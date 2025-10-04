Volodymyr Zelensky assinou três decretos que formalizam novas sanções à Rússia — que visam, especialmente, a indústria russa da Defesa e o setor petrolífero.

“Assinei hoje várias novas decisões de sanções que abrangem várias áreas”, disse o Presidente da Ucrânia no discurso diário partilhado este sábado no Telegram.

O primeiro decreto representa uma extensão de sanções anteriores que estavam a expirar e que dizem respeito a empresários russos com ligações ao Kremlin. O segundo afeta a indústria da Defesa (produção de drones e peças para armamento). O último promove sanções a empresários e empresas associadas ao setor petrolífero.

“Continuaremos a coordenar [as sanções] com os nossos parceiros. Estamos a contar com a articulação das sanções com os nossos parceiros. Também estamos à espera de novas sanções da União Europeia — o 19.º pacote — e algo semelhante dos Estados Unidos da América”, disse Zelensky.

Acusou ainda Vladimir Putin de querer travar uma guerra com “métodos terroristas”. “A Rússia deve sentir a resposta. A Europa, a América, o G7 e o G20 têm o poder de lidar com qualquer terrorista”, rematou.