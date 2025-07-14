Zelensky está "grato" a Trump e insiste: "Esta guerra continua apenas por causa da Rússia"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conta que teve “outra conversa muito boa” ao telefone com Mark Rutte, secretário-geral da NATO, sobre o encontro do representante da aliança com Donald Trump na Casa Branca.

“Mark falou sobre a reunião de hoje em Washington com o Presidente Trump e sobre os pormenores da cooperação entre a Europa e os EUA para continuar e reforçar o apoio à Ucrânia”, lê-se na rede social X.

“Apreciamos a disponibilidade para fornecer Patriots adicionais, e os EUA, a Alemanha e a Noruega já estão a trabalhar em conjunto neste sentido. Serão também fornecidas outras armas para proteger a vida do nosso povo e repelir os ataques russos”, lê-se ainda.