nota no site, o incidente está a ser investigado. O bombardeiro estava a fazer um treino de rotina.
As autoridades anunciaram uma conferência de imprensa para daqui a uma hora.
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Rússia ataca jardim zoológico em Kharkiv
Um ataque russo um drone ao jardim zoológico de Kharkiv, na Ucrânia, matou dez coelhos e feriu outros 15, tendo deixado outros animais em elevado estado de stress. A informação é avançada pelo Gabinete do Procurador Regional de Kharkiv.
“Como resultado do ataque inimigo, foram danificados os vidros das janelas e a fachada do pavilhão ‘Vivarium’, onde se encontravam, no momento do impacto, 150 coelhos, 250 porquinhos-da-índia, 700 ratazanas e ratos”, lê-se no comunicado do Gabinete do Procurador de Kharkiv no Telegram.
Apesar dos números iniciais darem conta de 42 animais mortos, esse dado acabou por ser atualizado para dez.
O ataque também provocou “stress agudo” num elefante, na sequência de danos nos vidros e na fachada do cercado do animal.
Não há registo de vítimas humanas no ataque, que está a ser alvo de uma investigação da Procuradoria Regional de Kharkiv, por suspeitas de “crime de guerra”.
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Navios iranianos circulam no Estreito de Ormuz após o levantamento do bloqueio norte-americano
Três petroleiros e dois navios comerciais iranianos atravessaram o Estreito de Ormuz, esta segunda-feira, após o anúncio do levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos. A informação é avançada pela agência de notícias iraniana Tasnim e pela televisão iraniana Press TV, citada pela Al Jazeera.
“Segundo o correspondente económico da agência de notícias Tasnim, informações recolhidas pelo nosso repórter indicam que, há poucos minutos, três petroleiros e dois navios carregados com bens essenciais iranianos furaram o bloqueio marítimo”, afirma a agência de notícias.
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Ouvidas explosões na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz
Foram ouvidas explosões na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz e na área de Sirik, na mesma região. A informação é avançada pela agência de notícias iraniana Mehr, citada pelo site israelita Ynet.
As explosões terão sido “realizadas para gerir o tráfego no Estreito de Ormuz”, mas nenhuma autoridade oficial respondeu ao incidente.
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UE abre primeiro bloco de negociações para adesão da Ucrânia e Moldávia
A União Europeia abriu esta segunda-feira o primeiro bloco de negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia, o mais importante progresso desde que o processo arrancou há dois anos.
A comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos, descreveu a abertura como “o maior passo rumo à adesão da Ucrânia desde dezembro de 2023”, quando o Conselho Europeu deu luz verde às negociações, num momento marcado pela saída do então líder húngaro, Viktor Orbán, da sala para não bloquear formalmente a decisão.
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Memorando de entendimento com o Irão tem "cerca de uma página e meia", afirma JD Vance
O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão tem “cerca de uma página e meia”, afirmou esta segunda-feira o vice-presidente norte-americano, JD Vance, à CNN, adiantando que um dos pontos prevê a garantia da “paz e estabilidade regional” por parte dos dois países.
“O que o parágrafo um do acordo diz é efetivamente que o Irão se compromete, assim como os Estados Unidos se comprometem, com a paz e estabilidade regional”, garantiu, acrescentando que parte disso depende do fim do financiamento iraniano a “organizações terroristas violentas”.
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IDF acusa Hezbollah de atacar formações do exército israelita no sul do Líbano
As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram na rede social X que foram atacadas por artilharia de foguetes, mísseis antitanque e projéteis de morteiro no sul do Líbano, pelo Hezbollah.
“Há instantes, a Força Aérea intercetou vários foguetes disparados pela organização terrorista Hezbollah em direção à zona onde as forças das IDF operam no sul do Líbano”, afirmou o exército, que informou que “não foram acionados alertas”, no cumprimento das regras em vigor.
As IDF também dão conta de um ataque com um míssil antitanque e projéteis de morteiro, que não causou baixas, e da identificação de indivíduos que podiam constituir uma “ameaça iminente” ao exército e que foram atacados.
צה"ל תקף להסרת איום מיידי על הכוחות הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון
לפני זמן קצר, חיל האוויר יירט מספר רקטות ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.
על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.
בנוסף, במספר אירועים שונים מוקדם יותר היום, ארגון…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2026
O Hezbollah reivindicou ataques contra formações do exército israelita no sul do Líbano, através de um comunicado, publicado no site oficial.
O movimento confirmou ataques contra equipamento militar israelita, na vila libanesa de Kfar Tebnit, através de mísseis, drones Ababil, foguetes e granadas de artilharia, sendo que num deles, as forças de Telavive terá sido mesmo obrigada a recuar.
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Irão aumenta capacidades de defesa durante a implementação do acordo
O Irão vai aumentar as suas capacidades de defesa durante a implementação do acordo com os Estados Unidos, avança a agência de notícias iraniana Fars, citada pela Al Jazeera. As forças armadas ameaçam, ainda, que a guerra irá regressar, se Washington não cumprir os princípios acordados.
“Se o inimigo viola o acordo ou o memorando de entendimento, faremos regressar rapidamente e vigorosamente a situação militar na região às condições anteriores ao acordo”, afirmou um porta-voz das forças armadas do país.
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“Memorando é frágil, mas pode mesmo levar à paz”
António José Telo considera que o memorando de entendimento entre EUA e Irão é positivo, mas não assegura a paz. Sublinha ainda as negociações decisivas que se seguem no Médio Oriente.
Ouça aqui a nova edição de ‘Gabinete de Guerra’.
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Base aérea na Califórnia encerrada após bombardeiro B-52 despenhar-se
A base aérea Edwards, no estado norte-americano da Califórnia, informou, numa nova atualização nas redes sociais, que está atualmente encerrada.
“Todas as aeronaves que chegam estão a ser desviadas”, lê-se na publicação no X.
A base aérea justifica a medida como uma forma de o foco passar a ser as “operações de emergência” ao bombadeiro que se despenhou.
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Hamas saúda acordo entre EUA e o Irão e espera que trave "ataques" israelitas em Gaza
O grupo palestiniano Hamas saudou o memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos, saudando a firmeza iraniana por ter resistido a “pressões e desafios”.
Num comunicado citado pelo Times of Israel, o Hamas espera que este acordo sirva para contribuir para a “estabilidade regional” e que “positivamente se reflita em vários assuntos regionais, em primeiro instância a cessação imediata da agressão sionista contra o povo palestiniano na Faixa de Gaza”.
O grupo pediu ainda o fim dos ataques e violações contra o Líbano e “em todas as outras frentes”.
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Trump diz a Macron não precisar de "muita ajuda" para reabrir estreito de Ormuz
O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje na cimeira do G7 em Évian, França, que não precisa “de muita ajuda” internacional para reabrir o estreito de Ormuz, após a conclusão de um acordo com o Irão.
“Mas não acho que seja má ideia ter um ou dois barcos de alguns países, o seu país seria muito bom para isso, porque nunca se sabe”, acrescentou o Presidente dos Estados Unidos, dirigindo-se ao chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, que reiterou a oferta de uma missão militar internacional conjunta franco-britânica.
“Como disse o Presidente [Trump], talvez não seja desejada, talvez não seja necessária, mas, em todo o caso, é uma medida que demonstra a nossa disponibilidade para ajudar”, sublinhou.
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Bombardeiro B-52 despenha-se após levantar voo em base aérea dos EUA. Aeronave é das mais poderosas na Força Aérea
Um bombardeiro estratégico B-52 caiu pouco após levantar voo na base aérea Edwards, no estado norte-americano da Califórnia, a cerca de 160 quilómetros de Los Angeles.
ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.
Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz
— Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026
No X, a base aérea deu conta do incidente que ocorreu por volta das 11h20 (hora local, mais sete horas em Lisboa).
Equipas de emergência foram imediatamente acionadas para o local. Não é claro se há vítimas mortais.
O B-52 é uma das mais poderosas na Força Aérea norte-americana e pode transportar ogivas nucleares.
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Zelensky revela que discutiu com Trump possibilidade de se encontrar com Putin nos EUA
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje, no seu discurso diário, que ofereceu a possibilidade ao homólogo russo, Vladimir Putin, de se encontrar com ele nos Estados Unidos da América (EUA).
“Ontem discutimos com o Presidente Trump que um encontro poderia ter lugar nos EUA — num formato em que seria difícil para Putin recusar [o convite] do Presidente norte-americano”, disse o líder ucraniano.
Volodymyr Zelensky “não sabe o que vai sair dali”, mas considera que — se a Rússia recusar esta proposta — deve ser exercida “pressão adicional” a Moscovo.
O Presidente ucraniano também assinalou que ofereceu a Vladimir Putin a possibilidade de haver um encontro perto da cimeira do G7 “com todas as nações democráticas representadas”. Porém, o líder russo recusou esse convite.
We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it.
We discussed with the U.S. and France the possibility of a meeting with Russia around the G7, with all democratic nations represented. Putin does not want it.
Yesterday,… pic.twitter.com/6NNQH8QLW8
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
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Netanyahu desvincula-se de acordo de Trump e garante que se vai candidatar às eleições: "E quero ganhar"
O primeiro-ministro israelita desvinculou-se do memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irão.
“O acordo foi feito pelos Estados Unidos, pelo Presidente dos Estados Unidos e ele acredita que pode quer supervisionar, quer desmantelar o programa nuclear. Eu disse-lhe: a decisão é dele. Repito: a decisão é dele. E ele lidera-a”, destacou Benjamin Netanayhu.
Ao mesmo tempo, o chefe do executivo “expressou” as suas opiniões em relação ao acordo e assinalou que tem “os seus próprios interesses” que podem divergir com o memorando de entedimento.
Questionado sobre se se vai candidatar às eleições legislativas marcadas para outubro, Benjamin Netanyahu declarou que sim — que vai tentar um novo mandato como primeiro-ministro. “E quero ganhar.”